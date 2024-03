El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a aclarar el total de impuesto que adeuda el empresario Ricardo Salinas Pliego, ello luego de que se planteara una investigación periodística que arroja una deuda de más 67 mil millones de pesos del dueño de TV Azteca a la hacienda pública. Lo que tú dices, hay otros créditos, yo no quiero ahora especular, me gustaría mejor que técnicamente lo explicara el director del SAT, porque ustedes hicieron su investigación. Asimismo señaló que esta serie de créditos fiscales en pugna, se vienen arrastrando desde tiempos del ex presidente Vicente Fox. En el caso de Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios en contra del SAT desde los tiempos de Fox. No es exculpar a nadie, pero hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas, y engañan a sus clientes, aplican tácticas dilatorias, tienen buenas relaciones con jueces, con magistrados, con ministros, ganan tiempo, entonces pienso que esto fue lo que sucedió en este caso. Y Ricardo sostiene que es injusto, que él no debe nada al SAT, a la hacienda pública. López Obrador recordó que le planteó a Salinas Pliego una negociación dentro de los causes legales, por lo que solicitó al director del SAT revisar el caso y buscar anomalías; sin embargo, el resultado de la revisión técnica arrojó que sí se debe a la hacienda pública.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; VENTAJA DE 29 PUNTOS SOBRE SU MÁS CERCANA CONTENDIENTE ANABELL ÁVALOS

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien busca la reelección, presumió una ventaja de 29 puntos sobre su más cercana contendiente, la abanderada del PRI-PAN-PRD Anabell Ávalos Zempoalteca. A dos semanas de haber iniciado la contienda los candidatos de Morena Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima aventajan a los aspirantes de los partidos de oposición. Aseguran que los estudios de las encuestadoras Rubrum y Massive Caller los colocan con alrededor de 29 puntos de ventaja en las preferencias electorales de la entidad. De acuerdo con la empresa Rubrum, Ana Lilia Rivera y Álvarez Lima cuentan con 45.9 por ciento de la intención del voto, en tanto que Anabell Ávalos Zempoalteca y José Domingo Meneses Rodríguez tienen 16.7 por ciento. Esta empresa mandó a Sergio González Hernández, del PVEM, a un lejano tercer lugar con 6.7 por ciento de las preferencias de los tlaxcaltecas; seguido por la candidata del partido Movimiento Ciudadano, Elsa Cordero Martínez, con 6.3 por ciento de aceptación y el del Partido del Trabajo, Rodrigo Cuahutle y Oralia López Hernández, con 3 por ciento de la intención del voto. El mismo boletín asegura que Massive Caller publicó que los aspirantes de Morena al Senado de la República cuentan con 50.6 por ciento de las preferencias electorales, seguidos por la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Anabell Ávalos, que se ubica en el segundo puesto con 19.4 por ciento de las preferencias. En ese estudio en tercer lugar están los candidatos del Partido del Trabajo, Rodrigo Cuahutle Salazar y Oralia López Hernández obtienen 5.7 por ciento de la intención del voto. Mientras que en cuarto Sergio González Hernández e Isela Rojas Amador, del Verde con 5 por ciento.

EDUARDO RAMÍREZ; REAFIRMÓ SU COMPROMISO CON PROPUESTAS DE PAZ Y RESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN FUTURO JUSTO PARA CHIAPAS.

Eduardo Ramírez Aguilar, candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia por Chiapas”, presentó su registro como aspirante a la gubernatura de la entidad para el proceso electoral que iniciará el 31 de marzo. Expresó su agradecimiento a los consejeros y consejeras del órgano electoral, así como a la consejera presidenta, Magdalena Vila Domínguez, por su conducción transparente y respetuosa de la legalidad, que fortalece la democracia. Ramírez Aguilar se comprometió a llevar a cabo un proceso electoral pacífico, en consonancia con los principios y valores que fortalecen la participación ciudadana. Asimismo, aseguró que la coalición “Sigamos Haciendo Historia por Chiapas” está comprometida con la paz y la tranquilidad del estado. El candidato afirmó su convicción en la importancia de los equilibrios de poder y se comprometió a ser propositivo para fortalecer la democracia. Destacó su disposición para atender las necesidades y problemas del pueblo chiapaneco en materia de democracia participativa. En cuanto a la gestión de los presupuestos estatales, Ramírez Aguilar señaló que estará pendiente para garantizar que lleguen a buen término, enfatizando la responsabilidad compartida de todos los partidos locales en el Congreso. Finalmente, Eduardo Ramírez Aguilar compartió una anécdota personal, recordando su experiencia como espectador en registros de candidatos a gobernador en el pasado, y concluyó instando a mantener la fe en el proceso democrático. El candidato reafirmó su compromiso de llevar a cabo este proceso con propuestas, paz y responsabilidad, para construir un futuro justo para Chiapas.

DIPUTADO IGNACIO MIER; LLAMA A LA UNIDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA 4T

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco aseguró que se debe trabajar de forma unida para garantizar que Claudia Sheinbaum logré continuar con la cuarta transformación. Hay que trabajar juntos para hacer ganar a Claudia Sheinbaum y a todos los candidatos: a gobernador, a presidentes municipales, diputados y senadores de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, para darle continuidad a la cuarta transformación. En asamblea ciudadana con vecinos de la Unidad Habitacional Xilotzingo, expresó que como coordinador de los legisladores de la mayoría en la Cámara de Diputados, ha tenido a su cargo el avance en las reformas que eran necesarias para el país 23 millones de familias han sido beneficiadas con los programas sociales impulsados por el presidente de la República; logramos que el dinero que enriquecía a funcionarios y ex funcionarios regresara a manos del pueblo. Ahora toca lograr llevar a cabo el Plan C y para ello es necesario que obtengamos la mayoría en el congreso; si no es así no habrá presupuesto para más programas sociales ni para incrementar los apoyos porque la oposición ni una sola vez ha votado a favor de las iniciativas ni reformas impulsadas por Morena en beneficio de los mexicanos. El aspirante a senador anunció que en octubre espera que el Poder Legislativo pueda incluir en la Constitución el programa de becas para niños desde el kínder hasta la secundaria, siendo la educación el mejor legado para las futuras generaciones también buscaremos que las mujeres de 60 a 64 años estén incluidas dentro de los programas sociales, porque son quienes se hicieron cargo del bienestar de sus familias y merecen ser retribuidas por ello. Puntualizó que las unidades habitacionales en Puebla estuvieron en buenas condiciones hasta que el gobierno se hizo cargo de ellas, por ello hay que trabajar unidos sociedad y gobierno para regresen a lo que eran cuando surgieron juntos hay que consolidar el segundo piso de la 4T para poder dejarle a nuestros hijos un mejor futuro.

RICARDO MONREAL; RECURSO ELECTORERO DE LA OPOSICIÓN, SOLICITAR DESAPARECER PODERES EN GUERRERO

El coordinador parlamentario de Morena aseguró que la solicitud para desaparecer poderes en Guerrero es un recurso electorero de la oposición, que busca sacar raja política de los problemas que son producto del rezago, abandono y desigualdad ancestral que enfrenta el estado. Ricardo Monreal dijo que los senadores que presentaron esta petición a la Mesa Directiva del Senado de la República saben muy bien que no procede la desaparición de poderes en el estado. El senador recordó que el artículo 76 de la Constitución Política y su ley reglamentaria definen con precisión cuando procede una solicitud de esta naturaleza. En términos generales, se requiere que se encuentren en crisis institucional todos los poderes de una entidad, que no funcionen los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales y no haya jueces. Pero en el caso de Guerrero, no se configuran esos extremos o hipótesis jurídicas. De esta manera, el legislador negó que el estado enfrente una crisis de gobernabilidad: para mí, hay gobierno, los poderes están funcionando y debería el Senado contribuir a la estabilidad de la entidad, no a generar mayor caos o mayor desestabilización. Las y los senadores de la República, tienen la obligación de buscar entendimientos racionales, buscar caminos institucionales para atender las demandas sociales, atender los problemas y resolver sus causas y no provocar mayor crisis social. Claro está, que la solicitud para desaparecer poderes en Guerrero es un recurso estrictamente electorero, político, en un momento en el que las campañas están subiendo de tono y la oposición no desaprovechará ningún tema para llevar agua a su molino, para sacar raja política. Ricardo Monreal expresó su confianza de que la entidad recobre la estabilidad, institucionalidad, la paz y tranquilidad de sus habitantes. Estoy convencido que la gente de Guerrero lo que quiere es vivir en paz, vivir con tranquilidad. El legislador consideró que todos los Poderes deben realizar un esfuerzo por atender los problemas que enfrenta el estado y que tienen relación con el rezago, abandono y desigualdad social. Para Morena y sus aliados, es una prioridad recuperar la paz y la tranquilidad en el estado. Monreal hizo un llamado para agotar el diálogo y coadyuvar a la solución de los problemas de Guerrero, pues nada se gana con el frecuente intercambio de reyertas, insultos y descalificaciones o con un debate frontal de acusaciones recíprocas en el Senado. Incluso, reveló que platicó con los coordinadores parlamentarios la posibilidad de crear una comisión plural, de interlocución, que permitiera abonar a la estabilidad de la entidad. Sobre la resolución de dos jueces para que el Senado apruebe una ley de incentivos a la cinematografía y la homologación del registro civil, Ricardo Monreal reiteró que el Poder Judicial, los jueces, tribunales y ministros han rebasado sus funciones, se extralimitan e invaden la esfera del Poder Legislativo.

CLAUDIA SHEINBAUM: SEIS PUNTOS DEL PLAN ENERGÉTICO

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, presentó su eje de gobierno “Soberanía Energética para el Desarrollo Sostenible”, que incluye el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas de todos los mexicanos. Sheinbaum Pardo hizo una guardia de honor en el mausoleo del ex presidente Lázaro Cárdenas, promotor de la Expropiación Petrolera hace 86 años. Estuvo acompañada del hijo del general, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien agradeció la invitación a la guardia de honor. La morenista destacó las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia. Claudia Sheinbaum expuso los seis objetivos de la política energética que llevará a cabo su gobierno, en caso de ganar las elecciones del 2 de junio. Soberanía que consiste en que México avance en garantizar el suministro de energía con recursos propios. Robustez frente a cambios externos, con la participación clara del sector energético en las finanzas públicas con deuda razonable del sector. Disminución de la intensidad energética. Accesibilidad de toda la población a la energía eléctrica, gas y/o fuentes renovables de energía para sus necesidades básicas. Disminución de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Atención a las zonas rurales donde aún se consume leña para aumentar la eficiencia en el uso y disminuir las enfermedades del pulmón en las mujeres y promover en estas comunidades las fuentes renovables de energía. Sheinbaum Pardo dijo que para cumplir con esos objetivos, se requiere seguir estas líneas generales: No habrá aumento en términos reales de la gasolina, el diesel, ni las tarifas eléctricas. Pemex y la CFE seguirán fortaleciéndose como empresas públicas estratégicas en beneficio de los consumidores domésticos y del desarrollo nacional. Se acabaron los tiempos de las privatizaciones. La producción de petróleo se mantendrá en 1.8 millones de barriles diarios. El crecimiento de la demanda debe ser absorbido por fuentes renovables de energía. Se avanzara en la reducción de quema de gas natural a la atmósfera y la producción de gas natural para la disminución de las importaciones. Pemex tendrá un plan de sustentabilidad de largo plazo y podrá participar en la explotación de litio. Va a seguir siendo y será la empresa de todas y de todos los mexicanos. La CFE garantizará y fortalecerá la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantendrá su participación en la generación eléctrica en al menos el 54% y la privada se mantendrá en 46%. Impulso de un programa ambicioso de uso eficiente de la energía para todos los sectores. Promoción del transporte eléctrico, tanto público, como privado. Aceleración de la electromovilidad. Impulso a la transición energética con energías renovables: plantas fotovoltaicas, eólicas, hídricas, geotérmicas y de hidrógeno verde. Promover la puesta en marcha de la petroquímica nacional y dar mayor impulso para la producción de fertilizantes. Por supuesto, vamos a pedir, si nos lo permite, la asesoría del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Atender a las comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes que no tienen acceso a electricidad.

XÓCHITL GÁLVEZ; SHEINBAUM ES UNA FALSA AMBIENTALISTA AL DEFENDER LA REFINERÍA TULA

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, acusó a la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, de ser la candidata de la oligarquía, además de una falsa ambientalista; lamentó que su doctorado no le sirva para entender de energía y medioambiente. La senadora con licencia afirmó: la otra señora se dice ambientalista pero no hizo nada para que la Refinería de Tula dejara de contaminar, defendió la ley combustóleo, las energías fósiles. Criticó que, aunque Sheinbaum tiene doctorado no entiende que si no sirven los catalizadores en la Refinería de Cadereyta, Nuevo León, no hay manera de que las emisiones estén debajo de la norma permitida. Gálvez Ruiz insistió en retar al presidente López Obrador para que haga públicas las emisiones de la Refinería de Cadereyta. Que las haga públicas y que las conozcan todos los mexicanos. No están funcionando los catalizadores, no hay manera, Claudia, que las emisiones estén debajo de la norma. Qué lástima que seas doctora en energía y que te digas doctora, si no te puedes meter a un reporte de emisiones y entender que si no funcionan los catalizadores no hay manera que las emisiones estén debajo de la norma, o sea, ¡vaya doctorado que se sacó!. Xóchitl Gálvez señaló que la elección de este 2024 es entre una candidata que es la ley combustóleo o una candidata que es la ley energía renovables, ustedes decidan. Gálvez conmemoró el 86 Aniversario de la Expropiación de Pemex y reiteró sus propuestas para fortalecer a esa empresa clave para el desarrollo económico del país, marco en el que refutó que piense en privatizarla. Hizo un reconocimiento al ex presidente Lázaro Cárdenas por expropiar el petróleo, pero no nos podemos quedarnos a vivir de la gloria de Pemex. Desafortunadamente empieza a ser un problema grave en las finanzas. Explicó que hoy está en riesgo financiero por la obsesión de que la gasolina se refine en México. Sólo estamos refinando el 30% porque el 70% lo estamos importando y lo estamos haciendo con pérdidas megamillonarias. Planteó por ello una modernización y transición energética en que de Pemex se emplee la petroquímica, para la producción de plásticos y polímeros, pero no se queme el combustóleo para generar energía contaminante, así que hasta propuso que el significado de la petrolera sea ahora Petróleos Energías Mexicanas (Pemex). Gálvez dijo que es el gobierno de López Obrador quien ya ha comenzado a privatizar a Pemex en beneficio de su propia familia. Pidió a los empleados de Pemex no dejarse engañar pues el líder petrolero está con Claudia esos que se volaron1,000 millones de pesos en Pemex son los que avalan a la candidata de la oligarquía, esa es la oligarquía.

MANLIO FABIO BELTRONES; LLAMÓ A LA CIUDADANÍA Y A LAS ESTRUCTURAS PARTIDISTAS A RESPALDAR A LAS PRÓXIMAS FORMULAS A LA PRESIDENCIA CON XÓCHITL GÁLVEZ

El candidato al Senado Manlio Fabio Beltrones y los liderazgos del PRD, PAN y PRI, hicieron llamado a cerrar filas a favor de la unidad y a construir la mejor propuesta que permita recuperar la paz, la tranquilidad, la salud y el desarrollo regional que este gobierno les ha quitado de manera irresponsable. Beltrones Rivera elogió la unidad local alcanzada por la coalición Fuerza y Corazón por México, recordando que la política dentro de las diferencias es el privilegio de acordar para solucionar los problemas de la gente y no andar atizando el pleito y dividiendo a las familias. Gobernar no debe ser un pleito, no sé quien invento y porque, se piensa que el presidente de la República debe dividir al país entre buenos y malos, entre chairos y fifís, entre blancos y negros, entre unos y otros cuando su función es unir a quienes pensamos distintos y no una política de riña constante. Llamó a la ciudadanía y a las estructuras partidistas a respaldar a las próximas formulas a la presidencia con Xóchitl Gálvez y a las presidencias municipales y diputaciones locales para hacer equipo y recuperar para esta región los presupuestos en salud, seguridad, infraestructura urbana, guarderías y financiamiento al campo. Dijo que de ganar con el voto de los habitantes de la región del Altar y de la mano de la candidata a la diputación federal por este distrito, Ana María Gutiérrez Coronado, van a recuperar los presupuestos para regresar las guarderías, la tranquilidad a las calles y carreteras de Sonora, el acceso al crédito a los hombres del campo y el fondo minero para que los municipios retomen la inversión en infraestructura entre otros programas que han desparecido por decisión presidencial. Reiteró lo que ha venido impulsado en esta gira por la zona noroeste de que la Marina y el Ejército, dos instituciones que aprecia y respeta deben dar un paso al costado y sean los civiles quienes encabecen los esfuerzos de pacificación del país.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN IMPULSARA INICIATIVAS PARA RESTAURAR PAZ Y SEGURIDAD QUE DEMANDA LA SOCIEDAD MEXICANA

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario PAN, aseguró que su bancada impulsará iniciativas y soluciones integrales que promuevan la justicia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho como pilares fundamentales para alcanzar la paz y la seguridad que demanda la sociedad mexicana. Nuestra prioridad es y será siempre el bienestar y la seguridad de todos los mexicanos. Es momento de dejar de lado nuestras diferencias partidistas y unirnos en un frente común para construir un México más seguro y pacífico para las presentes y futuras generaciones. Señaló que México exige paz para todas y todos los ciudadanos, en medio de la creciente y preocupante ola de violencia e inseguridad que invade nuestro país. Romero Herrera subrayó la urgencia de abordar este problema que afecta a todos los sectores de la sociedad mexicana. Es fundamental que como sociedad y como gobierno trabajemos de manera coordinada para brindar seguridad a nuestras y nuestros ciudadanos y proteger el ejercicio de la democracia. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas, señalando que éste no es un problema que podamos enfrentar aisladamente. Necesitamos unirnos y colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas para poner fin a la violencia y la inseguridad en nuestro país.

MARKO CORTÉS; DEBATE: UN DÍA DE CAMPO PARA TABOADA

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmo que el debate resultó un día de campo para Santiago Taboada. Expuso ideas y proyectos viables mientras la candidata del oficialismo se exhibió como mentirosa, incongruente y plena de fantasías. Cortés Mendoza destacó que la oferta de Taboada consiste en reconstruir la administración pública de la Ciudad de México para atraer inversiones que generen empleos bien pagados. En conjunto, las propuestas de Santiago Taboada buscan reactivar la movilidad social, para que los pobres abandonen su condición de pobreza y asciendan a la clase media, para que la clase media también mejore sus condiciones de vida. De acuerdo con el dirigente nacional panista el candidato de la coalición opositora tiene el valor para combatir de frente al crimen organizado y recuperar los pozos de agua potable que actualmente, en Iztapalapa, están en manos de los criminales. Cortés Mendoza destacó que la candidata del oficialismo está completamente desesperada, tanto que ofrece regresar las guarderías o estancias infantiles canceladas por capricho de López Obrador. Seguramente no le irá bien entre sus compañeros. Dijo que quedó muy claro que Salomón Chertorivski debería dejar las palomitas de espectador y sumarse a la candidatura de Santiago Taboada. Tiene ideas interesantes, pero no tiene partido ni organización alguna para ganar. Los datos exhibidos por Taboada, demuestran que durante cinco años el gobierno de Claudia Sheinbaum estuvo dedicado al circo y la simulación pues no consiguieron un solo peso nuevo en inversiones productivas por parte de la empresa privada, puras reinversiones. Cortés Mendoza señaló que ganamos contundentemente el primer debate, los hechos colocaron a cada quién en su lugar y quedó sumamente claro para todos que sólo hay dos caminos: continuar la destrucción con Morena o avanzar hacia la reconstrucción de la Ciudad de México con Taboada.

ALEJANDRO MORENO; EXIGE PRI A GOBIERNO Y AUTORIDADES ELECTORALES DE TABASCO CONDICIONES PARA EJERCER EL VOTO

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza el Presidente Alejandro Moreno, exigió al gobierno y a las autoridades electorales de Tabasco que garanticen las condiciones para que se ejerza el voto libre y secreto de todos los tabasqueños. La dirigencia priista informó que, en el marco del inicio de las campañas políticas, el clima de inseguridad y violencia que se vive en el estado trastocó el proceso electoral local de 2024. Subrayó que así lo confirma el hecho de que militantes y ciudadanos que habían manifestado su interés de competir a diversos cargos de elección popular con las siglas del PRI, hayan decidido finalmente no participar, debido a que fueron objeto de amenazas e intimidaciones por personas desconocidas quienes, de diferentes maneras les advirtieron riesgos para ellos y sus familias, en caso de aparecer en las boletas electorales. El CEN del tricolor remarcó que este condenable hecho impidió que el partido registrara ante la autoridad electoral candidatos a presidentes municipales en Balancán y Huimanguillo, y diputados locales en los distritos 6, 11 y 14, lo que viola los derechos ciudadanos de elegir y ser electos. Estas acciones, que hoy tienen a Tabasco en la mira de la delincuencia electoral organizada, también vulneran la democracia y ponen al estado en la misma situación de inseguridad que ya se vive en otras zonas del país y que, hasta ahora, suman 36 lamentables homicidios relacionados con violencia política, de los cuales 10 correspondieron a candidatos. Por ello, la dirigencia nacional del PRI hizo un llamado enérgico y a tiempo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para que de forma urgente se implementen las medidas necesarias que permitan blindar todas las etapas del proceso electoral en curso. No se trata, de poner un policía detrás de cada candidato, sino de generar las condiciones que garanticen el voto libre y secreto de todos los tabasqueños, así como la integridad de todos los contendientes de todos los colores partidistas para que, el 2 de junio, vivamos una auténtica fiesta democrática sin miedo.

VLADIMIR PUTIN; ES FELICITADO POR IRÁN, CHINA, VENEZUELA Y COREA DEL NORTE POR GANAR ELECCIONES EN LAS QUE LOGRÓ EL 87% DE LOS VOTOS

El presidente ruso, Vladimir Putin, fue felicitado por países como Irán, China, Venezuela y Corea del Norte, por su victoria en las elecciones de este fin de semana, donde ha cosechado el 87,28 por ciento de los votos. En contraste los países occidentales y en especial la Unión Europea han calificado la cita electoral de ilegal y antidemocrática. El respaldo a Putin viene de aquellos países que o le suministran armamento en su guerra con Ucrania o bien no condenan la invasión, algunos de ellos latinoamericanos, como Venezuela, Bolivia y Cuba.

