La candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez pidió a los empresarios mexicanos hacer campaña a su favor, perder el miedo y dejar de ser timoratos.

“Sepárense dos meses de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad, no hay mañana. O autoritarismo o democracia, o combustóleo o energías limpias; o educación para el trabajo o la asistencia de por vida. Yo creo que podemos construir ese país que soñamos pero los necesito no timoratos, no miedosos, pierdan el miedo o nos lleva el carajo“, enfatizó.

Ante empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD. “Yo los invito a ponerse las pilas, yo me estoy jugando todo, me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria, hacer dinero, estar tranquila y decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia, así es que los necesito”.

Te puede interesar: 2023, el año con más huachicol en lo que va del sexenio de AMLO

Aseguró que de ganar la elección el próximo 2 de junio, buscará acotar el poder presidencial, respetará la división de poderes y fortalecerá el poder judicial.

“Yo busco acotar el poder del presidente a través de los gobiernos de coalición”, aseguró y aclaró que ella no ve a los empresarios como corruptos, como los cataloga el gobierno federal.

Destacó que como parte del fortalecimiento al Poder Judicial, estaría de acuerdo en que las Universidades propongan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que sean avaladas por el primer mandatario.

Por si te lo perdiste: Cúpula acapara espacios especiales

Resaltó su preocupación por el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se meta en el proceso electoral “de manera sistemática, porque él se convirtió de facto en el jefe de campaña de la señora Sheinbaum“.

En torno a las encuestas que la colocan 24 puntos abajo de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que no le quitan el sueño; no obstante, reconoció que debe seguir convenciendo a los ciudadanos para que voten por una opción que no divida.

Y reiteró su llamado a los partidos políticos “que me den chance de tener más spots” para poder comunicar sus propuestas y tener más alcances con los ciudadanos.

DG