El presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, señalo que lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo. Asimismo afirmo: Tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante. Indicó que conduce la investigación y se comprometió a que, en un plazo máximo de 20 días, se reunirá con madres y padres de los jóvenes desaparecidos a fin de brindarles más información y pruebas del caso. Decirles nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación. Señaló que asesores y abogados de las madres y padres de los 43 jóvenes, supuestas organizaciones en defensa de los derechos humanos y grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros manipulan la información con fines políticos e impiden que los familiares de las víctimas accedan a los avances de la investigación que el Gobierno de México intentó entregarles. Quiero tener más pruebas porque quiero hablar con ellos y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes. La responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, y de otras organizaciones y cómo están vinculados con Emilio Álvarez Icaza y con la OEA y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino que ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros. Muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no los quisieron recibir porque se lo prohibieron los abogados. Afirmó que no parará la investigación a fin de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y conocer la verdad luego del llamado pacto de silencio y de la supuesta verdad histórica del sexenio anterior.

IGNACIO MIER DEJARÍA CANDIDATURA AL SENADO SI DIRIGENCIA DE MORENA EN PUEBLA ‘QUIERE PONER BOZAL’

Ignacio Mier Velazco, candidato de Morena en Puebla al Senado de la República, amenazó con abandonar su candidatura si la dirigencia de Morena en la entidad poblana quiere ponerle un bozal. Yo cuento con un respaldo ciudadano muy importante y si el costo de la candidatura es que me pongan un bozal, pues antes de que me lo pongan, yo la dejo. La advertencia que lanzó Nacho Mier derivó del extrañamiento que emitió la dirigencia local de Morena y sus aliados por las declaraciones que hizo el legislador con licencia sobre imposiciones en las candidaturas durante este proceso electoral. Mier Velazco señaló que el extrañamiento de la dirigencia local de Morena fue un acto de inmadurez política e insistió en que no permitirá que le pongan un bozal cuando está defendiendo a los militantes del partido que reclaman abusos de poder. El candidato al Senado de la República acusó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, ya que asegura que su objetivo era impulsar el diálogo entre las dirigencias y los militantes que se sienten inconformes con la designación de candidaturas. Yo los escuchaba con muchísima atención y que me llevaba sus sentires, y eso, lo sacaron de contexto, creo que con poca habilidad política, poca experiencia por parte de los dirigentes de los partidos. Tenía pensando contestarles punto por punto, de sus 5 apartados, para explicarles que es la madurez, lo que es fomentar la división, pero ellos mismos se contradicen. Ignacio Mier afirmó que si abandonar la candidatura que tiene con Morena al Senado de la República ayuda a que el conflicto interno se resuelva, él lo haría sin inconveniente, pues recordó que él, al ser uno de los fundadores del movimiento de la 4T, no está buscando puestos ni cargos. Si eso es lo que va a resolver el problema para que Morena se fortalezca, y se requiere, yo no tengo ningún inconveniente. Soy fundador, yo no lucho por puestos ni lucho por cargos, yo soy el primero que lo ha dicho, quien quiera un puesto pues mejor que se vaya al mercado.

RICARDO MONREAL; PRESENTA LIBRO “MÉXICO Y SU LUCHA POR LA PARIDAD DE GÉNERO”, EN HOMENAJE A TRAVESÍA HISTÓRICA DE LAS MUJERES

Ricardo Monreal Ávila en reconocimiento a las mexicanas en su larga travesía con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, presentó en sus redes sociales el libro: “México y su lucha por la paridad de género”. El político explicó que su más reciente obra es resultado de varios años de compilar información de hechos históricos, así como analizar el pensamiento filosófico, la acción revolucionaria, social y política de las mujeres. Refirió que la periodista, Laureana Wrihgt González, describió que desde los primeros días del mundo pesó sobre la mujer la maldición de la opresión, sin embargo, no hay algún acontecimiento en donde no haya una participación activa por igual hombre y mujer. Destacó la presencia constante de este sector en la construcción de nuestra sociedad, en la evolución de la educación, las letras, la ciencia, las decisiones políticas, en la búsqueda de los ideales desde la clandestinidad, así como en los espacios públicos. El también senador de la República reconoció el valor de la mujer en el hogar, en la salud, la conciencia moral en la búsqueda de la unidad, la solidaridad y la lucha de los derechos por los sectores menos favorecidos. Mencionó que disfrutó al escribir el libro inspirado por las mujeres de su vida, su esposa María de Jesús, a quien definió como una mujer valiente, tolerante y acompañante incondicional. Además de su hija Catalina, quien ha seguido sus pasos en el servicio público con valores y formación académica, a quien, no obstante que será perseguida por la guerra sucia y la calumnia, sabrá salir adelante. También mencionó a su hija menor, María, feminista y profesionista independiente y sus nietas, Eva, Romina y María. Por ellas y por todas las mujeres, enfatizó, hay que luchar por un país de justicia y de libertad. Monreal Ávila dijo que en “México y su lucha por la paridad de género” se compagina la historia escrita y gráfica. Se trata de un libro que pronto estará a la venta, anunció, pero con motivo del 8 de marzo se podrá acceder a él de forma gratuita al descargarlo en: https://ricardomonrealavila.com/

CLAUDIA SHEINBAUM: DÍA DE LA MUJER: 11 PROPUESTAS Y PLAN PARA LAS MUJERES EN MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, presentó su estrategia para las mujeres en caso de ganar a las elecciones del próximo 2 de junio, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo. Entres sus propuestas, Sheinbaum delineó 11 principales propuestas de su proyecto denominado: República de y para las mujeres. Los 11 puntos a favor de las mujeres que propone Claudia Sheinbaum: Reforma constitucional para elevar la igualdad sustantiva y el derecho a una vida sin violencia. Modificar leyes para que haya gabinetes paritarios obligatorios en municipios, estados y a nivel federal; la ley Olimpia; eliminar brecha salarial y Ley Vicaria. Pensión a mujeres de 60 a 64 años un apoyo mensual equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más que otorga el Gobierno Federal. Programa 40 semanas y 1000 días: en apoyo a las mujeres embarazadas y los primeros mil días de vida de la primera infancia. SOS mujeres: recreará el número *765, línea vinculada al 911 y en atención y prevención a la violencia contra la mujer. La ley del “agresor sale de casa” y fiscalías especializadas en feminicidios. Toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio. Crear un Sistema Nacional de Cuidados en el DIF. 150 mil mujeres recibirán reconocimiento de derechos agrarios. Abriremos Centros de Educación Inicial para mujeres jornaleras y mujeres de maquila. Garantizaremos acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida; salud sexual y reproductiva. Construir Senderos para mujeres libres y seguras

XÓCHITL GÁLVEZ; REFINERÍA Y TERMOELÉCTRICA DE TULA CONTAMINAN AIRE DEL VALLE DE MÉXICO

La candidata a la Presidencia de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, frente a la contingencia ambiental que perjudica al Valle de México, criticó que la refinería de Tula, que depende de Petróleos Mexicanos (Pemex), y la termoeléctrica, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sean las dos fuentes fijas de contaminación más importante del Valle de México. La ingeniera reprochó que por la falta de inversión en los procesos ambientales, la refinería produzca altas cantidades de combustóleo, que a su vez se utilizan para generar electricidad en la termoeléctrica. Explicó que proviene de la refinería de Tula casi el 40 por ciento del dióxido de azufre que contamina el aire de la Ciudad de México y de todos los municipios mexiquenses que la secundan. Criticó la silenciosa complicidad del gobierno de la Ciudad de México, de Pemex y de la CFE, que han dejado de adquirir tecnología para reducir las emisiones y los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes de la capital del país. Desde hace años se ha planteado una modernización tecnológica de la termoeléctrica de Tula para pasar del uso de combustóleo a gas natural, esta inversión será una prioridad en mi gobierno. Con el uso de gas natural se disminuirían las emisiones de dióxido de carbono y azufre a la atmósfera, esta es una inversión urgente por la calidad del aire y la eficiencia de los procesos industriales de ambas empresas, dijo durante la conferencia de prensa “Sin Miedo a la Verdad”, que encabezó en la Ciudad de México. Agregó que entre sus planes no estará cerrar la refinería de Tula, en Hidalgo, pues lo que se tiene que hacer es modernizarla con tecnología, equipos para reducir las emisiones, quemar gas natural en la termoeléctrica y recuperar las subastas de energía renovable. Gálvez Ruiz aseguró que en su proyecto de país se contempla estudiar el tema de energía nuclear, porque hoy hay tecnología avanzada de pequeñas plantas de generación nuclear compactas y reducidas que no implican un peligro grave.

MARIO DELGADO; LOS ADVERSARIOS DE LA 4T QUIEREN INFLUIR EN LAS ELECCIONES A TRAVÉS DE LA GUERRA SUCIA.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, envió una carta a las empresas dueñas diversas redes sociales, como X (antes Twitter); Meta, que son dueños de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads; así como también TikTok, en la que les solicitó su ayuda para crear un ambiente libre de bots y evitar que se continúe llevando a cabo una guerra sucia en el marco de la celebración de las elecciones del próximo 2 de junio del 2024 Mario Delgado enfatizó la urgencia que hay alrededor de la procuración de un ambiente libre de cuentas falsas y cuentas tipo bots pues argumentó que estas cuentas tienen el objetivo de manipular la conversación en el contexto electoral. Me dirijo a ustedes para llamar respetuosamente su atención sobre un asunto de gran importancia que afecta a millones de usuarias y usuarios de su plataforma: la urgencia de procurar un ambiente libre de cuentas falsas y cuentas de tipo bots que tienen como objetivo manipular la conversación. Como dirigente del Partido Político Nacional Morena, estoy convencido de que ni la guerra sucia ni la manipulación abonan a nuestra vida pública, sino que nos remiten a todo aquello contra lo que se ha luchado por décadas. Morena propone una reunión con X, Meta y TikTok para demostrar malas prácticas en las plataformas de redes sociales El dirigente nacional del partido Morena, propuso que se llevara a cabo una reunión con las plataformas de X, Meta y TikTok para exponer las distintas pruebas que Morena ha recopilado sobre las malas prácticas que se emplean en las plataformas de redes sociales. Mario Delgado indicó que con esta reunión, Morena también buscarán analizar las posibles rutas a seguir para impedir que los derechos digitales de las y los mexicanos sigan vulnerándose con el uso de bots y procurar que las redes sociales continúen siendo un espacio plural y seguro.

MIGUEL ANGEL MANCERA; SE COMPROMETE A GESTIONAR RECURSOS PARA EVITAR VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO

En el marco del día internacional de la Mujer, Miguel Ángel Mancera, aspirante a la diputación federal por el distrito VII, se comprometió a crear programas sociales para evitar la violencia de género en la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las de mayor incidencia de la capital del país, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Durante su recorrido por las colonias Gertudis Sánchez y San Juan de Aragón, Miguel Ángel Mancera, mencionó la necesidad de crear programas para evitar la violencia familiar, acoso sexual, feminicidios, así como homicidios en contra de niñas, jóvenes y mujeres adultas. Estanos caminando y no solo entregando el volante. Estamos escuchándolos y escuchándolas. Vamos a tomar nota. Ustedes saben que hemos cosas en la Gustavo A. Madero. Reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México muestran el inició de 9 mil 258 carpetas de investigación por algún tipo de violencia de género entre enero de 2021 y marzo de 2023. En su recorrido por ambas colonias presentó información relacionada con delitos como feminicidio, violación, así como violencia familiar, uno de los de mayor incidencia en la alcaldía. Aunque las agresiones de género en contra de las mujeres en la demarcación Gustavo A. Madero es de alta incidencia, solo tiene un programa para apoyar a víctimas una vez consumado el delito. Hasta el momento no existen programas para prevenir las agresiones. El candidato Miguel Ángel Mancera se comprometió a analizar el tema junto con autoridades de la Ciudad de México y federales, así como colectivos para analizar la incidencia y tomar decisiones de forma conjunta. Vamos a hacer propuestas muy concretas, también para el tema que se ha repetido permanente que tiene que ver con las madres solteras, muchas que dicen: no estamos recibiendo apoyo, no está llegando.

DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES; FRONTISPICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE ILUMINA DE MORADO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), consideró necesario que las mujeres ocupen la titularidad de las comisiones de más relevancia en el Poder Legislativo, así como en la Junta de Coordinación Política, pues desde ahí se podrá impulsar una agenda y un presupuesto con perspectiva de género. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo de cada año, la Comisión de Igualdad de Género llevó a cabo la ceremonia de iluminación en color morado del frontispicio de la Cámara de Diputados, evento en el cual las legisladoras se pronunciaron por eliminar la violencia de género y que más mujeres ocupen espacios de decisión. Vences Valencia aseguró que la marea morada llegó para quedarse en la lucha para que las mujeres vivan libres de violencia y refrendó su compromiso para que la Comisión de Igualdad de Género siga empujando hasta el último día de esta Legislatura una agenda donde ponga a las mujeres al frente, nuestros derechos al centro y los violentadores fuera de cualquier espacio de decisión o de poder.

Diputada BLANCA ALCALÁ; EXIGE PROHIBIR LA GESTACIÓN SUBROGADA

La diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva, exigió legislar para prohibir la gestación subrogada. La subrogación de vientres de alquiler es un tema que no respeta fronteras. Por el contrario, es a través de las fronteras donde mucha de esta problemática se está presentando. La legisladora expuso que la maternidad subrogada es una práctica que, ante la falta de regulación adecuada, se ha multiplicado en varias entidades de nuestro país y constituye una nueva forma de trata de personas. Reconoció que, aunque se han dado pasos importantes para avanzar en la eliminación de toda violencia y abuso en contra de las mujeres, las dinámicas delictivas son cada vez más sofisticadas y aprovechan en muchos casos la necesidad de muchas mujeres, así como la ausencia de un marco legal e institucional que las proteja de manera eficaz en este contexto. En el marco del foro “Prohibición de la maternidad subrogada, mediante cualquier modalidad o acuerdo”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, comentó que la discriminación sigue y se presenta en todos los aspectos de la vida, prejuicios y sexismo continúan influyendo negativamente en los ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales. Precisó que, en el contexto de desigualdad, la vulnerabilidad de las mujeres es mayor, lo que posibilita que sean víctimas de otras formas de violencia y explotación conocidas como la esclavitud moderna; dentro de ellas, la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, la prostitución infantil, el tráfico de personas a la que se suman, los llamados vientre de alquiler y entrega de recién nacidos a cambio de una remuneración económica. Alcalá Ruiz sostuvo que los vientres de alquiler constituyen otra forma de violencia contra las mujeres, vulnera su integridad personal y su dignidad al considerar sus cuerpos como mercancía, además de las repercusiones a su salud física y mental. Varias de estas conductas ya se encuentran sancionadas en nuestra legislación, pero no así, el caso de la utilización de mujeres para procreación y entrega de niños a cambio de dinero, que beneficia a la Industria del vientre de alquiler, teniendo consecuencias graves para las mujeres y sobre todo para niñas y niños al vulnerar sus derechos ante la ausencia de toda protección por parte del Estado. La congresista por el estado de Puebla deploró que la práctica como hoy existe, permitió que en muchos estados del país se cuente con una legislación que la permite, cuando estos vacíos de la ley definitivamente ponen en una grave condición de vulnerabilidad a las mujeres mexicanas. Por ello, demandó que la Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad no podrán concluirse sino se aborda de manera seria y profunda un tema que afecta a numerosas mujeres. Destacó que la finalidad del foro “Prohibición de la maternidad subrogada, mediante cualquier modalidad o acuerdo”, es para poder enriquecer las propuestas presentadas en la materia y avanzar en una legislación que prohíba esta modalidad de gestación.

LAURA ESQUIVEL; PAN CONDENA ASESINATO DE MUJERES EN JALISCO Y DEMANDA FRENAR NIVEL DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO

La secretaria Laura Esquivel Torres de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional, señalo que desde la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional, condenamos enérgicamente el asesinato de tres mujeres, ocurrido en Guadalajara, y pedimos todo el peso de la ley contra el responsable. Laura Esquivel. Dijo: Lamentamos profundamente el asesinato de estas mujeres, una de ellas en un hotel, donde fue masacrada presuntamente por el sujeto con quien mantenía una relación directa, y las otras dos mujeres en el Centro Universitario UTEG, donde también un hombre fue herido y persiguió a estudiantes con un hacha y dos cuchillos. Es inconcebible el nivel de violencia contra las mujeres que aún prevalece en México, pero sobre todo, el nivel de impunidad para que las autoridades actúen de manera expedita. En el Día Internacional de la Mujer, nos duele la triste realidad que vive México, esta violencia nos demanda un sistema con medidas más eficaces de prevención del delito, de investigación y de cero impunidad. Desde que inició este sexenio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la incidencia delictiva del fuero común, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024 registra en México 4 mil 817 casos de feminicidios, aunque sabemos que son muchos más. En México, todos los días matan a 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Los estados con mayor incidencia son Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla. En Acción Nacional demandamos a las autoridades actuar con celeridad en estos casos, brindar claridad a los familiares en las investigaciones y dar acompañamiento a las víctimas que sufren violencia en razón de género. Se ha desatendido al sistema judicial, no hay preparación suficiente de jueces, peritos y policías, el presupuesto en esta materia se ha descuidado y hoy estamos pagando las consecuencias de una austeridad mal administrada y planificada.

JOE BIDEN; ORDENA CREAR UN PUERTO DE AYUDA HUMANITARIA EN GAZA DURANTE EL ESTADO DE LA UNIÓN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordeno al ejército estadounidense en el discurso sobre el Estado de la Unión que dirija una misión de emergencia para establecer un puerto en la costa de Gaza para enviar barcos con alimentos, agua y medicinas. Según avanzaron altos funcionarios de la administración estadounidense, la acción no requerirá el apoyo de soldados de Estados Unidos en el terreno, puesto que las fuerzas necesarias para llevar a cabo la misión ya están en la región. En este sentido, apuntaron que se tratará de una operación coordinada con las Naciones Unidas (ONU) y con ONG humanitarias que se encargan de distribuir asistencia dentro de Gaza y que el Departamento de Defensa pronto podrá revelar más detalles.

DONALD TRUMP; SOLICITA A JOE BIDEN DEBATES TELEVISADOS “POR EL BIEN” DE EEUU

Donald Trump quiere mantener debates televisados con el presidente estadounidense, y presumible candidato demócrata en las elecciones de noviembre, Joe Biden, por el bien del país. En mensajes publicados en su red social, Truth Social, recogidos por The Hill, Trump escribió: Es importante, por el bien de nuestro país, que Joe Biden y Yo debatamos temas que son vitales para Estados Unidos y el pueblo estadounidense.

