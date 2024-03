El presidente, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que de entrar en vigor la Ley antiinmigrante SB4 de Texas, el gobierno mexicano no aceptará deportaciones del gobernador Greg Abbott. El presidente López Obrador, sin dar mayores detalles de las acciones que pondrá en marcha México en la materia, señaló que no se quedará cruzado de brazos. No queremos adelantar lo que podríamos hacer en caso de que quieran en Texas, el gobernador y todos estos antiinmigrantes, antimexicanos, hacer, si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del gobierno de Texas. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Externó su rechazo a esta ley, que dijo, contraviene no solo el derecho internacional sino también la Biblia. Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas de la convivencia humana. No solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia. Esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo. Son algunas autoridades muy hipócritas. Asimismo, el presidente destacó que el gobierno de su homólogo, Joe Biden, está en contra de esa decisión, pues se trata de una iniciativa que compete al ámbito de política exterior. Además, es violatorio del derecho internacional, no puede uno estar, tener una legislación que corresponde al fuero federal. Es como si el gobernador de Tamaulipas aplicara una ley en contra de los texanos que visitaran México o transitaran por Tamaulipas. No les corresponde a los gobiernos estatales, de acuerdo a nuestra Constitución, todo lo relacionado política exterior. Pues es lo mismo, el gobierno federal de Estados Unidos está en contra de esta decisión. Será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la instancia que fije una respuesta diplomática y en forma.

DIPUTADO IGNACIO MIER; JUCOPO SE REUNIO CON LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunió con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para darle seguimiento al tema de seguridad. Es bien cierto que los homicidios dolosos bajaron en un 22 por ciento con relación a 2018, pero también es cierto que hay regiones específicas, 50 poligonales de nuestro país, donde se están presentando estos hechos, especialmente Chiapas, Guerrero, Michoacán y Guanajuato. Mier Velazco anunció que hoy jueves se reunirá el Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral en la Cámara de Diputados para definir una ruta que atienda, específicamente, estas 50 poligonales donde se está presentando esta situación. Detalló que dicha reunión será privada a propuesta del presidente de la Jucopo, Jorge Romero Herrera (PAN), para que con la mayor secrecía y responsabilidad sea un instrumento que coadyuve a garantizar un proceso electoral que se dé en un clima de seguridad, a fin de que las y los ciudadanos puedan hacer uso de su derecho a votar de manera libre y que los candidatos puedan desarrollar sus propuestas de manera abierta, sin cortapisas, ni amenazas. El líder parlamentario comentó que al término de ese encuentro se emitirá un comunicado al respecto, donde incluirán las conclusiones de la reunión, así como los acuerdos que se deriven de la reunión que el día de hoy jueves tendrá este grupo de trabajo. Sobre el dictamen que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas, Mier Velazco mencionó que desde diciembre se estableció una mesa de trabajo en la que participan organismos empresariales agrupados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), particularmente la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y las centrales obreras quienes presentarán su propuesta de reserva al dictamen. La jornada laboral es una prioridad para nosotros, estamos en la ruta que se estableció desde el mes de diciembre, estamos en el mes de marzo que se concluye ya el tiempo establecido para que los organismos empresariales y las entidades obreras envíen a la Cámara de Diputados, si es que las tienen, sus propuestas de reservas. Agregó que se circulará un punto de acuerdo de la Jucopo, ya que el pasado 15 de marzo se estableció el término de la reunión de trabajo para poder construir las reservas y tener una redacción única; se le está instruyendo a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para que emita los requerimientos o las solicitudes a todos los organismos empresariales y las centrales obreras, para que envíen ya su propuesta de reserva. Por otro lado, mencionó que el día de hoy jueves se aprobarían en el Pleno dictámenes con consenso u unanimidad; y en la sesión del viernes están enlistados tres dictámenes referentes a protección civil, terapias de conversión e igualdad.

RICARDO MONREAL; SENADO ANALIZA ENVIAR NOTA DIPLOMÁTICA POR “LEY SB4”

El coordinador parlamentario de Morena Ricardo Monreal, afirma que la Ley SB4 de Texas, que fue suspendida por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Estados Unidos, es un grave precedente de la peor y más rancia política migratoria que se ha querido implementar, pues criminaliza a quienes ingresen a ese país de manera irregular y permite que se puede detener y expulsar a cualquier persona sólo por su apariencia. Así lo consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política, quien agregó que el Senado debe enviar una nota diplomática a su homólogo norteamericano para expresar nuestra protesta, reprobación, repudio y posición frente a este tipo de leyes, que no ayudan a atender el problema tan delicado de la migración. Dijo que se trata de una Ley a la que se puede calificar, sin ninguna restricción, titubeo, ni duda; xenofóbica, racista y discriminatoria, ya que jueces estatales pueden ordenar la deportación de migrantes. Además, reveló que el Senado prepara un pronunciamiento, con el consenso de todas las Fracciones Parlamentarias. El legislador consideró que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha reaccionado con dignidad, al manifestar que no aceptará ninguna deportación de esa naturaleza. Monreal advirtió que este tipo de propuestas son producto del proceso electoral en la Unión Americana. Esta medida, que el gobernador de Texas planteó, que aprobó su congreso local y avaló la Corte Suprema no es sino otra más de las medidas de represión o presión contra el Gobierno mexicano, en una época electoral, es una estrategia electorera en la que México sale perdiendo siempre frente a ver quién es más radical y antiinmigrante en aquel país. Por ello, el legislador reconoció que éste será un tema recurrente cada que haya elecciones en ese país. Nosotros estamos convencidos de que el Gobierno mexicano actuará con firmeza y con una actitud nacionalista de defensa a la soberanía. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha destacado su defensa de la soberanía y esta no será la excepción, y el Senado de la República, o la mayoría del Senado, lo acompañará en las decisiones que tome en torno a la política internacional.

CLAUDIA SHEINBAUM: NO PERMITIRE UNA RELACIÓN DE SOMETIMIENTO CON EU

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, advirtió que defenderá una relación de iguales y no de sometimiento con Estados Unidos, al tiempo que celebró la suspensión de la Ley SB4. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, sostuvo que defenderá una relación de iguales con el vecino país del norte. Aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, a Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos, y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera. Siempre vamos a decir que es mejor construir puentes que muros y que es mejor la cooperación para el desarrollo, que es la manera de seguir trabajando y en todo caso de disminuir la migración, que haya empleo, que haya desarrollo en los lugares en donde no lo hay y por eso tienen que emigrar. Claudia Sheinbaum celebró que, de momento, fue frenada la Ley SB4, la cual permite detener a cualquier persona solo por ser sospechosa de ser indocumentada. Por fortuna se suspendió nuevamente esta Ley de Texas que había aprobado ya la Suprema Corte en Estados Unidos, que no sé si la conocen, que casi permitía que cualquier policía parara una persona por su aspecto, para pedirle su documentación y su deportación. Vine a comprometerme con el pueblo de Nuevo Laredo, para apoyarles a salir adelante con la ampliación de puentes fronterizos, con el Tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, con proyectos de agua, de seguridad. Vamos a trabajar coordinadamente con todos los niveles de Gobierno. Acompañada de diversos candidatos de Morena y aliados al Congreso de la Unión, entre ellos el ex priista y ex gobernador de la entidad, Eugenio Hernández, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y consideró que el vecino país no podría vivir sin los productos nacionales que se exportan. Aquí lo decimos porque estamos en la frontera, con Estados Unidos buenas relaciones, relaciones de respeto, esta es la frontera más importante, aquí pasan 15 mil tracto camiones diariamente. Pero aquí, aquí se demuestra todos los días lo que significa la relación comercial con Estados Unidos y México, qué es importantísima, Estados Unidos no podría ya vivir sin lo que exportamos en nuestro país, somos el primer socio comercial.

XÓCHITL GÁLVEZ; INVERTIRÁ EN INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA PARA CARRETERAS

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del bloque opositor PAN-PRI-PRD, ante auto transportistas de todo el país, afirmó que, frente al incremento de asaltos al transporte de carga en las distintas carreteras, la tecnología y la inteligencia tienen que ser herramientas clave para brindar seguridad a este sector que hoy sufre pérdidas millonarias por el robo de sus mercancías. En el Foro “Mujeres Transformando México”, que organizó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la ingeniera criticó que en este sexenio se quitó la Policía Federal y no se creó otra corporación eficiente que vigile las vías de comunicación terrestre del país. Definitivamente necesitamos a las Fuerzas Armadas enfocadas a la seguridad nacional. Necesitamos que toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas se dedique a perseguir a los delincuentes. A esas bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y de las carreteras en nuestro país. Agregó que durante su gobierno planea utilizar la tecnología para combatir los delitos. Mi gobierno va a ser un gobierno tecnológico, un gobierno en donde se use la inteligencia artificial, en donde se use la big data. Sostuvo que su proyecto contempla contener y reducir a las organizaciones criminales; fortalecer los derechos humanos; construir una prisión de alta seguridad; fortalecer el sistema educativo nacional, y respetar el Estado de Derecho. Gálvez Ruiz dijo a los asistentes que la ayuden a ganar si están de acuerdo que México no puede seguir en un baño de sangre y si quieren que se apoye la educación pública, la salud pública, la seguridad pública y el crédito público.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; SE SUMÓ AL “ACUERDO POR UN MÉXICO CON DESARROLLO INCLUSIVO” PROMOVIDO POR COPARMEX

La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, celebró el segundo encuentro de “Diálogos por la Democracia” donde participó el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien firmó el “Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo” que impulsa la organización. El acuerdo, que se comenzó a trabajar desde hace dos años bajo el Modelo de Desarrollo Inclusivo que impulsa COPARMEX, con la colaboración de voces de la sociedad, de la academia, de empresas y organismos empresariales, y de actores políticos; plasma la idea de que es necesario el desarrollo económico, pero que no es suficiente para continuar con el desarrollo del país. Esto tiene que ir de la mano con el desarrollo político, sustentable y, sobre todo, social, para que ningún mexicano se quede fuera de las oportunidades. El Presidente Nacional de COPARMEX, José Medina Mora Icaza moderó el encuentro, en el que el candidato recibió preguntas de Rosa Marta Abascal, Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático; Jorge Ramírez Hernández, Vicepresidente Nacional de Sustentabilidad; Fernando Treviño Núñez, Vicepresidente Nacional de Laboral y Asuntos Internacionales; Alfredo López Villareal, Presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático; Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Presidente del Comité del Modelo de Desarrollo Inclusivo; Valentina López Hernández, Presidenta de la Federación Tamaulipas y Sharzy Molina Guizar, Consejera Delegada de Vertebración y Alianzas. Al aceptar el acuerdo, el candidato Álvarez Máynez se comprometió a crear un marco de entendimiento y actuación para reconocer las diferencias, pero también aceptar lo que une al empresariado y al Gobierno y con ello, asumir la responsabilidad compartida del Estado, la iniciativa privada, la sociedad y la academia; esto con el fin de fortalecer el tejido social, el respeto a las libertades y derechos, implementar políticas sociales redistributivas que combatan las carencias sociales, así como políticas económicas solidarias y fortalecer el Estado Democrático y de Derecho. En el Acuerdo, COPARMEX destacó ocho condiciones fundamentales que marcarán la pauta para que se dé el Desarrollo Inclusivo, las cuales son: fortalecimiento institucional, donde se mejore la eficacia y transparencia de las instituciones gubernamentales. La participación ciudadana, para que todos los mexicanos se involucren en la toma de decisiones. Educación y capacitación para empoderar y preparar a la población. Entre las condiciones también está la transparencia y rendición de cuentas para combatir la corrupción; la cooperación intersectorial; la sostenibilidad para reducir el impacto ambiental; la innovación y tecnología para simplificar y eficientar los servicios públicos; y políticas inclusivas y equitativas que promuevan la inserción de todos los sectores de la sociedad. El presidente nacional de COPARMEX, José Medina Mora Icaza afirmó que: En el Modelo de Desarrollo Inclusivo lo que planteamos es que requerimos construir juntos un modelo de país en el que todos quepamos, pero por otro lado vemos esta constante polarización, esta confrontación que, nos parece, que nos está llevando a la división. Ante la polarización, la medicina es el diálogo, es la escucha. Álvarez Máynez detalló: Una cosa que me gusta del planteamiento del Modelo de Desarrollo Inclusivo es que tiene un enfoque proactivo, en el que las y los empresarios afiliados a la COPARMEX se colocan como parte de la solución, no sólo como espectadores de los compromisos, sino como parte de la solución a los problemas. Venimos a firmar con gusto este modelo. COPARMEX hizo un llamado a trabajar en conjunto con todos los sectores de la población para lograr un México donde los actores sociales, económicos y políticos se sumen a la construcción de un país donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE RECIBA A LAS MADRES BUSCADORAS

La senadora Josefina Vázquez Mota, solicita al presidente López Obrador que reciba a las madres buscadoras. En el año 2018, siendo candidato el Presidente de la República, se comprometió con las madres buscadoras a apoyarlas justamente para encontrar justicia, para encontrar a sus hijas y a sus hijos o los restos o los jirones de ropa que puedan encontrar en esas fosas de sus hijas y sus hijos. Se comprometió también a disminuir el número de desaparecidas y desaparecidos. En el año 2023 el Presiente informó que no se reúne con las madres buscadoras porque es politiquería y publicidad, y porque hay una campaña de desprestigio en su contra. En paralelo a ello, el pasado 14 de marzo la organización “Familias unidas por nuestros desparecidos Jalisco” recibió el Premio de Derechos Humanos del Rey de España en manos de Felipe VI. Ese Palacio sí se abrió para recibir a las madres buscadoras y reconocer su lucha heroica. El monarca español resaltó el coraje de las mujeres que se han dedicado a la búsqueda de sus familiares y señaló, entre muchas otras cosas, lo siguiente: La desaparición de un ser querido genera dolor, incertidumbre, desasosiego, temor y otros muchos sentimientos difíciles de asimilar. El vacío que deja se convierte en un eco persistente de preguntas sin respuesta. El flagelo de las desapariciones forzadas ha desgarrado el tejido de comunidades enteras. Dijo el rey de España hace apenas muy pocos días. Guadalupe Aguilar, fundadora de esta organización, expresó desde España, que hay más de 110 mil personas desaparecidas en el país; destacó la urgencia de la situación y la necesidad de una voluntad política y de una cooperación internacional para abordar lo que ella llama, y es, en realidad, una crisis humanitaria. Personas buscadoras acudieron también en el mes de febrero de este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que el gobierno mexicano les otorgue mayor protección ante todos los riesgos que enfrenten. La Senadora Josefina Vázquez Mota, dijo que acabamos de ver escenas desgarradoras afuera de Palacio Nacional. Ceci Flores, es una madre de seis hijos, de Sonora, uno de sus hijos fue secuestrado el 30 de octubre del año 2015 y años más tarde, un par de años más tarde, dos hijos más de ella serían también secuestrados. En ese momento Ceci logró reunir a 60 madres buscadoras para que le ayudaran bajo este Colectivo Madres Buscadoras de Sonora. De los últimos hijos secuestrados, un 10 de mayo le llamaron porque le darían un regalo del “Día de las Madres” y le entregaron a su hijo menor, pero no al mayor. Ella ha asistido a Palacio Nacional buscando que el Presidente reciba la pala con que han desenterrado más de dos mil cuerpos, y esa pala, la respuesta del Presidente fue: Que la deje allá afuera y allá afuera se ha quedado esa pala que ha desenterrado tumbas, cadáveres, sacado girones de ropa. La Senadora Vázquez Mota, indico que por derecho, pedimos y exigimos que se reciban a las madres buscadoras. Los hijos y las hijas desaparecidas no tienen partido político, como tampoco lo tienen sus familias; hay dolor, hay crueldad, hay una falta de empatía inadmisible, decirle a una madre que busca a sus hijos y a cientos más que dejen esa pala allá afuera, con la que han caminado encima de cementerios y desenterrado dos mil cadáveres es cruel, es inaceptable, es inadmisible; es el reflejo de un gobierno y del líder de ese gobierno o de un Presidente totalmente ajeno al dolor y a la realidad, totalmente frío y cruel con el dolor de las víctimas, por eso estoy aquí en esta tribuna y pido el acompañamiento de todas y todos. Imaginemos, por un segundo que la hija o el hijo buscado fuera la nuestra, fuera el nuestro y que la respuesta para ir a dejar una pala que ha desenterrado dos mil cadáveres de quien gobierna el país sea: Déjenla allá afuera. No merecemos esto, lo bueno es que falta muy poco para que cambie.

SENADOR MANUEL AÑORVE; PROPONE CREACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO PARA PACIFICAR GUERRERO

El senador Manuel Añorve, señalo que el estado de Guerrero enfrenta una situación de violencia y seguridad crítica, reflejada en la reciente escalada de ataques y la afectación a la integridad y seguridad de los ciudadanos. El coordinador de los senadores del PRI propuso, a través de un Punto de Acuerdo, crear una Meda de Diálogo para la Pacificación de estado de Guerrero. La Comisión estaría integrada por la Gobernadora del Estado, la Secretaría de Gobernación Federal, representantes de las autoridades federales, estatales y municipales, así como expertos en seguridad y representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y el clero. En el documento se establece que el estado de Guerrero enfrenta una situación de violencia y seguridad crítica, reflejada en la reciente escalada de ataques y la afectación a la integridad y seguridad de los ciudadanos, así como al proceso político-electoral que actualmente está en marcha. Por ello, se requiere una estrategia ajustada y enfocada en proteger a las comunidades. El senador Manuel Añorve propone: La creación de una mesa de diálogo para la pacificación del Estado, presidida por la Gobernadora del Estado, con participación de la Secretaría de Gobernación Federal y en la que se incluyan a otros representantes de las autoridades federales, estatales y municipales, así como expertos en seguridad y representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y el clero. La definición de una agenda de trabajo que abarque la evaluación de la situación actual, el diseño e implementación de estrategias de seguridad pública, programas de prevención del delito, y medidas de fortalecimiento institucional. El establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones implementadas, para asegurar su efectividad y ajustarlas según sea necesario. Refiere que es necesario reconocer la necesidad urgente de adoptar medidas extraordinarias y coordinadas entre los tres niveles de gobierno para abordar esta situación, asegurando la protección de los ciudadanos y garantizando el ejercicio de los derechos políticos y civiles en un ambiente de paz y seguridad. Manuel Añorve asegura que el Senado representa a las entidades federativas y garantiza el equilibrio y la cooperación entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales. Asimismo, al ser una instancia de representación nacional, el Senado aporta una mayor legitimidad a las iniciativas de pacificación, facilitando la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas que requieren coordinación a todos los niveles de gobierno. La implicación del Senado en este tema, no sólo es pertinente sino esencial para desarrollar e implementar una estrategia integral que aborde de manera efectiva la problemática de seguridad en Guerrero, promoviendo la coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y asegurando el respeto a los principios del federalismo.

MARKO CORTÉS; DEJARÁ ACTUAL GOBIERNO DESASTRE EN SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, señalo que el actual gobierno morenista ha sido un auténtico desastre en toda la extensión de la palabra, ha llevado a nuestro país a un grave retroceso en muchos temas, pero lo que más ha golpeado a los mexicanos es la destrucción del sistema salud y el grave problema de inseguridad en el que está inmerso nuestro país. En lo referente a la salud, López Obrador desapareció el Seguro Popular, sistema de salud que funcionaba, era perfectible por supuesto, pero daba un servicio digno, atendía a la población sin prestaciones de seguro social sin que tuvieran que gastar recursos cuando sufría de algún problema en su salud. López Obrador, al desaparecer el Seguro Popular, creó el malogrado INSABI, programa que no funcionó nunca y sólo provocó que una gran cantidad de recursos se perdieran y que millones de mexicanos quedaran por completo vulnerables. Para dar un ejemplo, con información publicada a principios de este mes se subraya que este gobierno morenista dejó sin consulta médica a 46 por ciento de enfermos pobres y sin cirugía a 500 mil personas. No fuimos y nunca seremos como Dinamarca, esa promesa, como muchas, quedarán sin cumplir, lo que no hizo este gobierno en 5 años y medio, no lo hará en los meses que le quedan, este sexenio prácticamente ha concluido. En materia de seguridad, es y ha sido indignante y también doloroso, ver en la indefensión que se encuentran las comunidades que han sido atacadas con drones por parte de los cárteles de la droga o ser testigos de cómo algunos trabajadores en Guerrero son sometidos y humillados a plena luz del día por no informar sobre sus actividades, leer notas sobre estudiantes asesinados, sobre madres buscadoras que no encuentran a sus hijos o la constante de transportistas asaltados apunta de balazos en las carreteras. Salud y seguridad pública. De acuerdo a lo informado por la empresa TResearch en el actual sexenio se comete un homicidio cada 15 minutos; además Coparmex ha denunciado que, desde el 2023, el sexenio de López Obrador ya es el más violento de la historia. Para finalizar, señaló que este gobierno es para olvidar, aunque lo que no debemos perder de vista en este proceso electoral son las mentiras del actual Ejecutivo Federal, repite día tras día que todo está bien, que sí se tendrá un sistema de salud de calidad, que no ve inseguridad en las calles o que sus fallidas megaobras funcionan. México está en una grave crisis.

JOE BIDEN; EEUU SE COMPROMETE A SEGUIR APOYANDO A UCRANIA PARA FRENAR LA CAMPAÑA DE CONQUISTA DE PUTIN

El presidente Joe Biden, señalo por medio del secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, de que la supervivencia de Ucrania está en juego y no puede perder ni un día en su lucha contra la agresión rusa, por lo que tanto Washington como el resto de capitales occidentales seguirán suministrando a Kiev las armas que necesita para resistir la campaña de conquista del presidente ruso, Vladímir Putin. No nos engañemos, Putin no se detendrá en Ucrania. El presidente Joe Biden, dijo: Ucrania puede detener a Putin, si estamos con Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse. Austin aseguró, al lado del ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov, que la supervivencia de Ucrania está en juego y toda nuestra seguridad también.

