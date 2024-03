Por segunda ocasión, el Gobierno defendió a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, al exigir al INE revisar los dichos del excanciller Jorge Castañeda en su contra.

Esto en voz de Elizabeth Vilchis, titular de la sección Quién es Quién en las Mentiras, quien presentó un clip en el que se observa a Jorge Castañeda -exfuncionario federal- recomendar a la Oposición aumentar su “guerra sucia” contra la ex jefa de Gobierno.

Al respecto, García Vilchis dijo que:

“Nosotros queremos pedirle a Televisa, también al Instituto Nacional Electoral (INE) que revise, y esto no con el ánimo de censura, es para que la gente se dé cuenta”.

A la par, también cargó contra el exsecretario de Estado en el sexenio foxista, del escritor Héctor Aguilar Camín y el presentador Leo Zuckermann, al decir que:

“Este señor, Jorge Castañeda, acompañado de Leo Zuckermann, quienes no dicen nada ante esta declaración a todas luces antidemocrática (…) inventen chismes”.

Además, justificó que su presentación no viola la veda electoral porque:

“Nosotros como funcionarios públicos tenemos y debemos denunciar estas acciones antidemocráticas y pedimos, exigimos que el INE intervenga”.

En un programa de opinión, Castañeda Gutman recomendó a la Oposición que en la presente campaña electoral “el manual” recomienda ser negativos -“go negative”, dijo- en contra de la aspirante presidencial de Morena:

“Todavía no complementa eso -la campaña de la Oposición- pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia -Sheinbaum- no es que yo recomiende que lo haga (…) el manual dice ‘go negative’ con Claudia no con López Obrador pero ya con ella, con investigación, con chismes, con todo”.

De igual manera, la funcionaria federal victimizó al Gobierno ante el INE al acusar que la autoridad electoral tiene “hipervigilada” y censura la Mañanera:

“El INE ha sancionado a la Mañanera, la ha censurado, la ha bajado, nos tienen ‘hipervigilados’, y eso es claramente contra la libertad de expresión”.

El miércoles pasado, García Vilchis presentó un análisis sobre 10 millones de publicaciones en contra del Presidente, elaborado por -en sus palabras- “Julián Macías, quien es un activista en contra de la desinformación” el cual:

“Exhibió el uso de granjas de bots para orquestar y alimentar la guerra sucia contra el presidente y la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum”.

Y en palabras de la propia funcionaria federal de que “ningún crimen es perfecto”, en dicha semana hubo más de 10 hashtags:

“Atacando a AMLO, al partido en el poder y a las candidatas Sheinbaum y Brugada a la presidencia, y al Gobierno de la Ciudad, respectivamente, sumando más de 8 millones de tuits, donde más del 80 por ciento es artificial”.

