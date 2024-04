Esta tarde en la plataforma Akal Bravo del complejo de producción Cantarel parteneciente a PEMEX se reportó una explosión e incendio.

Petróleos de México (PEMEX) ha informado que tras el incidente se registraron 9 heridos: 2 trabajadores de la empresa y 7 de compañía (3 de DIAVAZ, 4 de COTER). De estos se mencionan que ninguno de gravedad.

Además de que informaron que este ya ha sido sofocado.

En videos compartidos en redes sociales se puede ver el incendio de la plataforma localizada en medio del mar y en este se ve como algunos barcos se acercan para sofocar el incendio.

#Breaking #Cantarell #explosion

🚨 URGENT: More Video of explosion being reported at the Akal Bravo Platform of the Cantarell Complex in the Campeche Sound, belonging to Pemex.

— The Breaking Report (@TheBreakingRprt) April 7, 2024