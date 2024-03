Una activista de “Acción Palestina” cortó y rayó una pintura de Philip Alexius creada en 1914; estaba ubicada en la Universidad de Cambridge.

La mañana de este viernes se vivió una vadalización dentro del Trinity College de la Universidad de Cambridge después de que una activista cortara y rayara una pintura de 1914 de Philip Alexius.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, la mujer pertenecía a “Acción Palestina”, por lo que decidió tomar pintura roja y rociarla encima del arte para simbolizar el derramamiento de sangre que está teniendo el pueblo palestino.

En los videos que han circulado por medio de las redes sociales, se observa el momento justo en el que la mujer con una navaja cortó la pintura en varias ocasiones, para después tomar el aerosol rojo y rocearlo sobre todo el cuerpo del personaje.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.

Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2024