La esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez Cantú, se registró como candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano.

Este miércoles, Mariana Rodríguez, la madre de Mariel, y esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, realizó el proceso correspondiente para enfilarse como candidata a la alcaldía de Monterrey.

El MC informó que la entrega de documentos se realizaría cerca de las 12:00 horas en la Casa Ciudadana Nuevo León, ubicada en la calle Padre Mier, en el centro de la ciudadanía.

Posterior a su registro como candidata a la alcaldía regia con más de 15 puntos de ventaja según encuestas, la también influencer, que llegó en compañía de su bebé y estuvo arropada por los candidatos al senado Luis Donaldo Colosio y Martha Herrera, así como por decenas de militantes y simpatizantes al partido, aprovechó los micrófonos no solo para agradecer el apoyo de los presentes, sino también para responder a quienes la han criticado por su falta de experiencia en el ámbito político.

“Y sí, sí soy la esposa del gobernador de nuestro estado, pero antes de ser esposa soy Mariana Rodríguez, soy mujer y también tengo autonomía…. Seré parte de ese cambio generacional, el que le va a dar la vuelta al discurso de la inexperiencia y que dé resultados integrales para enfrentar cualquier desafío al que nos enfrentemos. Mi falta de experiencia romperá con las prácticas ya obsoletas de cómo hacer política y a construir un gobierno municipal abierto, receptivo y dinámico ante las necesidades puntuales de cada zona de Monterrey… Influencer es otra palabra que me han atribuido, pero no de manera positiva, sino para restar credibilidad e intentar denostar. Sí, sí soy influencer y me siento sumamente orgullosa de serlo. Es un camino que he recorrido por aproximadamente siete años y que hoy me ha llevado a donde estoy, sin un solo día de descanso”, dijo.

Asimismo, señaló que a sus 28 años, aspira a ser la alcaldesa de Monterrey “la mujer más joven que pueda gobernar la capital”.

Por otro lado, refirió que le tocará a cómo pinta el panorama, competir con puros hombres, que algunos de ellos ya tuvieron la oportunidad de hacer la diferencia, de ser transparentes y de no fallarle a Monterrey, sin embargo, hicieron lo opuesto, por lo se enfatizó que “ahora toca recordar y también aprender que nosotros fuimos los que los pusimos en esos puestos y les dimos la oportunidad, no queda más que corregir errores y reconocer que no pueden volver a la capital. Los viejos políticos no merecen segundas, ni terceras oportunidades, ellos merecen reflexionar y reconocer que se equivocaron, y que con Monterrey nadie se mete”.

Algo que destacar es que, en esta ocasión Rodríguez, a diferencia de la ocasión pasada cuando acudió a su registro como precandidata a dicha alcaldía en compañía de su esposo, esta vez llegó sola para evitar caer o incurrir en cualquier irregularidad electoral.

Por otro lado, vale señalar que desde hoy hasta el próximo 16 de marzo se irán registrando los demás candidatos a presidentes municipales de Guadalupe, San Nicolás, Juárez, Santa Catarina, Pesquería, Salinas Victoria, Cadereyta, San Pedro, Escobedo, Apodaca, García, de acuerdo con lo referido en un comunidad por el partido.

Para continuar con lo nuevo en Monterrey, hoy @marrdzcantu presentó su solicitud de registro como candidata a la alcaldía. ¡Esto apenas comienza y va en serio! 🧡 pic.twitter.com/JEMuZsoynG — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) March 6, 2024

CSAS