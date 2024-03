El piloto mexicano Checo Pérez arrancará tercero en el Gran Premio de Arabia Saudita, luego de que el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, le arrebatará la segunda posición en su último intento; Max Verstappen se hizo con la pole position y continua su hegemonía en la Fórmula 1 (F1)

Sergio Pérez, considerado como un fuerte contendiente a llevarse la primera plaza por sus antecedentes de 2022 y 2023, tendrá que comenzar su carrera desde la segunda fila de partida, para intentar imponerse a su compañero de Red Bull y hacerse nuevamente con el triunfo.

El piloto azteca terminó su vuelta con un tiempo de 1.27.807, mientras que el piloto monegasco del Cavallino Rampante lo detuvo en 1.27.791, suficiente para salir segundo el día de mañana.

Checo mostrándose cómodo en el circuito callejero, se mantuvo regularmente en las primeras tres posiciones de las prácticas y la clasificación, pero para la Qualy 1 se posicionó en sexto y en su segundo intento de la primera tanda terminó cuarto.

Para la Q2, el tricolor se vio envuelto en varias problemáticas, cuando el Haas de Nico Hülkenberg repentinamente se detuvo y provoco una bandera roja en la sesión de F1, por lo que apenas pudo pasar en una sexta posición.

Lo destacable de la clasificación fue el sustituto de Carlos Sainz, debido a que el español enfermo y tuvo que ser operado de urgencia, Oliver Bearman arriba del Ferrari consiguió pasar a la Q2 y solo por 36 milésimas que lo separaron del heptacampeón, Lewis Hamilton, no amarró su pase a Q3.

Sergio “Checo” Pérez deberá refrendar su título como el “King Of The Streets” mañana en el GP de Arabia, realizando una arranca impecable, una defensa sólida con su perseguidor Fernando Alonso y sobrepasar a Leclerc.

Alonso on the second row, Bearman starting from P11 in his first F1 race 💪

Expect the unexpected on the charge down to Turn 1 in Jeddah 🍿#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/kZTOdH8PID

— Formula 1 (@F1) March 8, 2024