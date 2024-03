La candidata a la presidencia por la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, comenzó su conferencia de prensa de este miércoles presentado la solicitud que hizo a la presidenta del consejo nacional del INE, Guadalupe Taddei, en este documento denuncia las campañas que ha usado el “oficialismo” condicionando el voto con los apoyos sociales, promoviendo el miedo de los ciudadanos, además la candidata afirmó que gracias a la incesante intervención del presidente “es una elección de estado”.

Ante esta situación la candidata a la presidencia pidió al INE iniciar de inmediato una campaña con el mensaje claro de que “los apoyos sociales no pertenecen a ningún partido y se mantendrán como derecho sea cual sea el resultado” ya que según palabras de la candidata “las personas no van a los mítines y no quieren votar por miedo” asegurando que el llamado “voto duro de Morena” está condicionado por la extorsión.

En su conferencia también mencionó que sí está analizando aceptar la participación de capital privado en algunos sectores de su gobierno, de llegar a la presidencia, también resaltó el gasto que ha significado las malas inversiones del gobierno actual.

Durante su conferencia fue cuestionada por las declaraciones que hizo del ex gobernador de Oaxaca Alejandro Murat que se encontraba afuera de la conferencia esperando ejercer su derecho de réplica, ante esto Xóchitl mencionó que las acusaciones las hizo en un inicio el exgobernador Salomón Jara cuando se encontraba en el senado y negó la entrada del ex gobernador Alejandro Murat a su conferencia pues dijo que “viene mandado a pelear”. Por otra parte Alejandro Murat se fue sin poder entrar a la conferencia no sin antes mencionar que demandaría a Xóchitl por sus acusaciones.

LDAV