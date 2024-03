La cantante y compositora argentina, Nicki Nicole sorprendió a sus seguidores tras romper el silencio públicamente luego de su separación con Peso Pluma.

Luego de que el pasado 13 de febrero Nicki Nicole diera a conocer que su noviazgo con el cantante de corridos tumbados , Peso Pluma, había llegado a su fin tras un video en el que se aprecia a su expareja en compañía de otra mujer en Las Vegas; este 20 de marzo, Nicole Denise Cucco, relató abiertamente cómo han sido estos días, tras su separación con el jalisciense.

Durante un diálogo que mantuvo la rosarina con Billboard en el marco de su show en WiZink Center, en Madrid, mencionó:

“La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable. Todo esto fue muy expuesto”, expresó la joven sobre su estado sentimental.

Asimismo, mencionó que pasó por una marea de emociones tras enterarse de la presunta infidelidad de Doble P con Sonia Sahar; sin embargo, tenía que decir lo que sentía y lo que le pasaba.

“Cuando se mezcla lo privado con la exposición y cómo que salen a opinar y esas cosas y es difícil, y entonces dije: ‘Ok, esto está pasando, está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir’. Y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. ¿Y si no fuera así? No estaría siendo yo al 100%. Lo hice un poco porque lo sentí.

Por otro lado, la cantante de 23 años detalló que tras enterarse de la infidelidad de Peso Pluma, lo que la ayudó a sobreponerse fue el cariño de sus fans y los mensajes que recibió de mujeres que se solidarizaron con ella durante una situación en la que se vio vulnerable y expuesta, por lo que les agradeció.

“ Me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres: mucho apoyo, mucho cariño, que es algo que es un poco difícil”.

Por otra parte, Nicki Nicole mencionó que tras la polémica no estaba dispuesta a cancelar sus shows porque no era algo profesional, y sus fans no se lo merecían.

“No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”.

Y al estilo de Shakira tras su separación con Gerard Piqué, Nicki, por último reveló que podría lanzar una “tiradera” para exponer mediante la música lo que vivió tras su noviazgo con el intérprete de “Bipolar”.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están pasando en lo personal y quiero ponerlas en música. Hay mucha inspiración”.

