“Que se serene, tenemos las pruebas”, respondió el candidato a jefe de Gobierno, Santiago Taboada al mandatario capitalino Martí Batres ante los señalamientos de que hubo “muchas mentiras” en el primer debate de la CDMX.

En declaración a medios tras su reunión con integrantes del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), el abanderado de la coalición ‘Va x la CDMX’ acusó al jefe de Gobierno de asumir un rol de vocero que no le corresponde.

“Ya es vocero… no te puedes esperar algo distinto de quién desde el principio asumió ese rol. Tranquilo, que se serene; las pruebas las tenemos. Todo lo vamos a decir, pero no a él, él ya se va”, respondió a Batres.

En este sentido, Santiago Taboada afirmó que el jefe de Gobierno comete una ilegalidad con sus declaraciones en torno a sus dichos en el debate.

“Por supuesto, ese es su nivel de desesperación. Les vamos a ganar la Ciudad, ya no saben ni qué hacer. No es algo que nos espante, sabemos que es un porro, no un jefe de Gobierno”, aseveró.

¿Qué dijo Batres?

Las declaraciones de Santiago Taboada fueron emitidas luego de que ayer, el jefe de Gobierno Martí Batres aseguró que hubo muchas mentiras por parte de la oposición en el primer debate de la CDMX.

“Yo contabilicé 35 mentiras importantes, no me voy a referirme a todas en este momento, pero sí voy a mencionar varias, que me interesa contestar, por ejemplo: se afirma que hay un alcalde que hizo de una alcaldía la más segura, se refieren a la Benito Juárez, es un dato falso.

Los índices delictivos de alto impacto señalan que Benito Juárez es la tercera alcaldía con más delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes”, refirió como ejemplo.