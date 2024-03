El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al policía prófugo y presunto homicida del normalista de Ayotzinapa Yanqui Rothan Gómez Peralta, a que se entregue. Se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado, ya se le está buscando, yo espero que se le detenga y, además, le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros, a permitir la impunidad, que piense en su familia. Asimismo, confirmó que, de acuerdo con las primeras versiones, el hecho se trató de un asesinato, por lo que no habrá impunidad. Lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la Normal de Ayotzinapa, por un policía, eso está demostrado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad, y se tiene ya la versión y sí fue un asesinato. Respecto a las protestas de los normalistas, que irrumpieron en las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, el primer mandatario aprovechó también para pedirles no abusar ni dejarse manipular por abogados o dirigentes de organizaciones sociales. Están en su derecho de manifestarse, solo que, también les hago un llamado, a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas es, no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren acusarnos de represores. Aseguró que se avanza en el censo de personas desaparecidas, de las cuales se han encontrado muchas con vida. En este sentido, pidió a las madres buscadoras que tengan confianza, pues su gobierno no permitirá impunidad. La buena noticia es que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas porque se está haciendo una visita, en todo el país, casa por casa, y se está avanzando y ya se puede hablar de que son miles los que hemos encontrado con vida. Confirmó que su gobierno trabaja diariamente en la búsqueda de personas, recalcó que nosotros tenemos la obligación de informar, a pesar de las campañas en contra de su gobierno. Nosotros estamos obligados a garantizar la paz y la tranquilidad en el país y estamos avanzando, se ha reducido los homicidios en 20% desde que estamos, los robos en un 50%, el secuestro casi en un 80% y la ventaja que tenemos con relación a los otros gobiernos no había línea divisoria, no había división entre delincuencia y autoridades eran lo mismo.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; DEBATEN EN EL PLENO SOLICITUD PARA DESAPARECER PODERES EN GUERRERO

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, informo que en la sesión, senadores de la República debatieron en el Pleno la solicitud que presentaron integrantes del Grupo Parlamentario del PAN para desaparecer poderes en Guerrero. Por Morena, el senador Félix Salgado Macedonio señaló que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene un gran desconocimiento de la ley, pues para que proceda una petición de este tipo se requiere que no funcionen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado. Dijo que el fondo de la propuesta es la rapiña de quienes esperan una desgracia para politizarla. Por su parte Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, acusó que se presentó la solicitud, pero no se le dio trámite, sin explicación válida, legítima o legal alguna, lo que es absolutamente irregular. Aseguró que la situación de ingobernabilidad en el estado ya es insostenible, y que la omisión de autoridades frente a delitos como la extorsión, homicidios y cobro de piso en Guerrero no tiene referentes y la verdad es que el crimen organizado se ha apoderado de todo y de todos. El senador Jesús Encinas Meneses consideró que se trató de un debate insulso, porque no se han tomado acciones y soluciones para los problemas de Guerrero, pues en este momento hay quien está golpeando a los choferes en la calle o en sus centros de trabajo. Gustavo Enrique Madero Muñoz, senador del Grupo Plural, dijo que es insensato tratar de negar, minimizar y politizar tragedias como la inseguridad o el estallido social de una generación de jóvenes que no encuentran un futuro y que cae en problemas de adicciones, en la delincuencia organizada o la violencia.

DIPUTADO IGNACIO MIER; DIPUTADOS FEDERALES GUARDAN MINUTO DE SILENCIO POR CANDIDATOS QUE HAN PERDIDO LA VIDA EN EL ACTUAL PROCESO ELECTORAL

El diputado Ignacio Mier, señalo que el Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de los 23 candidatos que han perdido la vida en el actual proceso electoral. La diputada Carolina Beauregard Martínez (PAN) pidió el minuto por los 23 candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral, y que sirva como un exhorto a la autoridad federal para que lo que resta del proceso electoral transcurra en paz. La solicitud fue concedida por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Marcela Guerra Castillo, quien dijo: Hacemos votos para ello y se concede el minuto de silencio.

CLAUDIA SHEINBAUM: REALIZÓ GIRA POR QUINTANA ROO: OPOSICIÓN PUEDE BUSCAR GOLPE DE ESTADO TÉCNICO

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, consideró como una posibilidad que la oposición intente dar un golpe de Estado técnico, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Quintana Roo, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, afirmó que ante la poca posibilidad de triunfo de la oposición en las elecciones del 2 de junio, están buscando otras formas. Es una posibilidad para ellos, como ven que no tienen posibilidad de reconocimiento del pueblo de México, porque ellos están muy abajo en el conocimiento popular, entonces están buscando otras formas, porque quieren regresar al poder. Las declaraciones de la abanderada presidencial se dan luego de que el presidente López Obrador sugiriera que la oposición está intentando hacer un fraude electoral desde los tribunales. Quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. Sheinbaum afirmó que ante la posibilidad de que la oposición recurra al Poder judicial, se debe convocar a un voto masivo. El pueblo está participando de una manera masiva, entonces hay que llamar a todos y todas a participar de manera masiva para que sean unas elecciones ejemplares.

XÓCHITL GÁLVEZ; NO PRETENDO PRIVATIZAR PEMEX

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, afirmó que sí es posible tener un Pemex con una visión de futuro. Yo lo que he planteado es modernizar a Pemex para que deje de dañar la salud de los mexicanos, para que deje de perder dinero. Nadie, y escuche Claudia Sheinbaum, se lo digo desde aquí para que me oiga. Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar, para que le apueste a energías renovables, para que deje de perder dinero. En el “Foro Frontera XXI: seguridad y desarrollo”, realizado en Tijuana, Baja California, precisó que Pemex-Refinación ha perdido 800,000 millones de pesos en lo que va del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos perdido cerca de 2 billones de pesos en Pemex si sumamos lo que le hemos tenido que dar de rescate financiero y de lo que Pemex ha dejado de pagarle a México, en impuestos, porque le hemos condenado una serie de impuestos. Estamos hablando de dos billones de pesos. Todo ese dinero, se ha quitado a programas para el campo, el Fonden, los comedores comunitarios, los fondos municipales, el programa de escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles. Con el 40% de esas pérdidas de Pemex podíamos haber seguido financiando un montón de programas sociales. Yo lo que quiero es que Pemex deje de contaminar, deje de dañar al medio ambiente, deje de perder el dinero de los mexicanos, pero sobre todo que los hijos del Presidente dejen de beneficiarse de Pemex. Yo le digo a Claudia que yo no pretendo privatizar Pemex. Yo lo que he planteado es modernizar a Pemex para que deje de dañar la salud de los mexicanos, para que deje de perder dinero.

RUBÉN MOREIRA; PIDE A LA JUCOPO PROGRAMAR DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó a la Junta de Coordinación Política que se programe la discusión y votación del dictamen en materia de reducción de la jornada laboral, petición que fue secundada por el PT y MC. Hace rato en la Junta de Coordinación Política pedí que ya se votara, y fue secundado por el Partido del Trabajo y por MC, que ya se programara la votación de la semana de 40 horas. Insistió en que este dictamen ya debe ser votado, sin embargo, se persiste en continuar el análisis en foros. Dicen que hay que seguir haciendo foros, pero ya llevamos tres. Es muy sencillo que se ponga y se vote. El que quiera votar que lo hagan, el que no que no. Comentó que esta reforma puede ser implementada de forma escalonada como lo propuso la Cámara Nacional de Comercio, por lo que no habría problema con su aprobación. Un día se va a dar mejor que se dé desde ahora, y si no, pues que voten en contra.

JULEN REMENTERÍA; SOLICITA DESAPARICIÓN DE PODERES EN EL ESTADO DE GUERRERO POR “INGOBERNABILIDAD INSOSTENIBLE”

El coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, informo que las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN solicitaron la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, derivado de los múltiples eventos ocurridos en la entidad y ante la evidente ausencia de la gobernadora para mantener el orden. Afirmó que la ingobernabilidad en ese estado ya es insostenible, la omisión de las autoridades frente al crimen organizado no tiene marco de referencia. Lo que se vive en Guerrero no se había visto eso nunca en la historia de nuestro país, con la complacencia de las autoridades e incluso, con la complicidad, para decirlo así claramente, de las autoridades estatales y federales. Rementería del Puerto lamentó que la Mesa Directiva del Senado no le haya dado el trámite correspondiente a la solicitud para inscribir el asunto en el orden del día. A pesar de que estamos en nuestro derecho de hacerlo simplemente la presidencia de esta Cámara lo negó. En el texto de la solicitud, la bancada panista establece que después de tantas crisis de violencia, inseguridad, corrupción y desastres naturales en los que la gobernadora no sabe cómo actuar, es necesario restituir el orden constitucional y el orden público que las y los guerrerenses se merecen. La declaratoria solicita sustituir a las actuales autoridades locales, en un intento por restituir el orden constitucional y el orden público que las y los guerrerenses se merecen. Asimismo, se enfatiza que es evidente el abandono en el que se encuentra la población del estado de Guerrero por parte de las autoridades locales, que incluyen en primer lugar a la titular de su Poder Ejecutivo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. La gobernadora ha dejado a la población a su suerte, especialmente en asuntos de seguridad pública. El gobierno de Evelyn Salgado se ha caracterizado por sus altos índices de criminalidad, que incluyen extorsiones, cobro de piso, torturas, lesiones, homicidios, y la presencia abrumadora de carteles del crimen organizado, lo que contrasta con el ausentismo que distingue a la gobernadora y su gobierno en horas críticas.

DIPUTADO JOSÉ JUAN BARRIENTOS; PROPONE PRD COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DE FAMILIARES DE AMLO

El diputado José Juan Barrientos Maya, dio a conocer que el Grupo Parlamentario del PRD presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión especial para conocer los posibles actos de corrupción en los que participen los parientes del titular del Ejecutivo federal. El legislador aseguró que en más de cinco años se han dado a conocer diversas investigaciones periodísticas, así como datos propios de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, que dan cuenta de actos de corrupción realizados por funcionarios públicos y, últimamente, familiares del titular del Ejecutivo. Aseveró que el PRD considera necesaria la creación de una comisión especial para investigar los posibles actos de corrupción en el actual gobierno. Dicha comisión, debe coadyuvar con la Fiscalía General de la República a crear las condiciones para esclarecer hechos referentes a la posible existencia de una red de corrupción que podría involucrar a empresarios, secretarios de Estado, así como hijos y hermanos del presidente quienes han sido grabados recibiendo dinero en efectivo.

VLADÍMIR PUTIN; ANUNCIA EL DESPLIEGUE DE TROPAS Y ARMAMENTO PESADO RUSO EN LA FRONTERA CON FINLANDIA

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Rusia desplegará tropas y armamento pesado en la frontera con Finlandia tras el ingreso de ese país y de Suecia en la OTAN. Si ni siquiera teníamos tropas, las habíamos retirado todas de allí, de la frontera ruso-finlandesa. Es lo que decidieron. Pero no teníamos allí tropas y ahora las tendremos. Allí no había sistemas ofensivos y ahora aparecerán. Putin tachó la decisión de ambos países nórdicos de paso sin sentido a la hora de garantizar sus intereses nacionales, aunque les suponga estar protegidos por un paraguas nuclear.

