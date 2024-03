El presidente, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un acto de provocación la irrupción de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional, quienes protestaron de esta forma ante la falta de diálogo con los padres de los 43 normalistas. Es un movimiento en contra de nosotros, que llevan como una semana. Fueron a Gobernación y rompieron vidrios, fueron a la Lotería Nacional, es un plan de provocación clarísimo y nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta y no lo vamos a hacer, nosotros no somos represores. Dejó en claro que no van a caer en este acto de provocación y que incluso los va a atender el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina. Sobre los destrozos ocasionados por los encapuchados en Palacio Nacional, apuntó, se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar. Lo que quisieran es que salga la policía y los enfrente, no. Afirmó que se sentía seguro en cualquier parte del país, a mí me cuida el pueblo, al presidente lo cuida la gente y tengo mi consciencia tranquila. Informó, que se planea reunir con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a más tardar en 20 días, pero acusó que asesores y colectivos no los dejan llevar a cabo la convocatoria. Decirles nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por Gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando. Todavía estamos haciendo investigaciones, nos hacen falta y me voy a reunir con ellos en su momento. Calculo que en unos 15 o 20 días más, quiero tener más pruebas porque quiero hablar con ellos, pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, la responsabilidad que tiene abogados de ellos y de supuestos defensores de derechos humanos los del Miguel Agustín Pro y otras organizaciones. Lamentable, muchos de los padres no tienen toda la información porque los abogados les prohíben hablar con nosotros. Lopez Obrador confirmó que se reunirá con 23 gobernadores para evaluar el avance del IMSS Bienestar, en Oaxaca el próximo 21 de marzo. Ese día el 21 de marzo, vamos a reunirnos con los gobernadores para ver salud, tengo el compromiso de entregar un sistema de salud pública de primera, como lo merece la gente, porque el 60 por ciento de la población no tiene seguridad social.

IGNACIO MIER; GRUPOS PARLAMENTARIOS DE MORENA, PAN, PRI, PVEM, PT, MC Y PRD FIJAN POSTURA POR EL DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN

El candidato a senador, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Ignacio Mier Velazco, indico que los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD fijan postura por el Día de la Cero Discriminación. De Morena, la diputada Catalina Díaz Vilchis dijo que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad de los derechos humanos y reproduce la desigualdad a través de estereotipos y perjuicios que denigran a las personas; por ello, es importante hacerla visible para erradicarla. Hizo un llamado a evitar la discriminación y sentar las bases para contribuir a una sociedad más justa, inclusivo e igualitario para que nunca más existan mexicanas y mexicanos de primera y segunda clase. Del PAN, el diputado Moisés Rodríguez Tobías resaltó que uno de los problemas más alarmantes que viven millones de mexicanos a diario, en pleno siglo XXI, es la discriminación, la cual es un lastre que nos urge erradicar. Como sociedad no podemos permitir que a nadie se le rechace, que a ninguna persona se le excluya o se desprecie por sus características físicas, su forma de vida, origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social, religión, ni por ningún motivo. Enfatizó que lo peor que puede ocurrir es que la discriminación se normalice, se trate a la liguera y se considere como un asunto sin importancia; por ello, estimó necesario fortalecer la educación y la inclusión, fortalecer principios y valores en las familias mexicanas, así como en las instituciones educativas, y formar ciudadanos más sensibles y tolerantes ante la diversidad que existen en la sociedad. Del PRI, la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro refirió que esta efeméride constituye un buen día para reflexionar sobre nuestras propias acciones, para saber y analizar qué se está haciendo en el país y cómo se ha avanzado, también para concretar acciones que sumen a la erradicación de la discriminación y no sólo quede en palabras y discurso. Consideró que todavía se está lejos de lograr un país sin discriminación; por ello, nos reunimos para levantar la voz en favor de todas las personas y condenar la discriminación. En esta Legislatura sin duda hemos avanzado en esta agenda, aunque aún tiene muchos temas pendientes. Estoy segura que siempre estaremos a favor de generar políticas públicas que beneficie a todas las personas del país. La diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) subrayó que esta fecha debe ser honrada como un motivo de conciencia y análisis frente al tipo de país y mundo que se ofrece a las futuras generaciones y en el que deseamos vivir. Comentó que es necesario honrar a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas quienes han sufrido discriminaciones y maltratos. De cara al 8 de marzo, no se puede olvidar que el movimiento feminista surgió por los reclamos de un sesgo discriminatorio que sigue ponderando a un sexo frente a otro; por ello, afirmó que mientras las reformas legislativas no se acompañen de recursos seguirán siendo letra muerta e insuficientes para atacar el problema de fondo.

CLAUDIA SHEINBAUM: PREPARA UN PLAN C PARA REFORMAR AL PODER JUDICIAL

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, sigue su gira por la zona del centro-occidente del país, con paradas en San Luis Potosí y Guanajuato. Ahí, dijo que se buscará garantizar que haya un ‘Plan C’ para reformar al Poder Judicial. Destacó que, para lograr impulsar la iniciativa, se debe ganar en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, pues en ambas se renovarán los puestos de legisladoras y legisladores. Sheinbaum destacó también que todos los niños de México recibirán Mi Beca para Empezar, como ocurre en la Ciudad de México, si gana la Presidencia. Asimismo prometió frente a habitantes de San Luis Potosí no abandonar la educación y la niñez en México: Ahora que sea presidenta, vamos a apoyar a todos los niños y niñas que van a escuela pública. El propósito de este programa social, es que ningún estudiante tenga que padecer por recursos para asistir a la escuela. Ahora vamos a apoyar a la niñez porque un niño, una niña, requiere recursos para poder llegar desayunados a la escuela, para poder tener sus uniformes escolares, así que va a ser universal. No obstante, Sheinbaum aclaró que si llega a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, esta beca será entregada a los menores de edad del país paulatinamente. Vamos a hacerlo paulatino, pero todos los niños y niñas que vayan a escuela pública van a tener su beca para que conozcan y reconozcan la educación pública y puedan seguir adelante. Al hablar sobre educación, hizo referencia a Nelson Mandela, a quien reconoció sus esfuerzos por llevar la paz, así como lo hizo Martin Luther King y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

XÓCHITL GÁLVEZ; EQUILIBRIOS PARA CAPITALIZAR LA DIVERSIDAD POLÍTICA DE SU COALICIÓN

La candidata a la Presidencia de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se multiplica para optimizar la doble estrategia que sustenta la alianza: ganar la presidencia y recabar el mayor número de votos posible atendiendo al partido más competitivo en cada territorio. Xóchitl Gálvez, prometió desde Tabasco, un Palacio Nacional de puertas abiertas a la población, para evitar portazos, cuando ella llegue a la Presidencia. La abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México lamentó la incursión por la fuerza que realizaron activistas de la normal rural de Ayotzinapa al recinto histórico, pero apuntó que cuando las puertas estarán cerradas, se generan este tipo de situaciones. Realmente preocupante, no me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación, pero sería tan sencillo, que el presidente le abriera las puertas a las personas. Ustedes saben cuál fue mi caso, con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, el presidente no me la abrió. Pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se la abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario, seguramente va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional, a los médicos que buscaban vacuna, a los alcaldes que pedían recursos. Asimismo afirmó que el mandatario federal debe recibir a los padres de los estudiantes y decirles la verdad de lo ocurrido en la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos. Xóchitl Gálvez anunció que presentará una denuncia en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por estar realizando actos de proselitismo a favor de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Vamos a poner una denuncia contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque ellos no tendrán que estar metiéndose en el proceso electoral. Están haciendo uso de recursos públicos para favorecer a una candidata.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; VISITA ITAM

El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ante estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ofreció disculpas por los hechos ocurridos el pasado 7 de febrero, en el que aparece bebiendo junto al gobernador de Nuevo León Samuel García y se burla de las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto en el actual proceso electoral. Cuestionado por una alumna de esta universidad de la Ciudad de México sobre los hechos y la falta de respeto a las leyes electorales, Álvarez Máynez reconoció que esa no fue la mejor forma de señalar los errores del INE. Por supuesto que no me siento orgullo de haber trivializado un tema que puedo discutir, que puedo llevar al debate público con criterios de objetividad, con evidencias. No es la forma de plantear mis diferencias con el INE. Yo sé que yo contribuiría más dando esa discusión con seriedad que trivializándola, así que pido una disculpa. El suceso referido se produjo mientras el candidato presidencial asistía a un partido de futbol y desató la polémica aparecer alcoholizado. Aunque reconoció el error, defendió que lo expuesto en la grabación no contiene nada de ilegal ni sancionable. Es rectificable desde el punto de vista moral, desde la conducta y desde la idea de ejemplaridad y el testimonio que uno le quiere dar a las personas. Y sí, estoy de acuerdo, hay que respetar al árbitro, incluso aunque se equivoque, aunque sea injusto. Álvarez Máynez sostuvo un diálogo con estudiantes del ITAM, la tercera universidad que visita desde que arrancó su campaña el 1 de marzo, pues busca ser el candidato presidencial que acuda a más escuelas de nivel superior. Ahí expuso que la defensa de la legalidad es una batalla fundamental en el actual proceso electoral y reiteró sus críticas al INE. A decir de Álvarez Máynez, el Instituto se deformó al permitir que las consejerías de los partidos se eligieran a través de tómbolas y que el partido oficialista, Morena, estuviera en el comité de selección. De ese proceso que calificó de viciado, resultaron electas dos consejerías para la Comisión de Quejas del INE, órgano que Álvarez Máynez señala de ser parcial y dejar impunes los actos ilegales de sus contrincantes.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS; SERÁ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

El senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, informo que en votación económica, el Pleno del Senado avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que modifica la integración de comisiones, en donde destaca la incorporación del senador Omar Holguín Franco, de Morena, como presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. Además, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, de la bancada del PAN, será presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; el senador José Alfredo Botello Montes, del mismo partido, se despeñará como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales; y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, será secretario de la Comisión de la Defensa Nacional. La senadora Antonia Cárdenas Mariscal, de Movimiento Ciudadano, será secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; mientras que la senadora Maura Hernández Fernández, de Morena, fue dada de alta como secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte. También, se incorporó al senador Juan Francisco Larios Esparza, de Acción Nacional, como secretario de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y de Organizaciones Internacionales; y la senadora Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, se desempeñará como secretaria de la Comisión de Energía. En tanto, el senador Francisco Javier Salazar Sáenz, del PAN, será secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; DIPUTADOS FEDERALES HACEN UN EXTRAÑAMIENTO A COCA-COLA PARA QUE EVITE HACER APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

El diputado federal Luis Mendoza Acevedo (PAN) e integrantes de la Comisión de Radio y Televisión del PAN, MC y Morena hicieron un extrañamiento a la refresquera Coca-Cola, a que revise sus políticas publicitarias y la legislación mexicana vigente y evitar hacer apología de la violencia mediante el uso de armas de fuego, promover conductas que estimulan la violencia y consumo de tabaco, tras su participación en el video musical “Cactus” de la cantante Belinda. El legislador, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, recordó que en el video aparece la marca Coca-Cola y sus productos por lo que, son copartícipes de promover situaciones de violencia contra la mujer y agresiones, contradiciendo cualquier discurso de la marca a favor de las causas que requiere México en estos momentos, que está sumido en circunstancias de violencia e inseguridad. En el video hay muestras de agresión, violencia, lenguaje inapropiado, uso de armas de fuego y disparos, que pueden interpretarse como apología de la violencia; lo que se sanciona en el Código Penal Federal y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde claramente se señala que se deben evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia. Mendoza Acevedo afirmó que el objetivo del extrañamiento es proteger a niñas, niños y adolescentes, quienes están escuchando y viendo el video en diferentes medios de comunicación y se vuelven vulnerables ante la normalización de estas acciones, lo que debe evitarse.

ANA LILIA HERRERA; CONDENA ACTUACIÓN JUDICIAL EN CASO ALEJANDRO “N”, ACUSADO DE ABUSAR DE SU SOBRINA

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) presentó un punto de acuerdo para condenar enérgicamente cualquier actuación judicial que vaya en contra del interés superior de la niñez, en el caso de la sentencia absolutoria emitida por el Poder Judicial del Estado de México a través del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, en favor de Alejandro “N”. Esto, luego de que presuntamente abusara sexualmente de una menor de cuatro años el 26 de febrero de 2022, en casa de su tío, Alejandro “N”, ubicada en el Estado de México. Acompañada de Victoria Figueiras Trevino, madre de la víctima, de las organizaciones Pacto por la Primera Infancia y World Vision International, así como diputadas de su bancada, exhortó al Poder Judicial del Estado de México, para que, en el desarrollo de las siguientes etapas de impartición de justicia del caso de abuso sexual de la menor de cuatro años, se resuelva con apego al interés superior de la niñez y con perspectiva de género. Ello, subrayó, considerando el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de la víctima, para que de manera pronta y expedita se haga justicia. La diputada también solicitó al Poder Judicial del Estado de México para que a través de su Consejo de la Judicatura inicie una investigación con relación al desempeño y actuación del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela. Lo anterior, particularmente en lo que toca a la sentencia en comento, por considerar que presumiblemente dicha sentencia no se apega al interés superior de la niñez, a la perspectiva de género y no toma en cuenta el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de la víctima. La diputada priista señaló que la sentencia emitida ignora los derechos de niñas y niños consagrados en la Constitución y revictimizar a la menor de edad violando sus derechos humanos.

DIPUTADA PATRICIA TERRAZAS; IMPULSA PAN DIÁLOGO CON AUTORIDADES DEL IMSS PARA ATENDER FALTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LAS CLÍNICA

La diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) solicitó a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que encabeza Zoé Robledo Aburto, una cita para tratar el tema de la falta de medicamentos e insumos en las clínicas familiares, específicamente las que se ubican en el distrito siete de Chihuahua. Este documento está firmado por su servidora y por los presidentes de Canaco, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Asociación de Manzaneros, de Canacintra, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, de Coparmex, de Unifrut, del Colegio de Ingenieros Fruticultores, y de la Asociación Ganadera de Cusihuiriachi. Explicó que esta petición surge de la mortificación que se vive en Chihuahua, principalmente en la clínica del IMSS del distrito que representa, donde confluyen más de 19 municipios con una población asegurada de 167 mil 454 ciudadanos. Destacó el apoyo de dichos grupos empresariales, porque las aportaciones que se hacen a la seguridad social son tripartitas, es decir, la paga el patrón, el trabajador y el Gobierno, pero el servicio les ha quedado a deber. Es evidente que las aportaciones al Seguro Social por parte de los patrones han crecido de manera exponencial. Lo que no hemos visto es cómo se dobla la Seguridad Social para los beneficiarios, porque no hay ni mejores condiciones de infraestructura, no hay más médicos, no hay medicinas, no hay instrumental. Eso es básico para la atención a los ciudadanos. Estamos en condiciones tan precarias que -nos decía el director de la Clínica 16 que está en Cuauhtémoc, Chihuahua- no hay ni jabón para lavar las batas y las sábanas del hospital. Estuvieron más de una semana sin eso, y es público, está fotografiado.

JORGE ROMERO HERRERA; GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO ELECTORAL AYUDARÁ A VISIBILIZAR POSIBLES AMENAZAS

El diputado Jorge Romero Herrera (PAN). quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) , informó el acordó en donde todas las fuerzas políticas se organizarán para hacer un llamado a la ciudadanía y a todas las mujeres y hombres que aspiran a algún cargo popular para que informen al Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral cuando se generen o sean objeto de amenazas. Nosotros queremos habilitar este grupo de vigilancia de las elecciones en este primer tema para todas aquellas y aquellos aspirantes que incluso de manera anónima nos avisen cuando están siendo objetos de amenazas. Romero Herrera aseguró que las denuncias se habrán de manejar con discreción y el anonimato, pero también subrayó que de nada va a servir que exista este grupo de trabajo si solamente se hace un recuento de cuántas personas han perdido la vida. Puntualizó que el Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral servirá si conocen antes de esas amenazas, a fin de visibilizarlas y para informarle al Gobierno Federal dónde tiene que triplicar su atención. Esa es la intención de este grupo de vigilancia de las elecciones y ojalá la gente se anime a denunciar. En ese sentido, aseguró que una vez que alguien haya denunciado se le brindará protección, por lo que dijo con nuestro granito de arena como Cámara de Diputados y de Diputadas, en unanimidad de grupos, estamos haciendo esta convocatoria para que sea una visibilización a nivel nacional por si alguien siente que eso le ayuda en su integridad.

JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO; LO QUE PASÓ EN PALACIO NACIONAL, ES EL HARTAZGO DE MÁS DE 5 AÑOS DE MENTIRAS DEL PRESIDENTE

Julen Rementería del Puerto, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), señalo que el gobierno se comprometió a investigar el caso Ayotzinapa y son los mismos padres e integrantes de este movimiento los que están denunciando esta falta de resultados. Asimismo condenó el ataque y descalificaciones del Presidente de la República en contra del senador Emilio Álvarez Icaza, acusándolo de ser autor de la manifestación realizada por los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Son lamentables los hechos que se dieron en la conferencia “mañanera”, pero es resultado del hartazgo de más de 5 años de mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde simplemente sin ningún argumento descalifica a un integrante de esta Cámara, en donde de manera terrible lo hace público, lo hace a nivel nacional, en donde señala a una persona sin tener las pruebas, sin haber investigado absolutamente nada como responsable de hechos que, por supuesto, se podrían considerar al margen de la ley. Rementería del Puerto solicitó la modificación del Orden del Día para abordar un punto de acuerdo de urgente resolución para solidarizarse con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y con el legislador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, mismo que fue rechazado por el grupo mayoritario de Morena y aliados. El Presidente se ha distinguido siempre por señalar y en la inmensa mayoría de las ocasiones sin tener ninguna evidencia, ninguna prueba. Y hoy es una más, ya en el absurdo, donde culpa a un senador de actos hechos por un movimiento que legítimamente está pidiendo justicia por un acto que, bueno, podemos estar de acuerdo o no. Lo que es verdaderamente increíble es que la mayoría en el Senado, esa mayoría que dice respetar los derechos humanos, que se llena la boca en homenajes, que bien merecido lo tienen las mujeres, pues no pueda abrir un espacio para el debate, precisamente sobre un tema que ataca a uno de los integrantes de esta legislatura, de esta Cámara de Senadores. Asimismo, se solidarizó con los padres y madres que buscan justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde el hartazgo se hace evidente porque creyeron en la palabra del Presidente de llegar a la verdad sobre lo que pasó con sus hijos.

JOE BIDEN; SIN ACUERDO ENTRE HAMÁS E ISRAEL, LA SITUACIÓN SE VOLVERÁ MUY PELIGROSA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señalo que si el grupo palestino Hamás e Israel no llegan a un acuerdo antes del inicio del mes sagrado del Ramadán, la situación podría volverse “muy peligrosa”. Si seguimos en estas circunstancias hasta el Ramadán, Israel y Jerusalén, podría volverse muy peligroso. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr un alto al fuego.

SUPERMARTES; BIDEN Y TRUMP CON LA NOMINACIÓN CASI GARANTIZADA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su gran rival, el ex mandatario Donald Trump, se sometieron a un atípico supermartes, el día grande de las primarias para las elecciones presidenciales de noviembre, en las que las nominaciones de ambos están prácticamente garantizadas. Biden no tiene adversario dentro de las filas demócratas porque es el presidente en ejercicio, mientras que Trump goza de una inusual ventaja en las primarias republicanas, donde ya solo queda la ex embajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley intentando hacerle sombra sin demasiado éxito. Gran noche para Biden y Trump: el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump dominaron las contiendas del supermartes en todo el país y se acercaron más a conseguir las candidaturas de sus partidos. Pocas sorpresas: la única contienda reñida fue la de Vermont, donde Haley logró su única victoria del día. Biden sufrió su primera derrota en las primarias del martes en el territorio de Samoa Estadounidense. Nikki Haley anuncio que abandona la carrera presidencial. Haley, la única rival de Trump en la carrera por la candidatura del Partido Republicano para 2024, no anunciará que respalda al ex presidente.

