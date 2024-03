El presidente, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que sólo le quedan dos meses y unos días al frente de la Presidencia de la República, pues en cuanto haya presidente o presidenta electa, iniciará la transición. La verdad a mí me quedan dos meses y días en la Presidencia, lo que queda para la elección, porque son dos etapas, una vez que haya presidente o presidenta electa, ya empieza la transición, porque ya se acortó el periodo. El primero de octubre es la entrega, ya es poco tiempo. La primera etapa es estos dos meses y días que faltan para la elección y luego del día 3 de junio a finales de septiembre, entonces ya muchas cosas se van a resolver posteriormente. Pese a ello, se comprometió a no dejar obras inconclusas, por lo que sostendrá una agenda intensa de inauguraciones los próximos días. Confirmó que se concluirán varias obras en Chiapas, como la línea de ferrocarril que va Ixtepec hasta la frontera con Guatemala, son más de 400 kilómetros de recorrido. Así como terminar los dos puentes que unen el centro de Chiapas con Tuxtla, el puente de la Concordia. De igual manera, están pendientes los caminos artesanales de Oaxaca, una carretera que va del Istmo de Tehuantepec hacia el centro, que ayudará a cortar tiempos de traslado, como la que se realizó del centro de Oaxaca hacia Huatulco, la cual presumió que es muy transitada. En el norte del país, afirmó que se está realizando una potabilizadora en Durango que beneficiará a la salud de los habitantes. Por consiguiente, el acueducto en el que se está trabajando para que haya agua sana para la laguna. Sostuvo que terminarán los tres distritos de riego que están en proceso, aunque habrá obras pendientes, pero que está ya aprobados los proyectos. El presidente López Obrador mencionó que pronto se realizará una comparación de los asesinatos de periodistas, ya que éstos también se han utilizado para hacer campañas de descalificación hacia su gobierno. En unos días más vamos a dar a conocer los lamentables asesinatos de periodistas, haciendo la comparación de lo que sucedía antes y lo que sucede ahora. El presidente López Obrador encabezó el informe del Gabinete de Seguridad correspondiente a febrero, mes que registró reducción de 25 por ciento en homicidios dolosos a nivel nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso en febrero bajó a 79 hechos. El número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios del país disminuyó 23.8 por ciento, explicó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco concentraron el 47.6 por ciento del homicidio doloso. Las demás entidades federativas reportaron tendencia a la baja. En febrero, el secuestro tuvo 80.7 por ciento menos víctimas, mientras que el feminicidio disminuyó 41.5 por ciento; el gobierno federal intensifica las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia contra las mujeres, indicó la titular de SSPC. El robo de vehículo automotor bajó 50 por ciento en febrero y el robo total bajó 30 por ciento, de acuerdo con la información recabada de las 32 fiscalías estatales.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO PIDE A CFE EXENTAR DEL PAGO DE LUZ A DAMNIFICADOS POR HURACÁN “OTIS”

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer, que el senador Manuel Añorve Baños solicitó a la Comisión Federal de Electricidad condonar el pago de energía eléctrica a los habitantes de Acapulco durante 2024 y 2025, o por el tiempo que tarde la rehabilitación y reconstrucción del puerto. En un punto de acuerdo, el legislador del PRI reconoció que, desde octubre del año pasado, el Gobierno Federal ha implementado diversas medidas para apoyar a los afectados por el huracán Otis. Agregó que entre estas acciones está no pagar los recibos de luz durante los meses de marzo, abril, mayo y junio; sin embargo, dijo, es importante señalar que la exención del pago de luz contempla los meses de la campaña presidencial. Dijo que eximir del pago del servicio de electricidad a los damnificados por un huracán, durante el período de reconstrucción en Acapulco, no sólo aliviaría una carga financiera inmediata, sino que también contribuiría significativamente a la recuperación a largo plazo de la comunidad, lo que fortalecería el tejido social, estimularía la economía local y promovería la resiliencia frente a futuros desastres. Refirió que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló que los daños ocasionados por el huracán Otis ascienden a 36 mil 913 millones de pesos. La realidad es que Acapulco se está levantando, pero a un ritmo mucho menor del que todos quisiéramos, expertos aseguran que la reconstrucción y rehabilitación del puerto ocupará lo que resta del 2024 y gran parte del 2025.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SI NO HAY PRESUPUESTO, NO HAY PRESUPUESTO PARA TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES, PORQUE PRI, PAN Y PRD HAN VOTADO EN CONTRA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado contundente a votar por los candidatos de su partido con el fin de asegurar la mayoría calificada en el Congreso y así blindar los programas sociales. Mier instó a consolidar el “Plan C” para preservar en la Constitución los recursos que la llamada cuarta transformación les arrebató a los gobiernos corruptos del pasado. Enfatizó la importancia de mantener la cohesión en Morena, señalando que la pérdida de un solo diputado o diputada podría comprometer la mayoría, lo que a su vez impactaría negativamente en el presupuesto y, por ende, en los programas sociales. “Si no hay presupuesto, no hay presupuesto para todos los programas sociales, porque PRI, PAN y PRD han votado en contra de los programas sociales”. También destacó el historial de oposición de los partidos contrarios, señalando que durante los últimos cinco años han votado en contra del Presupuesto de Egresos y, por consiguiente, en contra de los apoyos que la población ha demandado durante años. Subrayó que todas las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación desde 2018 han sido para beneficiar a millones de familias mexicanas, contrastando con los supuestos derroches de 800 mil millones de pesos por parte de gobiernos anteriores. Bajo la administración de Morena, resaltó que 23 millones de familias reciben al menos un programa social, 12 millones de adultos mayores de 65 años y más reciben una pensión que ha más que duplicado desde 2018, y más de 13 millones de jóvenes están siendo beneficiados con becas para continuar sus estudios y evitar la deserción escolar.

RICARDO MONREAL; VA A PUEBLA A APAGAR EL FUEGO Y A GENERAR UNIDAD

El coordinador parlamentario de Morena Ricardo Monreal, sostuvo una nueva reunión con los candidatos a diputación federal y senadores de Puebla para apagar el fuego y generar unidad dentro de la coalición. Ricardo Monreal, vino a la entidad a revisar los trabajos de cada uno de los 16 aspirantes y también con la fórmula al Senado, Ignacio Mier y Liz Sánchez. Alejandro Armenta explicó que sí hubo un llamado de atención donde él participó para solicitar que no exista más desacuerdo, pues lo que se está buscando es lograr un triunfo avasallador en el proceso electoral. Tuvimos una reunión con los candidatos federales y senadores y fue para evaluar los trabajos que hay. De niño me gustaba ser bombero, donde veo que hay alguien que mete cerillo ahí estamos, estamos en temporada seca y la hierba crece, hay que apagarla, hay que armar un equipo de guardabosques. Alejandro Armenta aseguró que cada uno de los aspirantes va a trabajar de la mano para obtener las mayores victorias y así logren consolidar el Plan C que buscará impulsar las reformas de Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal aseguró que existe unidad entre los partidistas y candidatos a fin de lograr la victoria de Claudia Sheinbaum. Su reunión fue para pedirles unidad a cada uno de los morenista.

CLAUDIA SHEINBAUM: ABORDARA EL TEMA DE MIGRACIÓN CON QUIEN RESULTE ELECTO COMO PROXIMO PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS SEA TRUMP O BIDEN

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, señaló que su gobierno apoyará a los migrantes para que se respeten sus derechos, pero señaló que para dar solución a la migración hace falta una cooperación entre los dos países y con el presidente que resulte ganador. Vamos a insistir, sea quien llegue, el presidente Trump o el presidente Biden, eso le corresponde a los estadounidenses, quienes ellos decidan quien sea su presidente; nos vamos a acercar y vamos a trabajar en lo que nosotros pensamos que es la solución integral del problema general de la migración que es la cooperación para el desarrollo. Por otro lado consideró que no solo había que dar trato humanitario y mejores condiciones, sino que se invierta en zonas de exclusión para evitar que la gente se desplace. Sí hay que apoyar a los migrantes en las zonas fronterizas para un trato humanitario y que puedan tener las mejores condiciones, pero lo que tenemos que hacer es invertir en los lugares donde hay mayor exclusión de personas. Señaló que la mayor parte de los migrantes viajan no por gusto, sino por necesidad, por esto, dijo que era esencial la cooperación para el desarrollo: vamos a seguir insistiendo con Estados Unidos. La solución de fondo es que se evite la migración, no es con fuerza, es con apoyos. Joe Biden es uno de los candidatos que busca reelegirse para la presidencia con el partido demócrata para las elecciones del 2024, mientras que Trump va con los republicanos. Los dos se posicionan como los preferidos.

XÓCHITL GÁLVEZ; REPROCHO A LÓPEZ OBRADOR SEGUIR NEGANDO LA REALIDAD Y NO RECONOCER QUE HAY REGIONES DEL PAÍS CONTROLADAS POR EL CRIMEN ORGANIZADO

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del bloque opositor PAN-PRI-PRD, reprocho al presidente Andrés Manuel López Obrador por seguir negando la realidad y no reconocer que hay regiones del país controladas por el crimen organizado. Dijo que es vergonzoso que Claudia Sheinbaum, no haya dado el pésame a los familiares de los 44 candidatos asesinados en lo que va de la contienda electoral. Asimismo la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México” sostuvo que la democracia está en riesgo por la amenaza de los grupos criminales. México ha rebasado todos los límites de violencia. No sólo los ciudadanos padecen este flagelo. Los que participan en las contiendas electorales lo hacen arriesgando sus vidas. Gálvez Ruiz. envió su pésame a los familiares de los candidatos asesinados y afirmó que hasta el momento son 44 candidatos los que han sido asesinados en lo que va del proceso electoral, que inició oficialmente en septiembre de 2023. Con estos niveles de violencia, queda demostrado que el actual gobierno ha fracasado en garantizar la vida y la seguridad de las y los mexicanos. Hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad de decidir su voto. Xóchitl Gálvez llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de todos los electores, y urgió a concretar un mapa de riesgo apegado a la realidad para garantizar la seguridad de las y los candidatos en esta contienda.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; EN 15 DÍAS ESCUCHA A HABITANTES DE 15 COLONIAS DE LA GAM

El candidato a diputado federal, Miguel Ángel Mancera, ha escuchado las necesidades de más de 400 habitantes de 15 colonias. Durante los recorridos las vecinas y vecinos han expresado sus peticiones para mejorar su calidad de vida. Entre las principales demandas se encuentra mejorar la seguridad, atender el bacheo y pavimentación, así como más alumbrado. Necesitamos más seguridad, los robos han aumentado, no hay vigilancia, tenemos muchos hoyos en las calles, los baches ya son socavones, las calles están oscuras, el alumbrado no se ha reparado, es un peligro caminar por algunas calles, son parte de los comentarios expresados en los diálogos. También, temas relacionados con la escasez de agua, la proliferación de venta de droga, de puestos debidas embriagantes, la instalación de botones de pánico, poda de espacios verdes, apoyos a madres solteras, más y mejores servicios de transporte público, e incluso, el regreso de programas sociales implementados durante su gestión como Jefe de Gobierno, como Estaciones de Policía y Médico en tu casa. Lo que estoy encontrando es que la gente no está contenta, porque le abrieron la calle y no la cerraron, porque no tiene alumbrado, no tiene agua, porque no pasan los policías, por el ambulantaje, por distintas cosas que pasan en el Distrito VII integrado por más 85 colonias. Hoy estamos en San Juan de Aragón, ya estuvimos en Cuchilla del Tesoro, Pradera, San Felipe. En cada colonia conocemos cosas particulares. En los diálogos vecinales, el candidato a la diputación por el Distrito VII, ha documentado cada una de las peticiones a través de registros donde se especifican los lugares específicos donde se requiere un cambio inmediato. Las peticiones forman parte de una agenda de trabajo, la cual ya es dialogada con el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como por la candidata a la alcaldía de Gustavo A. Madero de la coalición “Va X la CDMX” para gestionar los recursos necesarios una vez que sean electos. En todas las visitas estamos tomando nota de las peticiones. Muchos tienen la estrategia de caminar, pero ahí caminas, solo saludas a la gente, pero no entiendes que está pasando, cuál es la problemática. Lo que estamos haciendo es escuchar las necesidades de cada calle, cada colonia.

MARKO CORTÉS; EL GOBIERNO DE XÓCHITL GÁLVEZ SERÁ EL SEXENIO DE LA PAZ Y LA SALUD

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguro que desde el Senado y la Cámara de Diputados, el PAN respaldará a la próxima presidenta de México Xóchitl Gálvez, para que cuente con todos los recursos necesarios para reconstruir el sistema de salud pública, garanticen la atención rápida y eficiente y siempre haya medicamentos en las farmacias de los hospitales públicos. En su calidad de Dirigente de Acción Nacional señaló que la candidata de Fuerza y Corazón por México es la única que cuenta con la experiencia necesaria y con las propuestas que harán mejorar al sistema de salud que el gobierno de López Obrador ha destruido. En el sexenio morenista de López Obrador miles de mexicanos murieron por falta de medicamentos y vacunas, México fue el país donde más médicos y enfermeras murieron porque no tuvieron el equipo adecuado en la pandemia. Además, López Obrador nos mintió al prometer que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, pero hoy no tenemos ni siquiera un sistema de salud como el que tenía México, con un Seguro Popular para todos. Y ahora su candidata Claudia Sheinbaum pretende continuar este mal gobierno. Marko Cortés pidió a los mexicanos que reflexionen su voto el próximo 2 de junio y cuando se encuentren en las urnas recuerden cuando están esperando en un hospital, donde por falta de personal llegan a tardar en atenderlos más de 4 horas, o donde el único medicamento que hay en las farmacias es paracetamol y muchos adultos mayores tienen que gastar de su pensión para pagar medicinas para el corazón, el hígado o el riñón. Por eso en el PAN y nuestra candidata Xóchitl Gálvez les otorgará la tarjeta “Mi Salud”, que les dará acceso a las familias a atenderse en la clínica que quieran, lo que nunca había dado ningún gobierno, además de todas las medicinas y tratamientos que necesiten. En Acción Nacional crearemos un Sistema de Salud Integral en el que conjuntaremos los servicios públicos, sociales y privados, para que todos tengamos servicios y medicinas de la misma calidad. Así podrán recibir atención en hospitales y farmacias públicas y privadas indistintamente, con cargo al gobierno. Entre las propuestas de Xóchitl Gálvez y la coalición se encuentra un nuevo sistema, con consultas médicas a distancia y de primera calidad, sin tener que moverte de tu lugar, ahorrando tiempo y dinero. También la coalición se compromete a reconstruir el fondo de gastos catastróficos para enfermedades costosas, que son las que muchas veces quiebran una familia. Vamos a reconstruir el sistema de distribución de medicamentos con criterios de transparencia y eficiencia para evitar que siga el desabasto en gran parte del país, para que no falte ningún médicamente contra el cáncer y contra la insuficiencia renal, son parte de las propuestas en salud de Xóchitl Gálvez y la coalición. El presidente nacional del PAN sostuvo que no permitiremos que ningún niño, mujer u hombre en México no tenga las quimioterapias y medicinas necesarias para combatir enfermedades como el cáncer, así como otras enfermedades degenerativas o que sean para toda la vida. La salud es un derecho de todos, en el gobierno de Xóchitl Gálvez todos tendrán el mismo trato, no habrá privilegios y ninguna familia quedará con deudas millonarias para salvar a un familiar o volverá a pasar por la angustia de conseguir un medicamento. En el gobierno de Xóchitl, vamos por un México sin miedo a enfermarte. El gobierno de Xóchitl será el sexenio de la paz y la salud.

ALEJANDRO MORENO; ASESINATO DE HUMBERTO AMEZCUA EN JALISCO ES UNA PRUEBA MÁS DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL PAÍS

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó enérgicamente el asesinato de Humberto Amezcua, alcalde priista de Pihuamo, Jalisco y expresó que su muerte es una prueba más de la descomposición que vive nuestro país. El líder nacional del tricolor subrayó que el crimen y la inseguridad cada día ganan más terreno mientras las autoridades se quedan de brazos cruzados, por lo que consideró que ¡esto tiene que cambiar, México merece paz!. La dirigencia nacional del PRI se unió a la condena del asesinato y exigió a las autoridades que investiguen este hecho y castiguen a quienes resulten responsables. Jalisco está sumido en una grave crisis de violencia y las autoridades estatales y federales se niegan a actuar. El CEN del tricolor sostuvo que los jaliscienses no merecen vivir con miedo y demandó: ¡Basta ya de incompetencia!. Humberto Amezcua, quien aspiraba a la reelección como presidente municipal de Pihuamo, Jalisco, fue asesinado, después de haber presentado a la planilla de personas que conformarían su equipo de trabajo.

JOE BIDEN; BUSCA ATRAER A LOS VOTANTES LATINOS

El presidente Joe Biden busca atraer a los votantes latinos, la campaña del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris lanzó una nueva estrategia para atraer el voto de los latinos. Se trata de “Latinos con Biden-Harris”, del cual también forma la campaña publicitaria en la que se invertirán al menos $30 millones de dólares, sumando a otros esfuerzos dirigidos a estos votantes. El anuncio se publica en inglés, español y Spanglish. La estrategia “Latinos con Biden-Harris” fue definido como un programa de organización nacional diseñado para llegar y movilizar a los votantes latinos de todo el país, en busca de atraer el voto para la reelección de los demócratas. El nuevo anuncio se titula en inglés “Only One Choice”, en Spanglish “One Opción” y en español “Una Opción”. Como lo establece el anuncio, esta elección determinará si la insulina costará 35 dólares al mes o cientos de dólares al mes, si las mujeres tendrán la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos o si los médicos irán a la cárcel por practicar un aborto: esa es la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump, adelantó la campaña sobre el anuncio. Como una forma de ampliar la conexión con las distintas poblaciones latinas, la campaña fue grabada en distintos acentos, por lo que cada anuncio será distinto en estados clave. Con un historial sólido en el que basarse, nuestra campaña se está asegurando de que estamos haciendo el trabajo para ganarnos la confianza y el apoyo de nuestra comunidad una vez más en esta elección, dijo la directora de la campaña Biden-Harris 2024, Julie Chávez Rodríguez. Donald Trump ataca abiertamente a nuestra comunidad y está impulsando una agenda abiertamente anti-latina, por eso es más importante que nunca que nuestra comunidad sepa lo que está en juego y quién está luchando por ellos. Una encuesta del Intelligence Center de My Code, reveló que los latinos están apoyando más a Trump que a Biden. Esa revelación destaca luego de que en 2020 los latinos favorecieron 2 a 1 al actual presidente para despachar en la Casa Blanca. Otra encuesta reciente de CNBC sugiere que Trump podría superar a Biden entre los latinos, ya que un 46 por ciento respalda al republicano frente a un 42 por ciento a favor del mandatario demócrata. Hay estados clave para ambos contendientes, como Arizona, Nevada y Texas.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz