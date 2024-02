Tras el reciente fracaso que tuvieron cintas como “Ant Man and the Wasp: Quantumania” y la condena de Jonathan Majors por violencia contra su expareja, reportes indican que Marvel Studios tomó la decisión de cambiar el nombre de la cinta “Avengers: The Kang Dinasty”.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter (THR), Kevin Faige, actual encargado del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ha tomado varias decisiones importantes para recomponer el camino en las películas de superhéroes.

El medio estadounidense detalló que esta decisión de cambiar el nombre de la siguiente película de los Avengers se da con la finalidad de minimizar o incluso desaparecer la existencia de “Kang, el conquistador” dentro del UCM.

Esta decisión impulsa los rumores sobre el rol protagónico que tendrá “Dr Doom”, esto tras el anuncio del cast oficial de “Los 4 Fantásticos”, así como la llegada de los “X-Men” y “Deadpool” en las próximas películas de Marvel Studios.

Recordemos que, inclusive, Faige ordenó reescribir todos los capítulos de la serie “Daredevil: Born Again” debido a que consideró que la trama que se había plasmado era mediocre y podría enfurecer a los fans.

Thunderbolts también sufrirá cambios

Otra de las películas que sufrirá cambios además de Avengers será “The Thunderbolts”, de acuerdo con THR, Marvel contrató a Joanna Calo, showrunner de la aclamada serie de FX “The Bear”, para trabajar en el guion de la cinta y evitar más huecos argumentales, esto con la finalidad de unir todos los proyectos en el próximo evento cinematográfico.

Se estima que la producción y rodaje de la cinta pueda iniciar el próximo mes de marzo en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Recordemos que este es el famoso equipo de ‘antihéroes’ de Marvel, el cual fungirá para realizar el trabajo sucio del gobierno.

Marvel Studios' The Fantastic Four arrives in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/Y8KfOo8ZoZ — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

MC