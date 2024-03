El presidente, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en Palacio Nacional la ceremonia oficial de bienvenida a Carlos XVI Gustavo y Silvia, rey y reina de Suecia. En compañía de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el jefe del Ejecutivo los recibió en el Patio de Honor, donde se entonaron los himnos oficiales de ambas naciones y tomaron la fotografía oficial. A este acto asistieron la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y el ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell. El presidente López Obrador detalló que el propósito de la visita era conversar sobre cultura y fortalecer la relación de amistad. Adelantó que los reyes abordarán el Tren Maya para visitar la región sureste del país. Nos gustó mucho el que haya decidido venir a México como jefe de Estado y son bienvenidos jefes de Estado, presidentes, primeros ministros. El mandatario abundó horas antes que en la visita se contempló un recorrido por los murales de Diego Rivera dentro de Palacio Nacional. Son monarcas inteligentes, educados, generosos y son nuestros visitantes, y los vamos a atender.

Ricardo Monreal Ávila aseguró que el actual proceso electoral mexicano se presenta complejo pero con mayor participación social, pues se enfrenta la visión que busca consolidar el cambio contra la que desea retornar a los viejos esquemas de gobierno. Este periodo, no estará exento de insultos, diatriba, mentiras, descalificaciones y aprovechar todo acontecimiento para que la oposición lleve agua a su molino, obtenga raja política, cuestione a los actores políticos y genere confusión. El coordinador de Enlace Territorial de la campaña presidencial de Morena dijo que hay que tener mucho cuidado, para reflexionar y actuar en razón de la sensatez. Nosotros creemos que es conveniente la consolidación del cambio de régimen, y por eso tenemos que caminar con mucha fuerza, con mucha decisión y sobre todo convicción. México está viviendo ahora un proceso electoral complejo con contrastes políticos entre quienes aspiran a ser el sucesor o sucesora del presidente, Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Ricardo Monreal destacó a la doctora Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena como una mujer sensata, inteligente, honesta y con capacidad. Es tan sencillo como revisar su historial, su vida, sus aportaciones, su integridad. La sociedad está trabajando, reflexionando, analizando las propuestas. Serán 80 días los que nos restan, complicados; cada vez con mayor contraste, con mayor dificultad y con mayor participación en todos los niveles.

Claudia Sheinbaum, candidata de “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, consideró que retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, como lo planteó Xóchitl Gálvez, sería un absurdo ecológico. Entonces vamos a decirlo así: frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia. La semana pasada, durante la 32 reunión plenaria de consejos consultivos de Citibanamex, Xóchitl Gálvez aseguró que además de construir nuevos aeropuertos, de llegar a la presidencia de la República, analiza retomar el proyecto del NAIM iniciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay que hacer nuevos puertos y obviamente el tema del aeropuerto (NAIM) es un tema que nos sigue doliendo, el tema del aeropuerto lo estoy estudiando. La abanderada de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se le preguntó sobre el planteamiento de Gálvez, a lo que respondió que lo que se requiere es fortalecer la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Es un sistema aeroportuario el de la Zona Metropolitana del Valle de México, necesitamos fortalecer la conectividad al AIFA, que ya va iniciar con el tren. Plantear el regreso a Texcoco no tiene pues, ninguna posibilidad, nada más hay que irse dar la vuelta cómo está hoy, eso que ya fue decretado área natural protegida y que ha recuperado en muy buena parte lagos, que ha regresado biodiversidad de manera muy importante a la zona y que se logró, a través de la ciencia por cierto, y del desarrollo tecnológico, vinculado con la agroforestería, la posibilidad de que ahí crecieran ciertas especies de árboles porque es una tierra muy salina. El proyecto del NAIM fue enterrado en esta administración luego de que, a través de una consulta a los mexicanos, se determinará cancelar la construcción y optar por el proyecto de Santa Lucía.

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, informo que el Partido Acción Nacional suscribió con plena convicción y respaldo el “Compromiso Nacional por la Paz” impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y firmado por Xóchitl Gálvez Ruiz. Así lo afirmó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien aseguró que este compromiso se trata de un clamor de las y los mexicanos, ya que la inseguridad es el principal problema por el que atraviesa el país, agravado con los abrazos a los criminales. México merece vivir en paz. No pueden seguir creciendo las extorsiones, no puede seguir creciendo el terreno dominado por el crimen organizado y por ello, nosotros hemos dicho: llegó la hora del cambio por un México sin miedo. El jefe nacional del panismo consideró que debe ser un compromiso de todos, ante lo que se ha convertido en el sexenio de la muerte, el más inseguro y violento con más de 180 mil homicidios y con el presidente de la República metiéndose un día sí y otro también en la contienda electoral. Aunque señaló que el INE ha hecho llamados a López Obrador para qué deje de intervenir en las campañas, lamentó que el presidente no respete la ley, ni a las autoridades electorales, por lo que confió en que tendrá que ser sancionado por el constante incumplimiento de la ley y la Constitución.

La senadora Susana Harp Iturribarría inauguró la exposición pictórica de la artista oaxaqueña Doris Arellano, quien presentó una muestra de 18 obras y dos esculturas, con temáticas relacionadas con las tradiciones mexicanas, la fuerza animal y lo femenino. Acompañada de los senadores Higino Martínez Miranda, Maura Hernández Fernández, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Mónica Fernández Balboa, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, Cristóbal Arias Solís y Nestora Salgado García, Susana Harp destacó que estos actos culturales recrean el corazón para tener un espacio de paz y de estética. La presidenta de la Comisión de Cultura comentó que, en sus obras, la maestra Doris Arellano emplea diferentes técnicas, con las que invita a sumergirse en diferentes mundos y a llenarnos los ojos de colores. Doris Arellano, mencionó que su obra muestra lo que es México, nuestra tierra mexicana, los colores y las maravillas que tiene el país, e informó de sus nuevas texturas con esculturas de animales como el toro, hechas en bronce y en resina. Subrayó que sus obras pictóricas están hechas en óleo sobre tela y óleo sobre papel, y con espátula, bajo dos líneas, lo contemporáneo y lo tradicional mexicano, donde hablo sobre México, su color, su vegetación, sus fiestas y toda la alegría de México.

El Coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, acusó de simulación la discusión en el Pleno del Senado, de dos vacantes para el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ya que, dijo, se tiene más de dos años viviendo momentos de inestabilidad e incluso están por llegar a la falta de quórum el próximo 31 de marzo. La verdad de las cosas es que lo que hay aquí es una simulación, es una negación a la transparencia y a la protección de los datos, al garantizar la protección de los datos personales de las personas en nuestro país. Ojo, no estamos hablando solamente de revisar al gobierno, que eso ya sería suficiente razón, sino además estamos hablando de que se protejan los datos de las personas en este país. Rementería del Puerto recriminó que a este gobierno no le guste la transparencia, que catalogue de reservado cualquier obra pública por pequeña o grande que se realice, y que tenga que ser a través de periodistas, ciudadanos y la oposición se enteren de los abusos, escándalos y desvíos de recursos que se están cometiendo en esta administración federal. Les quiero hacer un breve recordatorio de cómo se ha formado la simulación y cómo han engañado y se han burlado, Morena y sus aliados, de la Corte. El 31 de marzo del 2022, prácticamente hace dos años, dos años ya, que venció el nombramiento de dos personas, el de comisionados del INAI. Dos años tiene. El primero de marzo de 2023, o sea, un año nos tomó apenas nombrar a dos para poderlos reemplazar. El 22 de marzo el Presidente los vetó, porque sí, no le gusta la transparencia, no le gusta la rendición de cuentas, no le gusta que se sepa lo que está pasando ahora en el Tren Maya y que nos tenemos que enterar por un periodista, cuando deberíamos de enterarnos de manera natural, simplemente con una solicitud de acceso a la información. Julen Rementería enumeró los distintos nombramientos vencidos del INAI, que los legisladores de Morena y aliados no han querido acatar, por ser súbditos del Presidente. Ustedes, como son realmente los súbditos del Presidente, y perdón que lo diga así, pero es que así es como lo ve la gente, así es como lo vemos muchos, que al final son realmente los mandaderos del Poder Ejecutivo, no son legisladores, no son legisladores, pues qué malo que sea un honor tener que estar obedeciendo arbitrariedades, negándole a los mexicanos la posibilidad de estar informados. El panista solicitó que se vote de inmediato los nombramientos pendientes del INAI.

El Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva expresó que tras los recientes hechos ocurridos en torno al caso de los 43 normalistas, el ataque a la puerta de Palacio Nacional y el reciente asesinato del estudiante en Guerrero a manos de policías estatales, es imprescindible que se haga justicia y se atienda el diálogo exigido por los padres de los desaparecidos, asegura que estos casos no deben quedarse en la impunidad y en el olvido. López Obrador les prometió a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa que durante su gobierno se iba a aclarar todo y dejar en la cárcel a los responsables verdaderos de esa lamentable tragedia y no les cumplió, ahora se dice que los 2 jóvenes que fueron atacados por policías en un retén en Guerrero, estaban bajo efectos etílicos y que ignoraron dicho retén; sin embargo, estos hechos ya fueron descartados en él acta de defunción. Las pruebas periciales que se les realizaron a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, indicaron que no habían consumido alguna droga, alcohol, ni disparado algún arma de fuego, como se había planteado de manera oficial, esto desmentido también por la madre del joven, Yanqui Kothan Gómez Peralta de 23 años.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional y vicepresidente mundial de la Internacional Socialista que dirige el presidente de España, Pedro Sánchez, dio a conocer la “Declaración sobre las elecciones mexicanas” que aprobó el Consejo durante su reciente reunión, celebrada en las instalaciones del Partido Socialista Obrero Español, en Madrid. La resolución sobre México de la organización mundial de partidos socialdemócratas, expresó su preocupación por la influencia generalizada del crimen organizado en México que pone en peligro la integridad del proceso electoral del próximo 2 de junio. Asimismo, el documento denunció la persecución sistemática y las amenazas que enfrentan la oposición y los órganos electorales, socavando los principios de la democracia. La Internacional Socialista alertó que la equidad y seguridad de la próxima elección están en duda, ya que el crimen organizado busca manipular los resultados mediante la violencia e intimidación, lo que supone una amenaza directa para los fundamentos democráticos de México y la confianza en sus instituciones. La reunión encabezada por su presidente, Pedro Sánchez, la organización mundial, pidió a Observadores internacionales y aliados democráticos monitorear de cerca la situación para garantizar la integridad electoral y respaldar los esfuerzos para combatir la influencia del crimen organizado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se convirtió oficialmente en el candidato en busca de la reelección, al conseguir los 100 delegados que le faltaban para convertirse oficialmente en el candidato demócrata en busca de la reelección. Las urnas cerraron a las 19:00 horas tiempo de la entidad, las proyecciones apuntan que igual que el pasado supermartes arrasó en las urnas; pues calculan que con casi la mitad de los funcionarios que se definirían en esta región rebasó el umbral de los mil 968 al sumar mil 972, de acuerdo con información de Associated Press y otros medios de Estados Unidos. El mandatario será declarado oficialmente el abanderado del Partido Demócrata hasta agosto próximo cuando se celebrara la Convención Nacional partidista, periodo en el que seguirá acumulando apoyo pues tan sólo hoy faltan los resultados de Mississippi y el estado de Washington, entidades en las que también se celebran las primarias republicanas al igual que en Hawaii.

