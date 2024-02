Un incendio registrado en un edificio residencial en China dejó este viernes al menos 15 personas muertas y otras 44 lesionadas.

Los hechos ocurrieron en un edificio localizado en la ciudad de Nankín, en el este del país asiático.

El incendio habría comenzado en el primer piso del inmueble, donde había bicicletas eléctricas, de acuerdo con una investigación preliminar citada por autoridades.

El fuego se registró en el distrito Yuhuatai de Nankín, una ciudad de más de ocho millones de habitantes a unos 260 km al noroeste de Shanghái.

Fue controlado a las 06H00 (22H00 GMT del jueves) y la operación de búsqueda y rescate concluyó alrededor de las 14H00 (06H00 GMT del viernes), agregaron.

Un video compartido en la cuenta de X (@AZ_Intel_) captó el momento exacto en que parte del edificio se incendió.

At least 15 people killed, 44 injured in fire at apartment building in Nanjing, China.

— AZ Intel (@AZ_Intel_) February 24, 2024