El 8M es el día en el que las mujeres salen a las calles para alzar la voz contra el acoso, abusos y hasta por las víctimas de feminicidios. Claro que ningún sitio ha sido seguro y uno de ellos es la industria musical, ahí es cuando entra AXHE quien remixeó su tema “Género”.

En este la cantante española habla sobre las desigualdades y exigencias que viven las mujeres en el gremio de la música. Además de que cuenta con las voces de Safree y Romi Marcos.

“‘Género’ nace de la desigualdad que vivimos las mujeres tanto en la vida como en lo musical. En el tema yo sabía que debía hacer una colaboración con artistas pero no encontraba una artista cuyo proyecto fuera congruente a la canción.

“A un año de que la lancé en solitario, llega Safree y Romi Marcos y en ellas veo mujeres empoderadas que quieren transmitir este mensaje”, declaró AXHE a 24 HORAS.

Y es que de acuerdo a su experiencia, la cantante menciona que al entrar a la música se le quiso imponer una imagen con la que no estaba de acuerdo y que está bien no tener ciertas aptitudes.

“Cuando yo llego a la música a mi se me exige una serie de vestuarios con los que no me siento cómoda, realizar coreografías cuando yo no soy bailarina y ahí es donde veo la diferencia de grandes artistas en el que se nos exige todo esto y a los hombres no.

“Si vas a un show de una mujer vas a ver toda la puesta en escena grande y muy pocos hombres tienen eso. Es por eso que hago la canción y quiero hablar de esto porque está bien no bailar y no enseñar si no estás cómoda”, complementó.

En cuanto a su carrera, AXHE también está preparando algunos lanzamientos. El próximo sencillo ya tiene nombre.

“Viene mucha música y estamos preparando el próximo lanzamiento que se llama ‘Conexión’ y estará saliendo a finales de abril. Vamos a arriesgar y el arriesgar es bueno, si no a lo que sigue. Es ir probando y en mi caso cuando quiero presumir algo es porque eso va conmigo”, adelantó.

Mensaje a las mujeres

En este 8M, AXHE manda algunas recomendaciones a las mujeres que buscan entrar a la música y a siempre saber decir que no.

“Siempre hagan lo que vaya con ustedes. Sean fieles a su esencia y está bien decir que no a ciertas cosas o proyectos. Me encantaría que este 8 de marzo conecten con la canción y que se empoderen. Es un día y aunque sea un día es una vida en la que tenemos confrontar todos los días al machismo.

“La lucha está en las calles, trabajos y cualquier industria”, finalizó.

