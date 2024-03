El presidente, Andrés Manuel López Obrador, advirtió en medio del debate entre las candidaturas presidenciales en torno al posible cierre de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero, afirmó que ninguna de las refinerías será cerrada. Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propuso cerrar el complejo petrolero en Cadereyta, Nuevo León, debido a su baja productividad y altos niveles de contaminación, lo mismo que la de Tula, Hidalgo. La propuesta fue apoyada por Xóchitl Gálvez, quien fue más allá y planteó cerrar también el complejo situado en el área metropolitana de Tampico, Altamira y Ciudad Madero. López Obrador expuso que la industria petrolera debe seguir y defenderse, como se planteó hace casi un siglo por el Estado mexicano. Recordemos no sólo al general Cárdenas sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Por su parte, el presidente municipal de Cadereyta, Cosme Leal, aseguró que defenderá la continuidad del complejo de Pemex debido a su importancia económica para la región. Como alcalde de Cadereyta a mi no me tiembla la mano: voy a defender nuestra Refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences. Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador se propuso que México alcance la autosuficiencia en energía e hidrocarburos, por lo que además de rehabilitar las cinco refinerías con las que contaba el país aceleró la construcción del complejo de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco. De acuerdo con el último reporte financiero de Pemex, la producción de gasolinas y otros combustibles ha decaído ligeramente en el último año, sin embargo, la perspectiva es que una vez Dos Bocas esté en funcionamiento, logre procesar alrededor de 180 mil barriles diarios. Con relación a la Refinería de Cadereyta, el gobierno de Nuevo León ordenó la clausura de esta central a inicios de marzo debido a sus altos niveles de contaminación, que según el gobernador Samuel García, representa un riesgo para la salud de la población neolonesa. Por su parte, el gobierno federal negó que las emisiones de este complejo estén por encima de lo permitido por las normas y defendió su continuidad.

ANA LILIA RIVERA; PESE A LOS AVANCES, PERSISTEN AGRAVIOS EN CONTRA DE LAS MUJERES

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, advirtió que los cambios en la sociedad moderna han permitido la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, más allá del espacio doméstico y la vida privada, pero esta inclusión no ha ocurrido en condiciones de equidad y con reconocimiento pleno de sus derechos. En México, las luchas de las mujeres cada día adquieren mayor visibilidad e importancia y durante las últimas décadas han logrado reducir las distintas brechas y obstáculos que impiden su desarrollo. Hemos logrado ocupar y desenvolvernos profesionalmente en espacios de poder y toma de decisiones, fundamentales para el presente y el futuro de nuestro país. Sin embargo, no creemos que porque algunas hemos llegado a ocupar cargos de gran responsabilidad ya lo logramos todo, pues aún millones de mujeres enfrentan pobreza, explotación sexual, abandono, desempleo, desigualdad salarial, violencia y falta de oportunidades educativas. Señaló que todavía hay quienes dicen que las mujeres no podemos y no debemos, pero nosotras sabemos que si podemos y si debemos seguir luchando con dignidad, honestidad y amor al pueblo. Nosotras hemos luchado por condiciones de igualdad y libertad desde que la humanidad es humanidad, pero es durante la era moderna, especialmente durante los últimos dos siglos, cuando nuestras luchas por una sociedad más justa, equitativa, democrática y libre han tenido mayor trascendencia. La legisladora se dijo convencida de que, como mujeres, no importa la humildad del origen, si se tienen metas claras, valores y principios sólidos, si somos valientes y tenaces, no hay meta que no podamos alcanzar, ni objetivo que no podamos cumplir. Prueba de ello, es la paridad de género en el Congreso de la Unión, con 50 por ciento de mujeres legisladoras, que se ha expresado con un conjunto de iniciativas aprobadas para construir un marco jurídico que garantice más derechos para las mujeres.

EDUARDO RAMÍREZ; RECIBE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS LA CONSTANCIA DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE CHIAPAS

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP), en la Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal hizo entrega de la constancia de candidato a la gubernatura de Chiapas a Eduardo Ramírez Aguilar, con el apoyo de la militancia de todo el estado. Ricardo Aguilar Gordillo, coordinador y líder moral del partido, hizo entrega del documento, el cual fue aprobado por unanimidad. Sabemos que es un hombre de carácter y humanismo, un hombre que requiere Chiapas, donde debe transitar la vida con paz, con gobernanza, eso lo tiene claro usted y la doctora Claudia Sheinbaum, y por ello le acompañaremos. Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, expresó con alegría: Vamos a ser chingones sin chingar a nadie, así somos los chiapanecos y las chiapanecas, y tengo especial agradecimiento al partido RSP que nació en un momento complejo. Este partido fue sostenido por los maestros, cuando fue la reforma educativa participó por primera vez; se llevó a cabo asambleas; asimismo en 2018 jugó un papel importante apoyando a nuestro hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo destacó la importancia de regresar a la esencia de devolver los derechos de los maestros en los estados del sur y puntualizó que Chiapas vive un proceso de paz, de encuentro, de congruencia con el presidente de la República y con su gobernador. Recordó que fue el único legislador que votó en contra de las reformas: no soy opositor, soy congruente, soy mis aciertos y mis errores; afortunadamente tuve la oportunidad de ser senador de la 4T y me dio la oportunidad de participar y de rehacer la reforma del artículo tercero. El Jaguar expresó: Soy de Morena, tengo buenos afectos con los otros partidos, con el PVEM no tengo conflictos, hay gran amistad con el PT, los tres partidos que conforman la alianza Sigamos Haciendo Historia. RSP tiene un gran dirigente, que camina, que está en los municipios, en la construcción de acuerdos; los acuerdos no son malos cuando son a favor del pueblo.

IGNACIO MIER; SE COMPROMETIÓ A CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

Ignacio Mier Velazco, candidato de Morena en Puebla al Senado de la República, en el marco del día Internacional de la mujer, acudió a una asamblea en Huauchinango donde reconoció el papel de las mujeres y se comprometió a consolidar la igualdad de oportunidades y a la erradicación de la violencia. Uno de los compromisos más firmes que he tenido y que seguiré teniendo es con las mujeres; desde el Senado, seguiré trabajando en su beneficio para garantizar tengan igualdad de oportunidades y erradicar la violencia contra ellas. El morenista aplaudió el rol de las mujeres en la vida cotidiana y en la historia del país, además recordó que como diputado impulsó leyes en su beneficio como la ley vicaria. No podemos permitir que siga habiendo padres que usen a sus hijos para dañar a sus ex parejas, por ello es necesaria una reforma integral al Poder Judicial para que haya verdadera justicia y sí se castigue a quien ejerza este tipo de violencia. El aspirante al Senado, enfatizó el gran logro para las mexicanas que representará la llegada de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de la República. Las mujeres lograron obtener el voto hace 70 años pero nunca habían tenido la oportunidad de sufragar por alguien de su género. Hoy tenemos a Claudia quien es una mujer de su tiempo, profesionista, académica, investigadora, inteligente y sensible, quien hará un gran trabajo conduciendo a nuestro país. Finalmente se comprometió a continuar impulsando iniciativas en favor del pueblo, como así lo trabajó cuando era diputado, enfatizando su coordinación durante 5 años del presupuesto de los programas sociales que ha permitido la reactivación de la economía del país. Como senador continuaré impulsando iniciativas en favor del pueblo y de las mujeres, como la de garantizar que tengan atención universal desde el primer momento del embarazo y se reduzca la muerte materna; porque no es sólo ganar una elección sino llegar al cargo y cumplir. Soy Nacho Mier y no les voy a fallar.

RICARDO MONREAL; GRAN CONCILIADOR INTERVIENE ANTE RIESGO DE RUPTURA EN MORENA-PUEBLA

El senador Ricardo Monreal Ávila, con su ya reconocida experiencia y virtud de conciliador, ante el riesgo de un rompimiento al interior de Morena en el marco de la designación de candidaturas a diputados locales y alcaldías, concilió un encuentro y pacto de unidad entre los primos Ignacio Mier Velazco y Alejandro Armenta Mier, candidatos al Senado y a la gubernatura. El también coordinador de enlace territorial de la campaña presidencial sostuvo un encuentro en el que además estuvo César Yáñez Centeno, coordinador de Agenda y Giras, a pocos días de que Claudia Sheinbaum tuviera su primer acto de campaña en esta entidad. Con la intervención de Monreal Ávila se dio por superada la primera crisis al interior de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Puebla. Mier Velazco había abierto la posibilidad de renunciar a ser candidato al Senado. La pugna surgió luego de que el diputado federal en diferentes actos y entrevistas llamó a la militancia a no permitir la imposición de candidatos y recriminó posibles fraudes al interior de Morena, esto ameritó que los dirigentes estatales de Morena, Partido del Trabajo, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México emitieran un extrañamiento en su contra por incitar a la división. El compañero Ignacio Moisés Mier se ha dedicado a incitar a la división en nuestras filas por supuestas imposiciones en el proceso interno, decía este extrañamiento, que a su vez generó una advertencia del diputado federal sobre que podría dejar la candidatura. Si el costo de la candidatura es ponerme un bozal, pues mira, antes de que me la pongan yo la dejo, si eso es lo que va a resolver el problema para que Morena se fortalezca. En su gira de campaña por distintos municipios, el candidato al Senado por la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo que no sería tapadera de las malas decisiones tomadas por la dirigencia de Morena al imponer candidatos por cuates y por cuotas. Esto, luego de que, diversos grupos de morenistas en los municipios que ha visitado lo abordaron para protestar porque la coalición SHH está postulando a perfiles ajenos a la llamada 4T, así como a los supuestos valores y principios que ésta defiende.

CLAUDIA SHEINBAUM: NO ESTAMOS VIVIENDO UNA NARCOELECCIÓN

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Morena, PVEM, PT, negó que se esté viviendo una jornada electoral violenta, por lo que descartó una narcoelección. Recalcó que el próximo domingo 2 de junio va a ser una elección masiva de mucha participación del pueblo de México, pero de ninguna manera va a ser una elección violenta. No estamos viviendo una narcoelección, de ninguna manera, va a ser una elección masiva. La candidata presidencial de Morena y sus aliados reconoció que hay zonas del país en donde hay violencia, sin embargo, el Gobierno federal está tomando cartas en el asunto. Hay lugares particulares donde ha habido violencia y ahí está tomando cartas en el asunto, el Gobierno de México en coordinación con los gobiernos estatales. La candidata de Morena-PT-PVEM a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, busca ganarle a Andrés Manuel López Obrador en las urnas. Y es que la morenista tiene como meta obtener más votos que el presidente en 2018, en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. Nosotros queremos tener al menos los 30 millones de votos del presidente López Obrador en el 2018, aunque estamos trabajando para que sean todavía más. En su visita a Puebla, se mostró esperanzada en obtener los votos necesarios en la Cámara de Diputados y Senadores que le permitan llevar a cabo el “Plan C”: Vamos muy bien para poder alcanzar el Plan C, hicimos una estrategia en donde incluso en algunas entidades de la República vamos por los tres senadores: dos de Morena, como la fórmula de mayoría; y un tercer senador que sería el de minoría, sea por el PT o por el Verde. Señaló que esos casos para obtener las dos terceras partes en el Senado son los de Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Señaló que en el caso de los diputados, iban en todos los distritos juntos con excepción de 30.

XÓCHITL GÁLVEZ; AGRESORES DE MUJERES NO TRABAJARÁN EN MI GOBIERNO

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno no permitirá que ninguna persona que agreda a una mujer se mantenga en un cargo público. En un encuentro “Mujeres Sin Miedo”, reprochó que el Gobierno Federal abandonara a las mujeres en áreas como la seguridad, la salud y los proyectos productivos para emprender un negocio. En caso de que alguna sufra violencia, se acabará la impunidad. Los hombres o aquel que se atreva a matar a una mujer se las va a ver conmigo. Van a tener a la Presidenta más valiente, más valiente. Se acabaron los abrazos a los delincuentes, les vamos a aplicar la ley. El que la haga, la va a pagar. Ningún agresor al poder, que quede claro. Aquellos que agredan a las mujeres no van a poder trabajar en mi gobierno. Aquellos que maltraten a las mujeres, para fuera. En el acto compartió un decálogo con el que trabajará para que las mujeres, principalmente las víctimas de la violencia y quienes sufren en condiciones de pobreza y marginación, vivan seguras, con salud y prosperidad. El punto cuatro será la escuela como primer escalón de la igualdad. No vamos a dejar que ninguna niña deje la escuela. No vamos a dejar que ninguna mujer que quiera ir a la universidad no lo haga por falta económica. Entre otros beneficios, destacó que entregará la Tarjeta Mexicana, con la que las mujeres más vulnerables a vivir en un entorno de violencia reciban un apoyo de 5 mil pesos mensuales. Además, creará el Sistema Nacional de Cuidados, que contempla el regreso de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, para que las mujeres puedan salir a trabajar. Gálvez Ruiz les pidió a los asistentes salir a las calles, tocar puertas y anunciar un cambio de rumbo para que México deje de vivir con miedo. Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD dio respuesta a la publicación del presidente, donde le dijo que ojalá defendiera la salud de los mexicanos con la misma enjundia con que defiende el uso de combustibles fósiles y le lanzó como reto hacer pública la información del dinero que ha perdido Pemex en la refinación en su gobierno; así como los datos de calidad del aire y emisiones de azufre para todas las refinerías de Pemex.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; SI CÁRDENAS VIVIERA, NO ESTARÍA PENSANDO EN IDEAS DE HACE UN SIGLO

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, respondió al rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador para cerrar algunas refinerías del país, entre ellas la de Tula: Si Lázaro Cárdenas viviera, no estaría pensando en ideas de hace un siglo sino en el futuro de México. Y entendería que nuestra riqueza está en el sol, el viento y el agua, no en el combustóleo. El candidato presidencial de MC dijo que él fue el que ya fijó el primer gran tema de la campaña presidencial.

MARIO DELGADO; IGNACIO MIER, NO PROMUEVE DIVISIÓN EN MORENA

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Mario Delgado Carrillo, exculpó a su candidato al Senado, Ignacio Mier Velazco, tras el extrañamiento que recibió por parte de la dirigencia estatal por supuestamente promover la división al convocar a los militantes a externar su rechazo a la imposición de perfiles provenientes de otros partidos. El dirigente nacional fue cuestionado sobre los dichos que hizo el también diputado federal en un mitin en Ajalpan, lo que le valió un llamado de atención por parte de quienes conforman la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ en Puebla: Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México. Delgado fue claro al afirmar que Nacho Mier actuó con responsabilidad, por lo que él y cualquier militante están en su derecho de rechazar la suma de perfiles que en el pasado pertenecieron a otras fuerzas políticas. Yo no veo ninguna división, yo no veo ningún riesgo mientras se actúe con responsabilidad, con inclusión y con mucha transparencia. No promueve que la gente se queje, promueve que exija el derecho a la participación como lo haría cualquier militante, eso no significa que sea un llamado a la división. Mario Delgado convocó a la militancia a enfocarse en las campañas electorales en curso, ya que al igual que en Puebla, en otras entidades también habrá quejas de las bases al permitir la incorporación y hasta candidaturas de hombres y mujeres que anteriormente figuraban en otros partidos. Debemos de enfocarnos en lo fundamental, que el proceso de transformación siga avanzando.

MIGUEL ANGEL MANCERA; BACHEO DE CALLES, UN COMPROMISO CON HABITANTES DE SAN JUAN DE ARAGÓN

El senador Miguel Ángel Mancera, aspirante a la diputación federal por el distrito VII, al continuar con los recorridos por las colonias que integran al Distrito VII de la alcaldía Gustavo A. Madero, se comprometió hacer las gestiones pertinentes para rencarpetamiento y bacheo de calles, así como por el mantenimiento del sistema de alcantarillado. Durante su encuentro con las y los vecinos de la colonia Primera y Tercera Sección de San Juan de Aragón, el candidato escuchó sus problemáticas principales, entre ellas, atender calles y banquetas en mal estado. Al dialogar con Miguel Ángel Mancera, los vecinos le expresaron su preocupación al llegar la temporada de lluvias, ya que son afectados por la acumulación de agua originada por los baches en distintos puntos de ambas colonias, así como por la falta de mantenimiento al sistema de alcantarillado. Miguel Ángel Mancera mencionó que existe el compromiso con el candidato a la Jefatura de Gobierno y con la aspirante a la alcaldía Gustavo A. Madero, ambos de la coalición “Va x la Ciudad de México”, para que de resultar electos mejoren las calles, incluso con cemento hidráulico en los lugares donde se requiera. Sabemos lo que se tiene que hacer, ya lo sabemos. Hay que gestionar recursos para tener un programa integral para el tema de bacheo. No se trata solo tapar baches, hay que pavimentar. Otra de las prioridades es recuperar el espacio público. Miguel Ángel Mancera, reiteró su compromiso de recorrer todas las colonias que integran al Distrito VII de la alcaldía Gustavo A. Madero para conocer de primera voz las necesidades de las personas que habitan en la segunda alcaldía más grande en la capital del país. Seguimos con la tarea de seguir recorriendo la alcaldía. Agradezco por la información, por dejarnos estar en su casa. Hacemos el ejercicio para estar de cerca con la gente. No es lo mismo caminar y saludar, lo que queremos es conocer todas las colonias del Distrito 7. Estamos conociendo la problemática con los recorridos.

ALEJANDRO MORENO; LLAMA A EVITAR QUE CRIMEN ORGANIZADO SE APODERE DE ELECCIÓN

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), afirmo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está listo para ganar y devolverle a México la paz, el progreso y la estabilidad. Alejandro Moreno advirtió que no se debe permitir que el crimen organizado se apodere de las elecciones y participe en el proceso electoral. Asimismo convocó a los priistas de todo el país a cerrar filas para enfrentar esa situación. Estamos dando la cara por el PRI y la coalición a los grandes desafíos. Y tenemos que enfrentar con determinación y con voluntad inquebrantable al gobierno más ineficaz, más autoritario, más corrupto y más mentiroso, que es el gobierno de Morena, en la historia de nuestro país. Señaló que es fácil luego dejarse llevar y algunos así lo hacen, por los cantos de sirena o las propuestas huecas, que a la larga no les reditúa nada políticamente. Pierden cualquier respeto al interior de nuestro partido y, lo más importante, pierden la confianza de los ciudadanos. Sobre la posibilidad de que el crimen organizado se apodere de la elección, el dirigente nacional del tricolor indicó que lo tenemos que denunciar, y le tenemos que exigir a este gobierno cínico y corrupto de Morena que atienda su responsabilidad de gobernanza y de gobernabilidad. Informó que el gobierno de Morena prepara una elección de Estado, no sólo con el despilfarro de recursos públicos, como lo hace a diario, sino además con la participación de servidores públicos, en clara violación de la ley. Por ello el constante asedio a la autonomía de las instituciones y la política de abrazos y no balazos. Eso no lo podemos permitir. Por eso, el PRI construyó una gran coalición con el PAN y el PRD, y con partidos locales en los estados. Acompañado por la Secretaria General, Carolina Viggiano; los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, así como dirigentes nacionales de los sectores y organizaciones, ratificó que el PRI está listo para la contienda electoral y los priistas recorren el territorio llevando la propuesta del tricolor para ganarse la confianza de los ciudadanos. Alejandro Moreno convocó a todas las expresiones del priismo a cerrar filas y trabajar juntos y en unidad por el partido y por el país, para buscar que a México le vaya bien y las familias mexicanas tengan una mejor calidad de vida. Llamó a los candidatos del PRI a dar la batalla todos los días y recorrer el territorio palmo a palmo; caminar la calle bajo la lluvia o bajo el sol para ganarse la confianza de los ciudadanos, porque sus estados y México los necesitan.

MARKO CORTES; XÓCHITL HA CRECIDO EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES POR HARTAZGO CONTRA LA VIOLENCIA

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguro que con un exitoso arranque hacia la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, promete una campaña marcada por el compromiso, la determinación y la esperanza real de un cambio positivo para México. Señalo que en estos primeros días de campaña, Xóchitl ha crecido en las preferencias electorales porque su propuesta de un México seguro y en paz recoge el sentir general de la gente que está harta de tanta violencia. Xóchitl propone un México sin miedo donde todos podamos caminar por las calles sin temor a ser asaltados o asesinados. En un México donde las mujeres y las niñas puedan vivir libres de violencia y acoso y donde todas y todos tengamos acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico. Cortés Mendoza dijo que la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México ha mostrado capacidad, fuerza y talento para construir un México sin miedo. Y para lograrlo, se requiere el coraje de hablar, el coraje de actuar y el coraje de creer que podemos construir un futuro mejor donde podamos vivir nuestras vidas en paz, dignidad y libertad, como el coraje que ha mostrado Xóchitl. La campaña presidencial de Acción Nacional y de la coalición Fuerza y Corazón por México, recibirá un gran impulso territorial con el trabajo de nuestras candidatas y candidatos a gobernadores, senadores y diputados federales que estarán tocando puertas, escuchando a la sociedad y exponiendo sus propuestas y las de Xóchitl Gálvez, en todos los estados y distritos del país.

JOE BIDEN; ES RESPALDADO POR EL MAYOR COMITÉ HISPANO EN EEUU PARA SU CANDIDATURA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es respaldado por Latino Victory Fund, el mayor comité de acción política hispano de Estados Unidos, quien anunció su respaldo al presidente estadounidense, Joe Biden, y a la vicepresidenta, Kamala Harris, para las elecciones de noviembre. También brindaron su apoyo a Biden y Harris los comités de acción política The Collective PAC, que aboga por los afroamericanos, y el Fondo para la Victoria AAPI, dedicado a la comunidad de origen asiático y de las islas del Pacífico. Estos tres grupos, los más grandes de las comunidades minoritarias de Estados Unidos, anunciaron una inversión de 30 millones de dólares para movilizar a votantes hispanos, afroamericanos y de origen asiático, un electorado que podría ser clave para la reelección de Biden. La directora de la campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, consideró que estas tres organizaciones son la columna vertebral de la diversa coalición de votantes que ayudó al líder demócrata a vencer en 2020 al entonces presidente Donald Trump, quien ahora se encamina sin oposición a ser el candidato republicano en noviembre. Chávez Rodríguez argumentó que la cita electoral de noviembre será especialmente importante para esas comunidades porque, bajo el Gobierno de Biden, han experimentado avances en equidad racial, avances en la atención médica con la reducción del costo de los medicamentos, generación de empleo y mejoras en infraestructuras. Lo que está en juego en esta elección no podría ser más importante para los votantes de nuestras comunidades minoritarias. El respaldo de estos tres grupos se hará oficial durante un acto de campaña en el que participarán el mandatario y la primera dama, Jill Biden, y que tendrá lugar en Georgia, un estado que fue clave para la victoria de Biden en 2020. Los comités de acción política, como los que anunciaron su apoyo a la campaña de Biden, son claves en las elecciones de Estados Unidos por su capacidad para movilizar fondos en favor de uno u otro candidato.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz