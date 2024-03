Sabedor de las derrotas recientes que ha sufrido México en torneos internacionales, que incluyen la edición anterior de la Nations League que perdieron ante Estados Unidos, Jaime Lozano aseguró que el objetivo puntual de la Selección Nacional es restablecer ese liderato en la región, con el final four del torneo de la Concacaf a realizarse en tan solo dos semanas.



“México históricamente era uno de los candidatos principales a ganar cualquiera torneo de la zona y tenemos la ilusión de ser los primeros, de levantar este torneo que tenemos pendiente y vamos a echar todas las ganas”, apuntó el timonel nacional en su segundo torneo al frente.



Aunque aseguró que todo esto sirve como preámbulo para el panorama a mediano plazo y el Mundial de 2026 en la región norteamericana, Lozano destacó que la visión por el momento está centrada en el juego de semifinales ante Panamá del próximo 21 de marzo. “No importa quién sea el favorito, todos queremos clasificar y llegar a la final y ganar”.



“Nosotros queremos salir cada torneo con lo mejor posible y aquí hay cuatro selecciones muy fuertes, entre ellas dos que han crecido mucho y Estados Unidos que hace tiempo ha sido el antagonista. Nosotros no hemos perdido los últimos dos encuentros con ellos. No sé si sea obligación, pero nuestro objetivo es el título pero primero ganarle a Panamá”, agregó.



Dentro de la misma ponencia en la que también participaron los otros tres entrenadores aún en competencia dentro de la Nations League, Thomas Christiansen aseguró que el cuadro panameño buscará hacer historia en el compromisos del próximo 21 en Texas ante el “Tricolor”.



“Tenemos en la memoria la final perdida de Copa Oro. No le he ganado a México y es importante el partido. Lo positivo es que venimos con un aprendizaje, con un partido fuera de casa y ellos van a estar también en una prueba de fuego con un estadio lleno de mexicanos, lo que será un buen partido”, apuntó.



En el caso de Gregg Berhalter, el seleccionador norteamericano afirmó que en instancias de semifinales no puede considerarse que haya algún equipo favorito sobre el resto y destacó que los cuatro combinados quieren ganar la semifinal y después el partido por el título. “Es un torneo fantástico y aquí hay cuatro equipos de alto nivel, así que son expectativas altas pero algo que nuestro equipo acepta con los buenos jugadores que tenemos”.

