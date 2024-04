Testigos captaron el momento en el que ocurrió una explosión dentro de un mercado de Siria; se reportaron 8 muertos y más de 20 heridos.

Durante la mañana de este domingo, se informó sobre una explosión que ocurrió dentro de un mercado de Siria, en donde el saldo fue de 8 muertos y 23 heridos.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, la explosión fue a causa de una bomba que fue puesta en medio del mercado ubicado en Alepo, así lo dio a conocer el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Hasta el momento los equipos de rescate y las ambulancias siguen evacuando el lugar de la explosión, sin embargo, aún no se sabe quién o quienes originaron esta tragedia.

Por su parte, el gobierno sirio compartió por medio de su cuenta oficial de “X” algunas imágenes y videos del lugar repleto de llamas y carbonizado.

🇸🇾 Last night, a car bomb exploded in the center of Azaz city. As a result of this explosion, at least 10 people died and more than 30 others were wounded.

▪️It should be noted that the border city of Azaz in the north of Aleppo is under the control of armed groups supported by… pic.twitter.com/URgF0xJkL1

— 𝐂𝐡𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐯𝐚𝐫𝐚 ☭ (@cheguwera) March 31, 2024