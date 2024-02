El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que la Oposición está haciendo “lobby” en EU y Canadá en contra de su Gobierno de cara a las elecciones, y condicionó su asistencia a la Cumbre de “Los 3 amigos”.

Este miércoles desde Palenque, Chiapas, el titular del Ejecutivo acusó -con base en su dicho- que la Oposición (los conservadores les llamó) que los señalamientos de empresarios de EU de que el acero que se recibe de México podría provenir de China es parte de la labor de zapa de sus adversarios.

Al ser cuestionado sobre el tema, el titular del Ejecutivo dijo que:

“Estamos viendo eso, estamos notando que los conservadores de México, andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como ‘lobby’ en Estados Unidos, internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México, están haciendo lobby en Estados Unidos y Canadá y como hay elecciones y parece que no están bien con el pueblo de México, pues recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias (…) tenemos esa información”.

De ahí que López Obrador insistió que el tema del acero es “parte de lo mismo” por lo que pidió a sus homólogos de EU y Canadá a respetar a México, y les pidió conocer la campaña en su contra de “#NarcoPresidente” y por ello evitar participar, además de abstenerse de:

“Participar ayudando a la mafia del poder económico y poder político en el país porque eso es inmoral, nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y Estados Unidos con respeto, no merecemos maltrato ni que se manche el prestigio de México, de sus autoridades que a diferencia de antes, fueron electas de manera legal y legítima, sin fraudes electorales”.

Por ello es que condicionó su participación a la Cumbre de Líderes de América del Norte si esto continúa:

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan 7 meses, no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar a Palenque (…) aquí hay muy buenas vibras”.

Un día antes, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que las acusaciones de EU en el tema del acero son políticas y destacó que México produce 18 millones de toneladas anuales de este, lo que significa que la balanza comercial de dicho producto para México es deficitaria.