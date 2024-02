Luego del estreno de la versión de Wonka (2023) dirigida por Paul King, –reconocido por la entrañable Paddington (2014)–, basada en Charlie y la fábrica de chocolate, novela infantil y juvenil clásica del escritor británico Roald Dahl, y que funciona como una (falsa) precuela de la primera versión cinematográfica dirigida por Mel Stuart, una fuerte lluvia de experiencias empezaron a ser ofrecidas para atraer a los niños fanáticos de Willy Wonka.

Con esa idea, que en un principio no sonaba nada mal, la empresa House of Illuminati vio un modelo de negocio que no podían dejar pasar: ofrecer una experiencia inmersiva. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, según un reporte del diario inglés The Guardian, aquello que había sido ofrecido como “una celebración del chocolate en todas sus deliciosas formas” terminó en un llamado a la policía escocesa acusando a este evento de fraudulento.

Y asistieron al llamado de familias furiosas que, estando en el lugar, se quejaron de haber pagado cientos de libras para vivir la “Willy’s Chocolate Experience” y haber recibido, en lugar de algo agradable, “un evento horrible que dejó a los pequeños al borde del llanto tras ser cancelado abruptamente a medio camino”.

Asimismo, el apunte del diario británico destaca que la empresa cobró 35 libras esterlinas por cada boleto de entrada –algo así como 760 pesos por cada persona– por esta ““experiencia inmersiva” basada en la producción de Warner Bros., Wonka, que tiene como estrella protagonista a Timothée Chalamet como el joven emprendedor chocolatero”.

Aquello que había sido vendido como una experiencia que contendría “hongos gigantes, bastones de dulce y fuentes de chocolate, además de efectos especiales con audio y video, narrado y por supuesto bailado por los Oompa- Loompas” se convirtió en una especie de bodega espantosamente decorada con apenas unas figuras de plástico, un pequeño castillo inflable y, la joya de la corona, escenografías apenas sostenidas con clavos en las paredes.

Por supuesto, el evento fue cancelado y el dinero, que los clientes solicitaron de vuelta por tan pésima experiencia, se informó sería devuelto en un plazo de 10 días. La policía asistió desde un inicio, pues las quejas de los padres asistentes estaban siendo bastante fuertes. Asimismo, la empresa se disculpó en un comunicado e intentó explicar lo sucedido, pero para entonces ya era demasiado tarde.

Siendo que el hecho se dio a conocer también en redes sociales, los usuarios ya han acusado a la empresa encargada de fabricar publicidad engañosa con ayuda de Inteligencia Artificial (IA) para crear estos escenarios tan propios de Willy Wonka.

I am absolutely LOSING IT at the pictures of the House of Illuminati’s Willy Wonka event 😂

Left picture is what was advertised. Right is what was actually produced. pic.twitter.com/WiYT01r4Gf

— Kendall Brown (@kendallybrown) February 27, 2024