El presidente, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en Guelatao, Oaxaca, la ceremonia del 218 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García. La vida y la obra del presidente Benito Juárez García es enseñanza de lo más valioso para quienes ocupan, ocupamos, aspiran, a desempeñarse como auténticos servidores públicos. En la vida y la obra del Benemérito tenemos la inspiración y también tenemos el manual, las verdades esenciales que nos permiten sortear momentos difíciles y oscuros. López Obrador sostuvo que las lecciones de Juárez lo han acompañado como referencia y guía en más de cinco años de gobierno federal. Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo y nunca, nunca, me ha fallado porque Juárez todavía está entre nosotros, Juárez todavía gobierna con su ejemplo. El presidente López Obrador sostuvo que el ejemplo de Benito Juárez es de lo más valioso que tiene México. Muy pocos cómo él, muy pocos individuos ha habido en el mundo que sean, como él, una combinación tan íntegra y armónica de dignidad y modestia; de visión histórica y entrega al servicio de sus compatriotas; de genio político y tesón perseverante para trascender por sobre las adversidades personales y los infortunios nacionales; nadie como él encarna con tal perfección la voluntad indoblegable del pueblo mexicano y su determinación de soberanía, de paz, progreso, bienestar, respeto a la ley y defensa de los principios, afirmó al recordar los procesos históricos en los que participó Benito Juárez García.

ANA LILIA RIVERA; AVANZA EN EL SENADO REFORMA PARA GARANTIZAR PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL INPI

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, indico que la Comisión de Asuntos Indígenas, que preside la senadora Estrella Rojas Loreto, aprobó una minuta que plantea reformar el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para garantizar el principio de perspectiva de género dentro de las funciones de esta instancia. El proyecto establece que, dentro de las atribuciones y funciones del Instituto, se promueva el reconocimiento, respeto y protección a las mujeres indígenas, y que estas acciones se lleven a cabo con perspectiva de género. Rojas Loreto comentó que con ello se busca promover el reconocimiento, respeto y protección de las mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos. Así como a las personas mayores, personas con discapacidad, personas con diversas identidades y preferencias sexuales, de género o cualquier otro sector en situación de vulnerabilidad o víctima de discriminación, que formen parte de este sector. La Comisión avaló otra minuta por la cual se reforma la Ley General de Educación, para que el Estado garantice el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas a recibir educación inclusiva, humanista, equitativa, en igualdad de oportunidades, con la garantía de pertinencia y de no discriminación. Se trata de que se promueva que la educación indígena contribuya a la generación del conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. También se plantea que se generen mecanismos, estrategias y programas para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los estudiantes con enfoque intercultural y plurilingüe.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MORENA OFRECE APROBAR REFORMA DE LAS 40 HORAS, ANTES DEL 15 DE ABRIL

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguro que la reforma que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas y garantizará dos días de descanso a la semana para los trabajadores, llegará a discusión en el Pleno antes del próximo 15 de abril. Ignacio Mier afirmó que se están cumpliendo los plazos previstos en la ruta trazada para procesar el proyecto, e incluso, los organismos empresariales y obreros están a punto de entregar a los legisladores sus propuestas para elaborar la reserva con modificaciones. Aseguró que el asunto es prioritario para la bancada morenista y se sigue trabajando en los ajustes que se le harán al dictamen previamente aprobado en comisiones, para que pueda avanzar. La jornada laboral es una prioridad para nosotros, estamos en la ruta que se estableció desde el mes de diciembre, estamos en el mes de marzo, se concluye ya el tiempo establecido para que, repito, los organismos empresariales y las centrales obreras envíen a la Cámara de Diputados, si es que las tienen, sus propuestas de reservas, tengo conocimiento porque así me lo hicieron saber, que varios organismos empresariales están por enviar ya sus propuestas de reserva. Señaló que instancias como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y turismo (CONCANACO SERVYTUR), tienen interés en que la reforma tenga modificaciones para que pueda ser aprobada. Agregó que la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo para que la Comisión de Trabajo del recinto, para que solicite formalmente a las centrales obreras y organismos empresariales, envíen a la brevedad sus planteamientos de ajuste al dictamen. A partir de esas opiniones, se formulará una reserva única que será llevada al Pleno junto con el proyecto previamente avalado en comisiones.

RICARDO MONREAL; LO MEJOR ESTÁ POR VENIR PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MÉXICO

El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que lo mejor está por venir para el sector manufacturero, el cual ha contribuido al crecimiento económico, así como ha avanzado en el aumento de los salarios y la igualdad jurídica de las mujeres. En la Reunión del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), el senador refirió que las maquiladoras fueron asociadas a la desigualdad surgida de una visión de crecimiento económico a costa del desarrollo social en el viejo régimen. Sin embargo, hizo hincapié en los cambios que han modernizado esta industria para seguir aprovechando nuestra posición geoestratégica en América del Norte, mejorando los salarios, las condiciones de trabajo y permitiendo la libertad de sindicalización. Esas, entre otras modificaciones, fueron posibles gracias a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Asimismo, manifestó conocer las preocupaciones más sentidas de las personas que laboran en la manufactura y la maquila, que además de referirse a las condiciones económicas y de seguridad social, son relativas a la seguridad. En ese sentido, resaltó que en esas demandas incidirán con mayor fuerza, como se ha hecho el fortalecimiento de la guardia nacional para la vigilancia específicamente carretera. En el mismo tema compartió que 20 de las 100 propuestas que enmarcan la propuesta de gobierno de la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, tendrían un impacto positivo para el sector exportador de la maquila y la manufactura. Entre esos impactos destacan la puesta en órbita de un satélite mexicano para mejorar las telecomunicaciones, el impulso a la transición energética y la ampliación de la red ferroviaria y aeroportuaria. Por otro lado, ofreció seguir estrechando lazos de comunicación para hacer frente a las necesidades del gremio desde el Poder Legislativo. Por último, recordó que la Cuarta Transformación ha echado por tierra las mentiras y dudas sobre su posición política respecto al desarrollo industrial, lo cual puede constatarse con los buenos datos macroeconómicos que mantiene México frente al mundo.

CLAUDIA SHEINBAUM: NO VENDER VOTO ELECTORAL POR DESPENSA, POR TAMALES, O POR UN KILO DE LO QUE SEA

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, pidió a la ciudadanía no vender su voto: Nada de dar el voto por despensa, por tamales, o por un kilo de lo que sea. En el centro principal Benito Juárez en Nuevo León, Sheinbaum Pardo advirtió que la compra de votos a cambio de una dádivas sigue existiendo en el país, por lo que se debe hacer conciencia de no a la compra del voto. El 2 de junio hay que ir a votar masivamente a las urnas, nada de dar el voto por despensa, por tamales, nada de dar el voto por un kilo de lo que sea, de gorgojo, hay que seguir haciendo conciencia en todos porque eso no se ha eliminado en el país, todavía siguen dando despensas en el país y a veces es mucha la necesidad. A veces se piensa que como ya ganó el candidato, entrego mi credencial de elector, ¡No! Tenemos que votar todos y todas, y ha que votar parejo por los partidos del movimiento. Sheinbaum pidió a los asistentes del municipio de Juárez hacer comités de la cuarta transformación para defender el voto en las urnas el siguiente 2 de junio, cada uno de los asistentes debe llevar a 10 personas en un siguiente evento. Sheinbaum dio un homenaje a Benito Juárez García, señaló que la mejor manera de honrar su memoria es votar este 2 de junio por la autollamada cuarta transformación. Visionario en la relación entre la Iglesia y el Estado. Su legado de valentía, honestidad y compromiso con el pueblo mexicano perdura en nuestra historia. Que su ejemplo nos inspire a seguir luchando por un país más justo y equitativo. La mejor manera de honrar su memoria es votar este 2 de junio por la Transformación.

XÓCHITL GÁLVEZ; PLANES PARA POTENCIAR EL NEARSHORING.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del bloque opositor PAN-PRI-PRD, dejó en claro que México debe definir sus alianzas estratégicas con países clave, especialmente con su principal socio comercial, Estados Unidos. Si no vemos enfrente de nosotros que tenemos al principal socio comercial que es EU, que es parte de la evolución hacia el futuro, pues estamos perdiendo el tiempo, dijo durante su participación en el foro “México in the global spotlight: Nearshoring and the 2024 elections”, organizado por Baker McKenzie y Atlantic Council. Para potenciar el nearshoring, Xóchitl Gálvez, tiene pilares fundamentales en su agenda, en los que destacó fortalecer las alianzas estratégicas, el Estado de derecho y el cumplimiento de las obligaciones en los tratados comerciales. Hoy estamos en una situación terrible porque el cruce de las elecciones que se da cada 12 años en EU y México tiene agarrado de un alfiler el acuerdo energético que es fundamental para el desarrollo de los sectores productivos. Además, señaló que Canadá no está cumpliendo su acuerdo en el sector lácteo, y México no ha presionado para que se cumpla el panel ganado en el sector automotriz debido a acuerdos bilaterales con influencia en acuerdos políticos. Pero lo que paga es la credibilidad y la fortaleza del acuerdo hacia adelante. Por otra parte señalo que el Seguro Popular sí volvería, aunque con modificaciones y una de sus iniciativas en materia de salud son la creación de la tarjeta “Mi Salud”, que funcionará para que los ciudadanos puedan ser beneficiarios del nuevo seguro popular. Dicha tarjeta permitirá a los ciudadanos atenderse en la clínica que deseen, además de acceso garantizado a medicamentos. Esta serie de medidas serían diferentes al antiguo Seguro Popular, pues propone más alcance y que en prácticamente todos los hospitales y clínicas del país las y los mexicanos pudieran atenderse, algo que no ocurría anteriormente, pues solo algunos hospitales privados estaban en el convenio.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; CONSEJEROS DEL INE MIENTEN, GANAN MÁS QUE EL PRESIDENTE

Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), volvió a reclamarle a los consejeros del instituto electoral por no respetar la Constitución y continuar teniendo un salario m{as alto, que el del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un inicio la discusión entre Fernández Noroña y los consejeros del INE trataba sobre los criterios de paridad de género en las candidaturas de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de junio del 2024, pero durante su intervención, el también vocero de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum sacó a colación el tema de los salarios de los consejeros electorales, cuestión que fue rápidamente abordada por el consejero Uuc-kib Espadas y la consejera Dania Ravel. El intercambio de declaraciones empezó con la intervención del diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien en un principio, se estaba expresando a favor de la querella que había interpuesto Movimiento Ciudadano (MC) sobre el rechazo de dos de sus candidaturas al Senado de la República en Campeche y Jalisco. Fernández Noroña aprovecho un momento de su participación para criticar al Consejo General del INE al considerar que las autoridades electorales se comportan como el gran legislador al imponer una serie de acciones afirmativas a los partidos políticos, pero también como juez al dictar qué sí y qué no pueden hacer los partidos políticos. En este sentido, dijo que no podía darles toda la confianza a las autoridades electorales debido a que, desde su perspectiva, estas no actúan conforme a la ley, recordando que la mayoría de los consejeros y consejeras del INE no respetan la Constitución al seguir teniendo un salario más alto que el presidente de la República. Yo sí quisiera plantear que si percibiera en el Consejo General del INE una actitud, así pero súper firme en el cumplimiento de la ley, yo diría: si ya sabemos cómo son, hay que saber que no va a haber ningún margen de flexibilidad; pero se acomodan algunos consejeros y consejeras. No respetan la Constitución en cuanto a salario, ganan más que el presidente de la República.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; TURNAN A COMISIÓN DE GOBERNACIÓN SOLICITUDES PARA DESAPARECER PODERES EN GUERRERO Y GUANAJUATO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dio a conocer que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Gobernación las solicitudes que presentaron integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y la senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, para que el Senado ejerza su facultad constitucional en materia de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato. En el primer asunto, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta de la solicitud suscrita por el Grupo Parlamentario del PAN, para que la Cámara de Senadores ejerza la facultad que le confiere la fracción V del artículo 76 constitucional en materia de desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Además, informó sobre la solicitud suscrita por Vázquez Alatorre, para que el Senado conozca y determine que sea configurada la desaparición de poderes en Guanajuato, y realice la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional. El senador Miguel Ángel Mancera, advirtió que la desaparición de poderes es algo muy serio, porque no sólo se trata de desaparecer al Ejecutivo, sino a los tres poderes de un estado; por eso la Constitución y la Ley Reglamentaria precisan con claridad el procedimiento. El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que en Guerrero se requiere crear una mesa de diálogo y pacificación del estado, que la presida la gobernadora y en la que participen todos los partidos políticos, a fin de buscar la paz para la entidad.

MARKO CORTÉS; PAN EXIGE CANCHA PAREJA Y UN ÁRBITRO JUSTO PORQUE ES DEFENSOR DE LAS INSTITUCIONES

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, de gira por Tamaulipas, aseguró que su partido exige cancha pareja y un árbitro justo en estas elecciones, porque es un defensor de las instituciones, la libertad y la democracia. Nosotros sí vamos a defender al INE, su autonomía, porque nosotros sí creemos en la democracia. En el registro de Luis René “Cachorro” Cantú como candidato a la alcaldía de Reynosa, expresó su total respaldo, señaló que Acción Nacional tiene la convicción de cumplir la Ley Electoral y los lineamientos que el órgano electoral mandate, pero también exige a los consejeros electorales, que se haga cumplir la ley para todos. Y no dejen que el gobierno federal, estatal o municipal usen los recursos públicos para beneficiar a sus candidatos. Confió en que es posible ganar en la adversidad y pese a todo el dinero que se está manejando en las campañas. El líder albiazul advirtió que lo que está en riesgo en el próximo proceso electoral es la democracia del país, que se instaure una dictadura y que después no cuente el voto y no sea considerado. Por ello, aseveró que esta elección no está definida y se va a ganar. Esta elección va a ser muy competitiva, porque es de dos, el proyecto dicho por ella misma, por la propia Sheinbaum, el proyecto de la continuidad de la corrupción, así lo dijo, o el proyecto de cambio positivo que encabeza Xóchitl Gálvez.

JOE BIDEN; GOBIERNO DE EE.UU. DEMANDA A APPLE POR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN SUS IPHONE

El presidente Joe Biden, por medio de su Gobierno presentó una demanda contra Apple, alegando que el gigante tecnológico creó un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes con su modelo iPhone. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Apple por mantener ilegalmente un monopolio en sus iPhone, al ahogar la competencia e imponer altos costos a los consumidores. Si la situación no cambia, Apple solo continuará fortaleciendo su monopolio en los smartphones. Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio, declaró el fiscal general Merrick Garland en una declaración tras ingresar el caso a una corte federal de Nueva Jersey. En la demanda, interpuesta por el Departamento de Justicia y 16 fiscales generales de los estados, se acusa a Apple de haber restringido el acceso a la tecnología que usa para los iPhone de manera que aumentan los costos para los consumidores y se impide a potenciales rivales lanzar otros teléfonos inteligentes. El Departamento de Justicia afirma que Apple ha usado su control sobre el iPhone para participar en un tipo de conducta ilegal, de manera amplia y sostenida. Entre otras cosas, la demanda alega que Apple impide el desarrollo exitoso de las llamadas súper aplicaciones que permitirían a los consumidores cambiar de manera más fácil de teléfono inteligente. También se acusa a Apple de bloquear el desarrollo de aplicaciones de ‘streaming’ que permitirían a los usuarios disfrutar de video de alta calidad sin tener que pagar por más espacio en la nube o ‘hardware’ para que el teléfono pueda soportarlo. El caso se dirige específicamente contra la fortaleza digital que ha creado Apple no solo con iPhone, sino también con otros productos como iPad, Mac y Apple Watch para que los consumidores tengan que depender de esos dispositivos y no puedan combinarlos con otros productos de otras compañías. El Departamento de Justicia ya demandó a Google por monopolizar los servicios de publicidad digital y la Comisión Federal de Comercio tiene un caso antimonopolio pendiente contra la matriz de Facebook, Meta, y otro contra Amazon.

