El presidente, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el gobierno federal, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), atiende solicitudes de protección a candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión del proceso electoral 2024. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indico que el Gobierno de México está pendiente de las solicitudes para que sean inmediatamente atendidas y todo el proceso se lleve a cabo de manera pacífica. El presidente Andrés Manuel López Obrador informo que hasta la medianoche del 4 de marzo, la SSPC tuvo el reporte de 23 solicitudes de protección, las cuales corresponden a tres aspirantes a titular del Poder Ejecutivo, de tres para gubernaturas estatales, siete por el Senado de la República y diez por la Cámara de Diputados. De este total, siete participantes ya están bajo el esquema de protección. Entre el 2 y el 4 de marzo llegaron ocho peticiones adicionales; a partir de ese momento, las personas solicitantes tendrán acceso al instrumento de seguridad. Las ocho restantes presentan problemas de contacto vía telefónica o correo electrónico, por lo que la dependencia mantiene los esfuerzos para establecer comunicación. Puntualizó que los gobiernos estatales y municipales son responsables de la seguridad de quienes compiten por puestos de elección popular de carácter local. La funcionaria detalló que el mecanismo federal contempla una mesa permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo propósito es vigilar la estrategia 24 horas los siete días de la semana. A través de las mesas de construcción de paz y seguridad de los estados y de las 266 regiones del país, la SSPC también da seguimiento y atención a eventuales problemas que se presentan en el territorio, mencionó. El Gabinete de Seguridad acordó con el INE un protocolo de seguridad en apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como autoridad en materia electoral, el INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatas y candidatos. El organismo comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de establecer una adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso. La SSPC comunicará al INE la disposición del servicio para que el instituto informe a los partidos políticos y aspirantes a cargos federales o a las gubernaturas. En caso de ser otorgada la protección, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como la Guardia Nacional, supervisarán el servicio de seguridad y acompañamiento de acuerdo con los niveles de riesgo alto, medio y bajo. Esto determinará el número de elementos y vehículos, refirió la titular de SSPC. Los nombres de las candidatas y candidatos se mantendrán en total confidencialidad, así como el tipo de servicio brindado.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; REITERAN EN EL SENADO LLAMADO PARA DESTITUIR A JUEZ DEL EDOMEX QUE ABSOLVIÓ A ABUSADOR SEXUAL DE UNA MENOR

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que las senadoras Lilia Margarita Valdez Martínez y Josefina Vázquez Mota solicitaron al Poder Judicial de la Federación su intervención para destituir al juez del Estado de México Manuel Alejandro Martínez Vitela, por absolver a Alejandro “N”, quien presuntamente abusó de su sobrina cuando esta tenía 4 años. En compañía de la madre de la víctima, Victoria Figueiras, su abogado y diversas asociaciones civiles, las legisladoras recordaron que el juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México llegó a tal determinación tras desestimar la declaración de la niña, pues ella no pudo dar los datos de la hora, el día y la dirección exactos del momento en que ocurrió la agresión. La presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdez Martínez, lamentó que por un moche salgan libres depredadores sexuales que siguen siendo un peligro para los menores de edad, pues advirtió que, si ya abusaron una vez, se desconoce cuántas veces más lo han hecho y cuántas veces más lo harán. Todavía hay gente confiable en el Poder Judicial para que a este señor, Manuel Alejandro Martínez Vitela, no se le dé un solo minuto más como juez; que sea destituido de inmediato, y que en la investigación que se esté realizando, si hay otras autoridades inmiscuidas en este terrible delito, también sean destituidas. Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, enfatizó que es necesario evitar la impunidad en los casos de abuso contra menores, ya que México ocupa el segundo lugar en turismo sexual y el primero en pornografía infantil. Hago un llamado a esa parte de Poder Judicial que sí está dispuesta a ejercer justicia, que sí está dispuesta a ser leal a la Constitución y no a la impunidad ni a la corrupción, ni a un poder autoritario. Desde aquí hacemos un llamado al Estado de México, que es donde está la competencia de este juez y de este Ministerio Público, para intervención y resolución inmediata. Ambas legisladoras recordaron que la semana pasada, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo de urgente resolución, para solicitar al Consejo de la Judicatura Federal del Estado de México que destituya al juez Martínez Vitela, por su resolución de absolver al agresor sexual, hecho que calificaron como histórico, pues el asunto se avaló por unanimidad y fue turnado al Pleno el mismo día que se presentó en comisiones.

RICARDO MONREAL; ASEGURA QUE PROCESO ELECTORAL SE DESARROLLARÁ DE MANERA PACÍFICA

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el proceso electoral que está en curso se desarrollará de manera pacífica, y el próximo 2 de junio los ciudadanos podrán acudir a las urnas para emitir su voto con tranquilidad, certidumbre legal y esperanza. Monreal afirmó que la campaña negativa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, no tendrá resultados para los partidos de oposición. El senador dejó en claro que no se debe de admitir ninguna intervención del crimen organizado en las elecciones, no debe admitirse tregua alguna con ellos. Sin embargo, consideró que si una de las candidatas, la que encabeza la coalición del PRIAN, decide explotar o privilegiar la campaña de miedo por la violencia, es una decisión que ellos deben de valorar. Nosotros creemos que no es lo correcto, pero finalmente es una táctica, es una estrategia de la oposición. Hay una campaña sistemática contra el Presidente y contra la candidata de Morena, pero también una población más madura en este proceso electoral, que podrá y sabrá valorar con toda seriedad la propuesta, el ideario de los competidores y las condiciones en las que se encuentra nuestro país. El hecho de denostar la figura del Presidente y la de su familia, tiene el propósito de deteriorar su imagen, para que tenga un efecto contra la candidata Claudia. Creemos que no es lo correcto. Ricardo Monreal enfatizó que en la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, acudimos a la alegría, al entusiasmo, a la esperanza, a la profundización del proceso democrático que vive el país y al llamado a la responsabilidad frente a lo que está sucediendo, con propuestas viables y sensatas. Agregó que Claudia Sheinbaum ha demostrado no sólo capacidad, sino entrenamiento suficiente para enfrentar los grandes problemas del país; es una mujer a la que se le cree y a la que nos hemos sumados en la unidad. El legislador explicó que el movimiento argumentará con base a la esperanza, la profundización del proceso democrático, la transición política y su consolidación, a fin de generar las condiciones para que México continúe por la ruta del humanismo progresista. Además, explicó que salvo algunas regiones que el INE considera como focos rojos, en más del 90 por ciento hay tranquilidad social. Para mí, están suficientemente garantizadas las elecciones pacíficas y legales. Y la gente debe de saber que puede acudir y va a acudir a un ambiente tranquilo, en donde su voto sea respetado y en donde el sufragio que emitan será el que determine quiénes serán sus gobernantes.

IGNACIO MIER; SI EN MORENA HAY IMPOSICIONES DE CANDIDATOS, SERE EL PRIMERO EN DENUNCIAR ESAS ANOMALÍAS.

El candidato a senador, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Ignacio Mier Velazco, advirtió que si en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hay imposiciones de candidatos él será el primero en denunciar esas anomalías. El legislador prometió que de llegar al Senado defenderá e impulsará las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que están pendientes de aprobación. Asimismo dijo: Yo no puedo ser tapadera de nadie, ni de malas decisiones de la dirigencia, que cada quien asuma su responsabilidad pública y política con un movimiento que luchó por la democracia, un movimiento que está en contra de cuates está en contra de cuotas, sostuvo al resaltar que aceptar imposiciones en silencio implicaría un acto incongruente de su parte. Consideró que una imposición lastima al pueblo, traiciona al movimiento y traiciona la voluntad popular, por lo que llamó a que nadie permita que se den ese tipo de prácticas al interior de su partido, pues resaltó que cuando eso ocurre la gente puede desquitarse en las urnas. Dijo que todos los que se suman a Morena son bien recibidos, siempre y cuando no tengan una historia política de traición, esos no deben tener cabida, esa es mi opinión, siempre lo he dicho. Mier Velazco añadió que tampoco está de acuerdo con aquellos que ven la política solo como la oportunidad para ocupar cargos públicos de elección popular ya que el servicio a la gente no solo se da de esa manera, por lo cual también dejó claro que en Morena decimos que no luchamos por puestos, el que quiera un puesto que se vaya al mercado, todavía hay puestos que se pueden ocupar. Señalo que su propuesta como candidato al Senado, será defender las 20 iniciativas de reformas del presidente López Obrador, las cuales se tienen divididas en cuatro ejes temáticos que son libertad, justicia, democracia y bienestar para los mexicanos. Lo anterior dijo implica defender el derecho de los pueblos originarios sobre sus recursos naturales, su reforma, su cultura y su gobierno. Otro punto que dijo implica esas iniciativas es la soberanía del país con relación a sus energéticos, especialmente la electricidad que es un patrimonio de los mexicanos y en beneficio, sin fines de lucro, de los 130 millones de habitantes del país, por lo que México debe ser dueño de su patrimonio energético, algo que, el PRI y PAN no están de acuerdo porque esos partidos pretenden que ese patrimonio quede en manos de empresas privadas.

CLAUDIA SHEINBAUM: PROPUESTAS DE SEGURIDAD; VA POR REFORMA AL PODER JUDICIAL

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, presento sus propuestas en materia de seguridad. Sheinbaum propone reformar el Poder Judicial federal, su plan de seguridad y justicia, se basa en políticas que impulsó en la Ciudad de México al ser jefa de gobierno. Su plan está conformado por cinco ejes de seguridad y justicia: Honestidad y Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Fortalecimiento de inteligencia y la investigación. Coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y FGR. Reforma al Poder Judicial. Dentro de estos ejes se encuentra la consolidación de la Guardia Nacional como una corporación de prioridad con presencia en todo el país, la cual vigilará carreteras, investigar delitos que se haya cometido en estas vías de comunicación y se coordinará con policías estatales; además de que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También planteó el fortalecimiento de instancias de seguridad, por lo que incrementará el estado de fuerza de la policía a nivel nacional basado en las necesidades de cada estado y aumentará las áreas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y las reconfigurará para una mejor atención. Claudia Sheinbaum, propuso reforzar el sistema nacional de inteligencia para la seguridad pública mediante el aumento de las capacidades tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia y la capacitación de sus analistas. Otras de sus propuestas es que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR trabajen en conjunto para combatir las finanzas del crimen organizado. También planteó que a nivel federal se implementen dos programas que aplicó en la Ciudad de México, como “Reconecta con la Paz” y “Jóvenes unen al barrio”, por medio del cual se le dan a personas de 12 a 29 años que estuvieron involucrados en actos delictivos o con problemas de adicciones, 3,000 pesos a cambio de 90 horas mensuales en actividades culturales y deportivas. Además, retomó la propuesta que viene desde el actual gobierno federal que es la reforma al Poder Judicial para que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por medio del voto popular.

XÓCHITL GÁLVEZ; DESIGNA DELEGADOS DE SU CAMPAÑA EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA POR SINALOA: RICARDO HERNÁNDEZ GUERRERO

La candidata a la Presidencia de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, nombró a sus delegados de la campaña en los diferentes estados de la República. Las y los delegados estatales designados, poseen una amplia y reconocida trayectoria en materia política, aunada a su experiencia en campañas electorales, sumado a su amplio conocimiento de las problemáticas de sus estados. La suma de estos perfiles abona a la próxima victoria de Xóchitl Gálvez Ruiz en la elección del 2 de junio. Aguascalientes: LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ Baja California: ALFONSO ÁLVAREZ JUAN Baja California Sur: FRANCISCO PELAYO COVARRUBIAS Campeche: LUIS RICARDO HERNÁNDEZ ZAPATA Coahuila: JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDON Colima: ITZEL RÍOS DE LA MORA Chiapas: GUILLERMO DE JESÚS MOGUEL GÓMEZ Chihuahua: LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA Ciudad de México: OLIVIA DE LA GARZA DE LOS SANTOS Durango: YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Guanajuato: HUGO VILLALOBOS GONZÁLEZ Guerrero: ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA Hidalgo: JOSÉ ANTONIO ROJO GARCÍA DE ALBA Jalisco: EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ Estado de México: ROSALINDA ELIZABETH BENÍTEZ GONZÁLEZ Michoacán: EDGAR BLASIO GARCÍA Morelos: MARCOS MANUEL SUÁREZ GERARD Nayarit: RAÚL ROSALES ROSAS Nuevo León: FRANCISCO REYNALDO CIENFUEGOS MARTÍNEZ Oaxaca: LETICIA VASCONCELOS PEÑA Puebla: NADIA NAVARRO ACEVEDO Querétaro: ESTRELLA ROJAS LORETO San Luis Potosí: FERNANDO CHÁVEZ MÉNDEZ Sinaloa: RICARDO HERNÁNDEZ GUERRERO Sonora: EDUARDO ROMERO CAMPA Tabasco: DOLORES DEL CARMEN GUTIÉRREZ ZURITA Tamaulipas: GERARDO PEÑA FLORES Tlaxcala: ROSA EMMA CASTAÑÓN NAVA Veracruz: JOSÉ DE JESÚS MANCHA ALARCÓN Yucatán: HUGO SÁNCHEZ CAMARGO Zacatecas: PALOMA DE LA LUZ MARTÍNEZ ARANDA Con relación al estado de Quintana Roo, en los próximos días se anunciará a la persona que será designada.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; PLANTEA PROPUESTAS DE SEGURIDAD

El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, planteó dentro de sus propuestas de seguridad, disminuir el gasto al Ejército, y aumentar los recursos a la policía y las fiscalías. Crear una Academia Nacional de Mandos policiacos, dijo, que eso ayudará en revertir la tendencia en inseguridad. Vamos a hacer una estrategia que tenga la paz la seguridad y justicia como objetivo. En lugar de pensar en carcelotas, vamos a hacer una academia nacional de mandos policiacos que nos permita revertir la tendencia y acercar la justicia a la vida cotidiana de las personas. Otra de sus propuestas es eliminar la denuncia forma como requisito para iniciar investigaciones, ya que de esta forma los policías podrán procesar a delincuentes sin que la víctima tenga que pasar por un proceso burocrático. Además, planteó eliminar el liderazgo del Ministerio Público en las investigaciones criminales y serían los policías municipales y estatales quienes tendrían la facultad de investigación.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA; YO SÉ QUE VOY A SER DIPUTADO FEDERAL Y ESO ES PARA EL BIEN DE SINALOA

Héctor Melesio Cuén Ojeda oficialmente será candidato a diputado federal y se declara listo para contender con la coalición Fuerza y Corazón por México y Sinaloa, y llegar a la Cámara Baja de diputados para trabajar por el bienestar de las y los sinaloenses. Al asistir a la reunión convocada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para tomar protesta como candidato a diputado federal en la 5.ª posición de la 1.ª circunscripción, el ya candidato oficial dijo sentirse muy emocionado y agradeció a todos los que le han dado seguimiento y lo acompañan desde Sinaloa. A los sinaloenses les digo que me siento fuerte y listo para contender en la próxima elección, siempre poniendo por delante los intereses de la ciudadanía, como lo hemos demostrado en todos los espacios que hemos ocupado. Hoy más que nunca debemos salvar a México y a Sinaloa, esta es la gran oportunidad que tenemos todos los mexicanos y con nuestro voto lo vamos a lograr. El líder político agradeció a Xóchitl Gálvez por esa fuerza que imprime y contagia como candidata a presidenta de la República, así como a la coalición Fuerza y Corazón por México, al Partido Revolucionario Institucional y a su presidente nacional “Alito” Moreno por la confianza de brindarle la oportunidad de ser candidato a diputado federal y por todo el apoyo en Sinaloa.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; INDISPENSABLE LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD, PARA COMBATIR EL USO DELICTIVO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, inauguró el foro “Inteligencia Artificial: impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes”, en el que participaron especialistas en el tema, a fin de combatir la creación de imágenes explícitas de niños, la identificación de víctimas y la lucha contra el abuso sexual. La legisladora alertó que la facilidad con la que se utiliza esta herramienta permite a los delincuentes, principalmente a pedófilos, crear imágenes de abuso infantil con un sólo “clic”, relacionadas con violación de bebés, niñas, niños y desnudos de personas famosas. Agregó que las denuncias sobre el contenido de abuso y explotación sexual de menores en Internet alcanzaron cifras sin precedentes en 2023, con más de 70 mil casos, lo que representa un incremento de 87 por ciento desde 2019, de acuerdo con la Evaluación Global de Amenazas 2023. Refirió que entre los factores que contribuyen al aumento de este tipo de contenido, están los despidos masivos en las grandes compañías de tecnología, pues disminuye el personal encargado de la seguridad, además de la proliferación de la venta de imágenes de desnudos y sexuales autogeneradas por los propios adolescentes, pero, principalmente, al uso de la Inteligencia Artificial y la realidad virtual. La senadora del PAN subrayó que, aunque la legislación de la Inteligencia Artificial es un paso importante, se requiere la colaboración de todos los órdenes de gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, así como la formación de padres, tutores, maestras y todas las personas que están en contacto con los menores.

MIGUEL ANGEL MANCERA; RECONOCE SENADO A COCINEROS TRADICIONALES POR SU CONTRIBUCIÓN A LA GASTRONOMÍA MEXICANA

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer que en el senado se dio entrega de reconocimientos a cocineras y cocineros tradicionales de 17 estados de la República, por su perseverancia en esta actividad y contribución a la gastronomía mexicana. Miguel Ángel Mancera dijo que la cocina mexicana es una manifestación cultural que se trasmite de generación en generación y se destaca por la originalidad de sus platillos y la técnica para su elaboración. Agregó que, en 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró a la cocina mexicana como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. En el “Encuentro con cocineras y cocineros, herencia de la gastronomía mexicana”, Mancera Espinosa destacó que este reconocimiento, otorgado por la UNESCO, solamente se ha entregado a la cocina francesa, mediterránea y japonesa. Para lograr este reconocimiento no basta con que la comida sepa rica, tiene que cumplir con condiciones como la continuidad histórica, la antigüedad y para formar parte de la identidad de una nación.

ALEJANDRO MORENO; PRI PROPONE OTORGAR RECURSOS A JÓVENES; PA QUE TE ARRANQUES

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno, propone otorgar recursos a los jóvenes para que puedan salir adelante, ya sea que quieran estudiar, poner un negocio o dedicarse a lo que les apasiona. A los jóvenes no se les dice qué hacer. A los jóvenes se les impulsa y se les apoya. Por eso, en el PRI vamos a respaldarlos con todo, para que puedan arrancar con la certeza de que México apuesta por la visión y proyectos de las juventudes. De acuerdo con el CEN del PRI, los jóvenes mexicanos van a tener un apoyo para arrancarse sin depender de nadie. La propuesta considera que cada joven mexicano reciba a la edad de 18, 21 y 24 años un recurso económico de 40 mil pesos, para un total de 120 mil pesos. Como parte de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, el instituto político emprendió la campaña “El PRI sí resuelve”, y dio a conocer su propuesta “Pa´ que te arranques”. El partido tricolor señaló que los jóvenes son el sector más abandonado por el gobierno de Morena, y la falta de apoyo provoca que cada vez más abandonen la escuela, además de que no cuentan con empleos dignos, oportunidades o medios para iniciar un negocio. Este gobierno le ha cortado las alas a los jóvenes y, ahora, con Xóchitl Gálvez y una mayoría de la coalición “Fuerza y Corazón por México” en el Congreso de la Unión, se las vamos a devolver. Queremos que los jóvenes tengan una lanita propia, que puedan invertir en ellos, en su presente y su futuro. Así, si quieren estudiar, poner un negocio o dedicarse a lo que les apasiona, las y los jóvenes van a tener un apoyo para arrancarse sin depender de nadie. A los jóvenes no les vamos a decir qué hacer. Queremos que sean libres de tomar sus decisiones y cuenten con los recursos para emprender en lo que quieran, ya que ellos tienen el talento, las ganas y las ideas. Les vamos a dar lo que les falta para que echen a andar sus proyectos.

MARKO CORTÉS; CON GRANDES CANDIDATAS Y CANDIDATOS SE GANARÁ YUCATÁN Y TODO MÉXICO

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, en el arranque de campaña en el estado. Aseguró que en la coalición Fuerza y Corazón por México están listos para ir a la cruzada nacional por la paz y la seguridad y lograr la victoria con Renán Barrera como gobernador de Yucatán y Xóchitl Gálvez Ruiz como la primera presidenta de la República mujer y de origen indígena. Ante simpatizantes y militantes de los partidos de la coalición, Xochilovers y candidatas y candidatos a senadores, diputados federales, locales y presidencias municipales, el líder del PAN, destacó que la oposición esté unida y sumando fuerzas para defender a Yucatán frente a lo peor que significa la política en México y que es Morena. Destacó también a quienes abanderan la fórmula para el Senado de la República, Kathia Bolio Pinelo y Rolando Zapata, quienes confió, defenderán los intereses del estado en la Cámara Alta, así como al candidato a diputado, Julián Zacarías.

SUPERMARTES; FECHA CLAVE EN EL CAMINO A LA CASA BLANCA

El día de ayer se llevaron a cabo las elecciones del Supermartes, momento crucial para el presidente Joe Biden y Donald Trump, quienes son los favoritos para las nominaciones demócratas y republicanas, respectivamente. Al cierre de esta columna aun no se tenían los resultados. Aquí presentamos el panorama del Supermartes: Con la mayor cantidad de delegados en juego, un buen desempeño de Biden y Trump en el Supermartes los acercaría mucho más a convertirse en el candidato de su partido. Están en juego más del 35 % de los delegados que en verano se reunirán en las convenciones republicana de Milwaukee (Wisconsin) y demócrata de Chicago (Illinois) para escoger a su candidato a la Casa Blanca. Las primarias presidenciales empezaron el 15 de enero en Iowa para los republicanos y el 3 de febrero en Carolina del Sur para los demócratas y desde entonces han votado solo un puñado de estados. Estas fechas tempranas tradicionalmente han servido para que se vayan definiendo los favoritos y para que los candidatos con menos apoyo se retiren. Así ha pasado en este año con las republicanas, con los abandonos de Ron DeSantis, Chris Christie o Vivek Ramaswamy. La importancia del supermartes está en el gran porcentaje de delegados de los dos grandes partidos que se eligen en un momento temprano de las primarias, dejando el proceso normalmente muy encarrilado para el futuro ganador. Son 14 de los 50 estados del país los que celebrarán primarias republicanas y demócratas, entre ellos, California y Texas, los más grandes del país. Los otros son Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont y Virginia. California y Texas son los estados que más delegados asignaron este 5 de marzo y dejarán prácticamente resueltas las nominaciones de Biden, que no tiene un rival de peso, y de Trump, ya que en el caso republicano aquel candidato que supere el 50 % se lleva la mayoría de los compromisarios. Lo más probable es que ante la falta de oposición de peso, Biden consiga el número necesario de delegados para considerarse ganador de las primarias el 19 de marzo, cuando hayan elegido sus delegados otra media decena de estados. Trump. Aunque el ex presidente domina las primarias republicanas sin contratiempos, la presencia de Nikki Haley en la contienda está retrasando el día en el que el magnate pueda cantar victoria. Trump suma ahora mismo 244 delegados y antes del supermartes los republicanos todavía tienen que elegir a otros 29 en los caucus de Dakota del Norte. Aunque Trump se llevara absolutamente todos los delegados, algo improbable, aún no llegaría a los 1.215 que necesita para proclamarse candidato. La única rival que le queda a Donald Trump en las primarias, la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, lleva semanas soportando la presión de gran parte del partido para que se retire de la contienda tras sus sucesivas derrotas. Haley, que suma 43 delegados y este domingo ganó en el Distrito de Columbia sus primeras primarias, se ha marcado el supermartes como la meta a la que llegar para demostrar a donantes y votantes que puede sostener su candidatura ante el recelo que supone para algunos que Trump se vuelva a presentar. Pero si Trump arrolla a lo largo y ancho de los estados llamados a las urnas, será muy complicado para Haley justificar seguir en la contienda.

DENNIS FRANCIS; LA SITUACIÓN EN GAZA ES CATASTRÓFICA, INCONCEBIBLE, VERGONZOSA

El presidente de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis, definió la situación en Gaza como catastrófica, inconcebible, vergonzosa, después de que se registraran ya 30.000 muertos por los bombardeos y ya haya muertes por hambre. Francis intervino en la apertura de una sesión especial de la Asamblea convocada para que Estados Unidos explicara su último veto, el 20 de febrero, en el Consejo de Seguridad, el tercero desde que comenzó la guerra en Gaza, a una resolución que reclamaba un alto el fuego incondicional e inmediato. Francis, que se mostró inequívocamente a favor de ese alto el fuego, dijo sentirse conmocionado y horrorizado por la matanza o las heridas de cientos de personas durante un reparto de comida la pasada semana.

