Luego de mantenerse entre los cinco mejores lugares en las primeras prácticas libres, dentro del Gran Premio de Arabia Saudita, el mexicano Sergio Pérez aseguró que en Red Bull están conscientes de las adecuaciones que necesitan realizar para un segundo fin de semana de actividad, en el que solo restan detalles para apuntalar el RB20 en el primer circuito callejero del año.



“Creo que estamos en un buen momento con el coche y el rendimiento. Ha sido una participación positiva. Solo tenemos que afinar un poco el auto pero estoy contento con la situación del mismo y sabemos lo que necesitamos para mañana -hoy-”, aseguró el tapatío.



Tras lograr su primer podio del año en Bahréin y el número 36 en su carrera dentro de la Fórmula 1, el tricolor señaló que aún se encuentra en un proceso de adaptación y gestión con el auto, aunque ya tienen elementos para apostar a que rinda en los momentos importantes como la Qualy y la carrera misma del sábado. “Tenemos una idea muy clara de lo que tenemos que hacer para que el auto sea más rápido y si lo conseguimos nos beneficiará en la tanda larga y en la clasificación”.



En el caso de Max Verstappen y tras ser superado en la segunda práctica por Fernando Alonso y George Russell, con mejores tiempos individuales, el actual monarca del serial también se mostró positivo con el rendimiento que logró el auto de la escudería austriaca, al establecer que ellos se sintieron más seguros en la segunda parte de la sesión final, cuando se hizo una simulación de carrera.



“Obviamente hay algunas cosas que quieres mejorar en la vuelta en seco, pero creo que otros han usado más potencia, como hicieron en Bahréin, así que es algo a tener en cuenta. Creo que probablemente había rivales un poco más fuertes que nosotros en la vuelta en seco, mientras que nuestro coche se comporta mejor en tandas largas”, afirmó.



Sobre las cuestiones ajenas al automovilismo que rodean al Gran Circo y a Red Bull, Lewis Hamilton se tomó nuevamente el tiempo de hablar sobre la postura que ve hoy entre lo que puede ser una disputa con Christian Horner y Jos Verstappen, padre de Max.



“No conozco los detalles al respecto así que no sé en qué está basando esos fundamentos pero al fin y al cabo él no forma parte del equipo, es un padre. Así que es solo una opinión, pero definitivamente no ayuda.



Al hacer uso de su experiencia personal y los momentos en los que su padre trató de influir más en su desempeño como piloto, Hamilton aconsejó a Max Verstappen de no tratar de enfrascarse en temas que no le conciernen directamente a él y no hacer caso a los susurros que pueda llegar a recibir de otras personas, que busquen su beneficio personal.





