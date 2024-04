La FIFA designó a las árbitras mexicanas que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A pesar de que la Selección Nacional (tanto varonil como femenil) de nuestro país no tendrá participación en la próxima justa olímpica, sí lo harán tres silbantes mexicanas a quien las designó la FIFA.

Este 3 de abril la Comisión de Árbitros del máximo organismo del futbol mundial dio la lista de 89 colegiados que impartirán justicia en los Juegos Olímpicos de Francia.

Para México, sobresalen los nombres de las árbitras mexicanas Katia Itzel García, Karen Díaz, Sandra Ramírez y Guillermo Pacheco, quienes estarán en París 2024 representando a nuestra nación en el futbol, aunque del lado del arbitraje.

Katia Itzel se convirtió en la primera árbitra central en pitar un juego de la Liga MX Varonil y al corte, ya cuenta con dos apariciones en la primera división del futbol mexicano.

Por ello, la FIFA designó como silbante central a García.

Por su parte, Karen Díaz y Sandra Ramírez fungirán como abanderadas y ambas cuentan con participación internacional, Karen estuvo en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Sandra apareció en el Mundial Femenil de Nueva Zelanda y Australia 2023.

En el caso del colegiado mexicano Guillermo Pacheco estará en el VAR -sistema que tendrá presencia en París 2024- revisando jugadas polémicas en los cotejos de los Juegos Olímpicos.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 arrancarán el próximo 26 de julio y culminarán el 11 de agosto.

Para ello, la FIFA pondrá a 21 árbitros centrales, 42 asistentes, 20 elementos para el VAR y 6 auxiliares, todos ellos provenientes de 45 países, para impartir justicia en la disciplina del futbol en la justa olímpica.

21 referees

42 assistant referees

20 video match officials

6 support referees

Congratulations to all the match officials who have been selected for this year's Olympic Football Tournaments in France! 👏

— FIFA (@FIFAcom) April 3, 2024