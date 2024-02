No sólo es impunidad, tráfico de influencias y en la posible compra de puestos políticos en lo que ha caído Morena; sin importarles la impartición de justicia y las denuncias de más de 10 mil mexicanos contra un delincuente, decidieron por segunda ocasión darle la protección del Estado a Napoleón Gómez Urrutia, ahora con una diputación plurinominal.

Para ellos no fue suficiente todo el historial que se carga ese impostor, pasaron por alto la malversación de más de mil millones de pesos en contra de los mineros de Cananea, la extorsión a empresas, el uso discrecional de los fondos del sindicato, la toma violenta de carreteras y amenazas al propio gobierno morenista o hasta vínculos con el crimen organizado, para regalarle otros tres años de impunidad.

Hoy la sociedad, los círculos políticos y sindicales se preguntan cuánto pagó Napillo, con quien transó o a quién amenazó, por esa plurinominal. Señalan a Morena por incluir en sus filas al crimen organizado y no lo pueden negar, este es un claro ejemplo, no vengan a decir que no sabían que Napillo se asocia con líderes criminales para amenazar a los mineros y forzar así los votos y hacerse de los contratos colectivos de trabajo, lo hizo en las minas de Cosalá, Tayahua y Tizapa, por citar algunas.

¿Qué no es verdad? Napoleón Gómez Urrutia está aliado con bandas del crimen organizado en varios estados del país, si los mineros lo sabemos, evidentemente Morena lo sabe. Por cierto, como evidencia y sírvase de denuncia, hace unos días a los mineros de Tizapa los amenazó un grupo de delincuentes enviados por Napillo, los obligó a ir a una asamblea y evitar formar parte del Sindicato Minero FRENTE y también desistirse de la titularidad del CCT, de lo contrario, dijeron, asuman consecuencias.

Qué carajos están haciendo con el país cuando protegen a un delincuente que de manera abierta manda amenazar a trabajadores para seguirlos explotando y despojarlos de sus cuotas sindicales.

¿Qué no enlistan delincuentes en Morena? En 2010, cuando con el apoyo de 10 mil trabajadores de más de diez secciones formamos el Sindicato Minero FRENTE, fui víctima de un secuestro, me sacaron de la casa de mi madre, me encapucharon y por horas me amenazaron, me golpearon, lastimaron y no tuvieron recato en decir que era de parte de Gómez Urrutia.

No finjan demencia señores de Morena, dejen de proteger y de asociarse con el crimen organizado. Nosotros seguiremos firmes y denunciaremos toda amenaza de Gómez Urrutia y, como desde hace 14 años, lo responsabilizamos de cualquier cosa que me pase o a cualquier minero del FRENTE.

Estamos tan mal que en este México se premia al que delinque, al que abusa, al que siembra violencia. Dejemos de lado la ética y la moral como lo hace Morena, simplemente Napillo no puede ser diputado porque el artículo 30 de la Constitución lo prohíbe, tiene doble nacionalidad, nunca ha demostrado un documento del Gobierno de Canadá donde demuestre que renunció a la nacionalidad. Gómez Urrutia dijo que ya no era canadiense y eso fue todo, le creyeron aún sabiendo que cuando viaja al extranjero presenta pasaporte canadiense.

Napito lleva años engañando, pero nosotros no fingimos demencia, yo Carlos Pavón reto a Morena o a cualquier persona que demuestre que Napillo fue minero sindicalizado aunque sea una semana y, sí lo logran, yo renuncio.

Dejen de torcer la Ley, dejen de avalar amenazas, dejen de violentar trabajadores, dejen de proteger a alguien que por su historial debe estar en la cárcel y no en una curul.

@CarlosPavonC