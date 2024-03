El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que el gobierno federal invertirá 1,300 millones de pesos para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en Baja California, las cuales se planean sean inauguradas en septiembre próximo. El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la entidad, explicó que se inaugurará una planta fotovoltaica, la cual llevará el nombre de Rafael Galván, en honor al político y líder sindical de los trabajadores electricistas. Argumentó que esta planta, que se espera sea la más grande de América Latina, contribuirá significativamente a la producción de energía eléctrica en la región. Pero además aquí se están construyendo tres plantas, de ciclo combinado, también, para producir energía eléctrica aquí en Mexicali y otras en San Luis Río Colorado, que es el límite. Por otro lado, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacó que se está trabajando en la instalación de una línea de conducción de electricidad que conectará la región con el sistema nacional de electricidad, lo que representa un hito histórico para Baja California al integrarse al sistema nacional. Esas plantas tienen para atender toda la región que demanda mucha electricidad. Estamos construyendo cinco plantas. Y todo eso en la zona de Mexicali, que está adquiriendo una enorme potencial. Además, estamos construyendo una línea muy importante por todo el Pacífico, que va a poder sacar esa electricidad hacia el centro del país, o sea, Mexicali se está convirtiendo en un centro muy importante de distribución de electricidad.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; DEBATEN EN EL PLENO DEL SENADO SOLICITUD PARA DESAPARECER PODERES EN GUERRERO

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, informo que senadores de la República debatieron en el Pleno la solicitud que presentaron integrantes del Grupo Parlamentario del PAN para desaparecer poderes en Guerrero. Por Morena, el senador Félix Salgado Macedonio señaló que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene “un gran desconocimiento de la ley, pues para que proceda una petición de este tipo se requiere que no funcionen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado. Dijo que el fondo de la propuesta es la “rapiña” de quienes esperan una desgracia para politizarla. Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, acusó se presentó la solicitud, pero no se le dio trámite, sin explicación válida, legítima o legal alguna, lo que es absolutamente irregular. Aseguró que la situación de ingobernabilidad en el estado ya es insostenible, y que la omisión de autoridades frente a delitos como la extorsión, homicidios y cobro de piso en Guerrero no tiene referentes y la verdad es que el crimen organizado se ha apoderado de todo y de todos. El senador Cesar Arnulfo Cravioto Romero, de Morena, dijo que a la oposición no le interesa lo que pasa en Guerrero, como en el caso del huracán Otis o en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, simplemente agarran temas para hacer alharaca, pero no tienen realmente ningún interés.

DIPUTADO IGNACIO MIER; RENUNCIAN VOLUNTARIAMENTE A SUS APOYOS ECONÓMICOS 28 DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE BUSCAN REELEGIRSE

El diputado Ignacio Mier, informo que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, dio a conocer que 28 diputadas y diputados que participarán en la elección consecutiva en el proceso electoral 2023-2024 manifestaron su renuncia voluntaria a los apoyos económicos que les otorga la Cámara de Diputados. Ello, de conformidad con lo que dispone el resolutivo VI numeral 6 del acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados por el que se establecen disposiciones internas aplicables a diputadas y diputados federales que opten por la elección consecutiva del proceso electoral 2023-2024, aprobado por el Pleno. Renuncian al apoyo económico correspondiente a asistencia legislativa, atención ciudadana, casa enlace, transporte y hospedaje y tarjeta VIAPASS. Ellos son. Por el PAN: Lilia Caritina Olvera Coronel, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Berenice Montes Estrada, Anabey García Velasco, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Juan Carlos Maturino Manzanera, Desiderio Tinajero Robles, Enrique Godínez del Río y Miguel Humberto Rodarte De Lara. También, Adela Ramos Juárez, Honoria Mar Vargas, Omar Francisco Gudiño Magaña, Carlos Madrazo Limón, Javier González Zepeda, Karen Michel González Márquez, María Elena González Rivera, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Leticia Zepeda Martínez y Eliseo Compeán Fernández. Por el PVEM: Angélica Peña Martínez, Kenia del Refugio Hernández Guerrero, María del Carmen Pinete Vargas, Luis Alberto Martínez Bravo, Juan Manuel Navarro Muñiz y Roberto Alejandro Segovia Hernández. Además, las diputadas Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) y Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Morena), así como el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena).

RICARDO MONREAL; BUSCARÁ INTERLOCUCIÓN ENTRE EJECUTIVO Y PADRES DE ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, se reunió con madres, padres, familiares y abogados de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Monreal dio a conocer, que los padres y el colectivo que los acompaña le solicitaron que el Senado de la República sea un interlocutor para retomar el diálogo con el titular del Ejecutivo Federal y las instancias del Estado encargadas del caso. Lo que ellos plantean en términos generales, es que se continúe con la investigación, con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y que haya justicia para este asunto. Reveló que le propusieron llevar a cabo una comparecencia con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, así como de la Fiscalía General de la República, o la presentación de un punto de acuerdo para exhortar a estas dependencias a que atiendan sus demandas. Se trata, de que la Cámara de Senadores sea como un puente para poder retomar el diálogo que se suspendió desde el mes de septiembre pasado. Yo creo en el diálogo. Soy de los que piensa que el diálogo nunca puede perderse y que hay forma de buscar caminos de entendimiento. Hay que explorarlos, hay que intentarlo. Monreal enfatizó que la atención de este tema requiere de la voluntad política de todos, por lo que hablará con todas las senadoras, senadores, instancias y representantes del gobierno para retomar el diálogo. Dijo que dará a conocer al Ejecutivo Federal, a las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, así como a la Fiscalía General de la República los planteamientos que se realizaron en el encuentro. Ricardo Monreal aseguró que se trató de una reunión amable, en la que los padres y madres de los normalistas expresaron sus reclamos de justicia, sus consideraciones sobre el proceso que se lleva a cabo en la Fiscalía. El que ellos hayan acudido al Senado, con un servidor, para buscar puentes, caminos de entendimientos, de recuperación del diálogo, me parece muy bueno. Tratan de plantearnos que actuemos como interlocutores ante las instancias federales, el Presidente, los secretarios de estado y la Fiscalía, para avanzar en las investigaciones. El senador puntualizó que ellos quieren que el Senado intente recomponer un diálogo y una relación que ellos sienten que está rota en este momento.

CLAUDIA SHEINBAUM: PROMETE MODIFICAR EL INFONAVIT PARA CONSTRUIR 500 MIL VIVIENDAS

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, viajo a Yucatán, donde tuvo conferencias abiertas en Tizimín, Progreso y Umán. Desde Cancún, dijo que impulsará la desprivatización del agua. Yo no creo que deba estar privatizada el agua, también cuando fui jefa de Gobierno (de Ciudad de México) había una concesión para la comercialización del agua, se acabó la concesión y yo ya no la renové”, señaló en un evento proselitista en esa ciudad turística. La aspirante de Morena dijo que se pueden incrementar los ingresos fiscales sin que se aumente el precio por el agua. Cuando quitamos la concesión en Ciudad de México aumentó la recaudación del cobro del agua sin aumentar el precio del agua, sencillamente porque las cosas se hacen bien y de manera honesta. Hay que quitar la concesión del agua. Claudia Sheinbaum llamó a la población en Tizimín, Yucatán, a votar todo Morena, todo PT o todo PVEM en los próximos comicios. Recordó que tiene una propuesta de vivienda que beneficiará a las y los mexicanos. Vamos a modificar el Infonavit, por eso queremos que lleguen los diputados y los senadores, para que pueda construir el Infonavit directamente viviendas y vamos a construir al menos 500 mil viviendas nuevas en todo el país durante el sexenio, accesibles.

XÓCHITL GÁLVEZ; BUSCARÁ MODERNIZAR CRUCES FRONTERIZOS

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, desde Tijuana, Baja California, en el Foro Frontera XXI: Seguridad y Desarrollo, afirmó que para que sean más eficientes los cruces fronterizos, en su proyecto contempla la modernización de todos los cruces fronterizos del norte del país. La ingeniera criticó que la presencia de los elementos de la Secretaría de Marina en las aduanas y cruces fronterizos no ha funcionado porque a México siguen entrando armas y drogas como el fentanilo. Me comprometo, no solo con Tijuana, con todas las ciudades fronterizas, que le generan una enorme riqueza a nuestro país, a modernizar, a invertir en los cruces fronterizos para que no tengan que estar tres horas ahí. Agregó que vivimos en un país de funcionarios ineptos e ineficientes, que no entienden lo que significa para los ciudadanos entrar y salir a trabajar a EU. Ahora resulta que es más complicado entrar a México que entrar a Estados Unidos. Explicó que otro de sus proyectos es regresar a la profesionalización del Servicio Exterior Mexicano. Ya basta de tener a gente que simplemente le dan el cargo de Cónsul, como la ex gobernadora de Sonora, para pagarle un favor político de su corrupción a favor de Morena. Enfatizó que los Cónsules tienen que ser gente de servicio, de carrera, gente comprometida, gente capaz y gente que sí quiera atender a los migrantes. Gálvez Ruiz señaló que quiere ver en los migrantes que llegan al país a gente buena, positiva, a quienes se necesita echarle una mano. Decirle a Tijuana que no me voy a olvidar nunca de ustedes.

SENADORA IMELDA CASTRO; LA OPOSICIÓN SOLO BUSCA SACAR RAJA POLÍTICA DE LOS PROBLEMAS DE MÉXICO, PORQUE SABEN QUE NO VAN A SACAR VOTOS

La senadora Imelda Castro Castro, señalo que más vale que en el grupo parlamentario de Morena nos acostumbremos a que en cada sesión del Senado van a venir los compañeros de la oposición a sacar raja política a cualquier cosa que pase en cualquier estado del país, porque no tienen la aceptación del pueblo, y por eso vienen aquí a gritar y a hacer escándalo. La legisladora sinaloense, durante su intervención en el debate que desató el tema de las solicitudes de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, explicó que ya ha habido varias de ese tipo: en 2006 para el caso de Oaxaca y en 2014 con la tragedia de las desapariciones de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Y las comisiones de aquel entonces resolvieron que no se configuraba la desaparición de poderes, reconociendo la gravedad de las cosas que estaban pasando en Oaxaca en el 2006 y de las cosas que estaban pasando en Guerrero en 2014. Recalcó que hubo otras tres solicitudes donde tampoco se configuró esa desaparición de poderes, como hoy tampoco se configura, dando incluso el argumento legal: Es muy claro, el artículo 76 de la Constitución cuando habla de las condiciones para la desaparición de poderes, que significa que los tres poderes constitucionales estén desintegrados, y no es el caso como no lo fue tampoco en los otros. La senadora Imelda Castro cuestionó: Por qué no retomamos, la solicitud que hubo de la desaparición de poderes en Guanajuato en 2019, porque ahora están peor las cosas en Guanajuato. Recordó que el índice de homicidios dolosos en ese estado es del 40.46 por cada 100 000 habitantes, el doble del promedio nacional, que es de 19%; el delito de extorsión en Guanajuato es de 12.56 y a nivel nacional es de 7.8. El robo a casa habitación es de 56% y es del 41% a nivel nacional. Es el estado donde más asesinan a agentes policiales, es el estado líder en el rubro con 60 asesinatos en 2023. En 2023 se registraron 57 homicidios múltiples siendo primer lugar a nivel nacional. La legisladora sinaloense de Morena concluyó preguntando: Por qué creen, ustedes que piden en Guerrero la desaparición de poderes, que ese es el estado donde tiene el presidente de la república la mayor aceptación. Por qué creen que la gente quiere al presidente, ¡porque se están haciendo bien las cosas!, y eso es lo que ustedes no quieren aceptar, por ello, les digo a los de Morena y a los de la coalición Sigamos Haciendo Historia, acostumbrémonos a que, en cada sesión, la oposición va a venir a sacar raja política, porque no va a sacar votos.

DIPUTADO JORGE ROMERO; JUCOPO VOTARA SI EL DICTAMEN QUE REDUCE LA JORNADA LABORAL A 40 HORAS SUBE AL PLENO O NO

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) votará el próximo martes si el dictamen que reduce la jornada laboral a 40 horas sube al Pleno de la Cámara de Diputados o no, indicó el diputado Jorge Romero Herrera (PAN), presidente de ese órgano de gobierno. Romero Herrera aseguró que PRI, PAN, PRD y MC votarán a favor de que dicho dictamen se suba al Pleno. Explicó que su bancada votará el dictamen a favor, buscando convencer con las reservas que consideran serían oportunas, ya que consideran es una reforma que se debe llevar con una gradualidad temporal para que no sea de golpe la aplicación y también sectorizarla con inteligencia. Sobre los foros de Dialogo Nacional de las reformas por la libertad, el bienestar la justicia y la democracia, para analizar las iniciativas del titular del Ejecutivo, así como las prioritarias de los grupos parlamentarios, dijo que no se antoja que haya ningún impulso real para sacar estas iniciativas, como por ahí se ha dicho, a lo mejor fue una llamarada de petate. En lo referente a la reunión del Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Romero Herrera informó que la convocarán inmediatamente a puerta cerrada para determinar no sólo cuál va a ser el formato, sino cómo van a procesarse los temas, porque ha habido señalamientos de amenazas a candidatas y candidatos. Lo que también está pasando es que cuando a las personas involucradas les decimos: entonces, procedamos, hagámoslo visible. Ahí la gente decide no hacerlo. Sobre si se requiere mayor seguridad ante el secuestro del periodista, Jaime Barrera, en Jalisco, Romero Herrera dijo que es una buena noticia que haya aparecido, pero consideró que lo dejaron con vida para que transmita un mensaje: si le sigues te mato. Entonces, qué valiente, primero, de verdad, qué buena noticia y qué bendición que él esté con vida; y segundo, qué triste que sigamos en un país, en donde este tipo de cosas pasan.

JOE BIDEN; SE ENFRENTARA CON DONALD TRUMP, AMBOS YA TIENE LA CALIFICACIÓN SUFICIENTE PARA SER CANDIDATOS.

El presidente Joe Biden y Donald Trump obtuvieron los suficientes delegados para que incluso antes de que terminen las elecciones primarias de sus partidos, ya sean los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, abriendo la puerta a una revancha de los comicios de 2020. Ambos aspirantes aseguraron las nominaciones presidenciales de sus partidos con victorias decisivas en una serie de primarias de bajo perfil, estableciendo una revancha en las elecciones generales que muchos votantes no quieren. El resultado de las contiendas en Georgia, Mississippi y el estado de Washington nunca estuvo en duda. Ni Biden, un demócrata, ni Trump, un republicano, enfrentaron una oposición importante. Pero la magnitud de sus victorias le dio a cada hombre la mayoría de delegados que necesitaba para reclamar la nominación de su partido en las convenciones nacionales de verano. Ni siquiera a mitad del calendario de las primarias presidenciales, el martes marcó un momento cristalizador para una nación incómoda con sus elecciones en 2024, que definirán si Joe Biden amplía su mandato otros cuatro años o si vuelve Donald Trump. Biden superó los mil 968 delegados requeridos con una victoria primaria en Georgia. Ganó por poco ese estado en las elecciones generales de 2020. A diferencia de Trump, que derrotó a varios rivales republicanos de alto perfil, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, Biden no enfrentó una oposición significativa en la carrera por su segunda nominación presidencial. Donald Trump ha conseguido la nominación presidencial republicana, culminando un sorprendente regreso político impulsado por el agravio y la venganza y entrando formalmente en lo que se perfila como la elección general más larga y costosa de los últimos tiempos. El ex presidente cruzó el martes por la noche el umbral del número de delegados necesarios para convertirse en el candidato republicano. Eso le da a Donald Trump rienda suelta para consolidar la operación política del Partido Republicano y centrar plenamente su atención en una revancha con el presidente Joe Biden. El dominio de Trump en las primarias de 2024, en las que ganó todas las contiendas menos dos, indica que el Partido Republicano todavía le pertenece a Donald Trump.

