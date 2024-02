Los Bravos de Juárez realizarán una donación para la familia del jugador Diego “Puma” Chávez, quien falleció el pasado 14 de febrero.

A través de un pequeño comunicado, el club juarense destacó que el dinero que se recaude en la taquilla del estadio, para el partido ante Rayados, se destinará a las hijas del fallecido futbolista.

Asimismo, el club destacó que el partido ante Monterrey también será parte del homenaje que la institución le rendirá al “Puma” Chávez.

El partido entre Juárez y Rayados se jugará este viernes 23 de febrero en el Estadio Olímpico Benito Juárez, correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2024.

Afición Indomable, como siempre, es tiempo de ser solidarios. 🤝💚 Todo lo recabado en taquilla será donado a las hijas de nuestro 'Puma'.

Compra tus boletos y apoyarás esta noble causa.

— FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 22, 2024