El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio el pésame a la familia del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Mi pésame a los familiares de Carlos Urzúa lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado, declaró el presidente. López Obrador recordó que Urzúa fungió como secretario de Hacienda al inicio de su gobierno, pero debido a que tuvieron diferencias, decidió renunciar. Resaltó que durante sus últimos días el ex funcionario federal formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador. Carlos Manuel Urzúa fue encontrado muerto el lunes en su casa de la Ciudad de México. El ex funcionario fue encontrado sin vida dentro de su casa, ubicada en San Jerónimo Lidice, en la Ciudad de México. La policía de la Ciudad de México recibió el reporte de una persona lesionada en dicha vivienda, sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México determinó no abrir una carpeta de investigación por la muerte. La institución informó que un médico certificó que fue una muerte natural: El matemático fue nombrado titular de la Secretaría de Hacienda al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Siete meses después renunció con una carta en la que expresó: Discrepancias en materia económica, decisiones sin el suficiente sustento e imposiciones. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Arturo Herrera tomó el relevo en Hacienda y luego dejó el cargo en julio de 2021 en manos de Rogelio Ramírez de la O, quien se mantiene hasta la fecha.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; RECONOCEN EN EL SENADO A LOCUTORES Y ACTORES DE DOBLAJE EMBLEMÁTICOS DE MÉXICO

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, informo que el Senado de la República reconoció la labor de locutores y actores de doblaje, que han dejado una huella indeleble en la historia del entretenimiento, y cuyas voces han sido la chispa de innumerables historias, con las que han llevado consuelo, risas y emoción a millones de personas de todo el mundo. La legisladora destacó que esta labor la realizan desde los dibujos animados de nuestra infancia, hasta las películas y series que nos mantienen pegados en las pantallas. Dijo que, por su dedicación y pasión, los actores de doblaje mexicanos son de los mejores en el mundo, ya que han dado vida a personajes memorables que han entretenido y sido la banda sonora de nuestras vidas a lo largo de los años. En la ceremonia, la senadora destacó que en cada palabra que pronuncian, cada risa provocada y, a veces hasta una lágrima derramada, va un pedacito del alma de todos ustedes. Además, enfatizó que la voz de las y los locutores y actores de doblaje es una herramienta poderosa que trasciende las barreras del lenguaje y la cultura, para transmitir de manera efectiva ideas y emociones. Gracias a ustedes nuestras mentes recrean el espíritu y la personalidad de héroes y villanos, de princesas y monstruos, de personajes que han dado una marca indeleble a nuestra mente y a nuestro corazón. La presidenta del Senado de la República consideró que la labor de quienes se dedican a este oficio no siempre ha sido reconocida como se merece; no obstante, calificó su contribución al mundo del entretenimiento como invaluable y eterna, por lo que merece el reconocimiento del órgano de representación popular que encabeza. A nombre de esta honorable asamblea, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por su contribución a la sociedad. Entre las 42 personalidades de la locución y el doblaje reconocidas, estuvieron Nancy MacKenzie, quien da voz al personaje de Marge Simpson; Magda Giner, que interpretó a Lois en la serie Malcom in the Middle; José Luis Orozco, voz de Buzz Lightyear, y los locutores Rodolfo Castañeda Carrillo y Gabriel Escamilla.

DIPUTADO IGNACIO MIER; HOY MIÉRCOLES INICIARÁN LOS DIÁLOGOS PARA LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE PROMUEVE EL EJECUTIVO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó que hoy miércoles a las 11:00 horas inician, formalmente, en San Lázaro los foros en torno a las 20 iniciativas de reforma que presentó el titular del Ejecutivo, 18 de ellas constitucionales y dos legales, además de la incorporación de la reforma en materia de reducción de la jornada laboral y la iniciativa en materia de efectos de las sentencias de acciones y controversias constitucionales. Asimismo, indicó que otros grupos parlamentarios incorporaran iniciativas de su preferencia, además de las antes mencionadas. Las están incorporando, fue votado ya el acuerdo y hoy a las 11 de la mañana en el salón de protocolo se instala formalmente el grupo de trabajo para la realización de los cuatro foros que se realizarán en la Ciudad de México; uno en cada una de las cinco circunscripciones, serían cinco en total; los foros estatales, serían 31 más la Ciudad de México; y las 300 asambleas en los distritos federales electorales. Respecto a las iniciativas que presentó la oposición, expuso que no tiene el dato exacto de cuántas serán, pero la bancada del PAN presentó una iniciativa con relación a aseguradoras y otra sobre la canasta básica. El derecho que tienen los mexicanos a estar informado es algo que se tiene que garantizar y la Cámara de Diputados es quien le corresponde en la denominación original, era el parlamento abierto, pero finalmente el parlamento abierto siempre quedaba limitado a las paredes de la Cámara de Diputados y sus salones y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a todo el país y que ahí expresen puntualmente cada uno de los grupos parlamentarios, de la sociedad, de los ciudadanos de manera libre el punto de vista y la opinión que tienen con relación a estas reformas. Por otra parte, consultado sobre que la secretaria federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que prevén varias reuniones en los próximos días a solicitud de ella y de nosotros. La apertura que tiene Rosa Icela Rodríguez hay que reconocerla y vamos a tener una reunión de trabajo cerrada con la Junta de Coordinación Política, para que ahí expresemos, tanto la opinión la preocupación que tienen los grupos parlamentarios, como también las respuestas y las acciones concretas que está realizando la Secretaría y el Gobierno de la República. El coordinador reiteró que su bancada va a respaldar la política de seguridad del Gobierno de la República Por otro lado, al referirse a la campaña de donación legislativa Veamos con el corazón, organizada por las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Infraestructura, consideró que es una de las iniciativas que la Cámara de Diputados ha impulsado como un acto de solidaridad, para que las personas con discapacidad visual tengan accesibilidad a las tecnologías, a través de las computadoras Braille, e instrumentos como un bastón, mochila y audífonos que se les otorgan.

EDUARDO RAMÍREZ; SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE UNICEF EN MÉXICO Y CHIAPAS

El precandidato único de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con representantes de Unicef en México y Chiapas, con el fin de sumar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los infantes en el estado. Estrecharemos lazos y analizaremos la situación actual en la que viven niñas y niños en la entidad, porque la niñez es lo más importante y es de vital importancia proteger sus derechos. Eduardo Ramírez resaltó que estos encuentros sirven para diagnosticar la situación actual en la entidad y con base en esa valoración poder dirigir las políticas de atención para los más necesitados. En esta reunión estuvieron presentes, el representante de Unicef en México, Fernando Carrera Castro; la oficial nacional de alianzas, Paola Ojeda Linares; la jefa de oficina en Chiapas Isabel Velasco Luna; y la jefa de la unidad política social, Catalina Gómez.

SENADOR RICARDO MONREAL; DEFINIRÁ JUCOPO SI ACEPTAN TRABAJAR EN CONFERENCIA CON DIPUTADOS INICIATIVAS DEL EJECUTIVO

La Junta de Coordinación Política definirá si el Senado acepta la propuesta de la Cámara de Diputados para trabajar en conferencia las iniciativas que presentó el titular del Ejecutivo Federal, el pasado 5 de febrero, o si sólo actúa como Cámara revisora. Así lo dio a conocer, Ricardo Monreal. El senador dijo que les hizo llegar a los coordinadores parlamentarios el acuerdo de la colegisladora, que nos hace partícipes de realizar y de llevar a cabo mesas de trabajo conjunto o lo que el mecanismo Parlamentario define como reuniones de conferencia. Definiremos si se acepta o no, si se aceptan las reuniones de conferencia o esperamos a actuar como Cámara revisora. Monreal consideró que el que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, anunciara su respaldo a los proyectos del Ejecutivo no entorpece el trabajo legislativo. Nosotros creemos que no es extraño que la propia candidata de la coalición Sigamos haciendo Historia, abrace, coincida y respalde las iniciativas que el presidente ha planteado y que son de gran calado. En ese sentido, Ricardo Monreal aseveró que esta decisión no impide que pueda dialogar y trabajar con el resto de las fuerzas políticas del Senado; no entorpece nada. La oposición tiene trazada su ruta y nosotros la nuestra. Eso no evita que yo trabaje con ellos. Eso no evita que les plantee la posibilidad de construir acuerdos. Y eso no evita que el Congreso realice su labor y su tarea de convencimiento en lo indispensable y necesario que resultan las reformas planteadas. Sobre la designación de Jenaro Villamil Rodríguez al frente del Sistema Público de radiodifusión del Estado Mexicano, informó que el Senado recibió un comunicado en donde se informa que, hasta que no sea ratificado por la Cámara como presidente, se mantendrá como encargado de Despacho de la Presidencia de dicho órgano.

CLAUDIA SHEINBAUM: SEGÚN ENCUESTADORA BERUMEN Y ASOCIADOS, LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES INDICARON QUE QUIEN GANARÍA LAS ELECCIONES SERÍA LA REPRESENTANTE DE MORENA

Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado domingo 18 de febrero la aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia conformada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), llevó a cabo su registro oficial como aspirante a la presidencia de la República por lo que ya prepara sus actividades de cara al arranque oficial de las campañas rumbo a las elecciones del 2 de junio. El aspirante de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez se registrará también como aspirante al Poder Ejecutivo el próximo 22 de febrero. De acuerdo con lo expuesto por la encuestadora Berumen y Asociados, en caso de que este día se llevaran a cabo las elecciones, los ciudadanos participantes indicaron que quien ganaría las elecciones sería la representante de Morena quien mantiene la preferencia con un 54 por ciento de la intención del voto. Cabe destacar que en el caso de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, el 51 por ciento de los encuestados apostó por votar por Morena, partido formado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, muestras que el 2 por ciento y 1 por ciento dijeron dar su voto al PT y PVEM, los cuales forman parte de la alianza Sigamos Haciendo Historia. Si de la senadora con licencia hablamos, el 27 por ciento de los encuestados la beneficiaría con su voto, dejando que el 18 por ciento de los participantes votaría por el PAN; le 7 por ciento de los encuestados lo haría por el PRI y solo el dos por ciento lo haría por el PRD. En el caso de Jorge Álvarez Máynez solo se ve beneficiado con el 5 por ciento de los sufragios en caso de que este día se llevara a cabo la contienda electoral..

XÓCHITL GÁLVEZ; SE REGISTRO ANTE EL INE COMO CANDIDATA PRESIDENCIAL

Xóchitl Gálvez Ruiz, ya es oficialmente candidata presidencial para las elecciones de 2024 luego de que ayer 20 de febrero se registrara ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). La senadora con licencia acudió a la sede nacional del INE a presentar los documentos para su registro como candidata presidencial por la coalición denominada Fuerza y Corazón por México. Arropada por los líderes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; del PRD, Jesús Zambrano, Xóchitl Gálvez oficializó su registro por la Presidencia. Estuvo acompañada por otros miembros de Acción Nacional como Josefina Vázquez Mota, quien en su momento también fue una aspirante presidencial. Al grito de “¡Presidenta, presidenta!”, Gálvez fue recibida por los asistentes a su registro como candidata presidencial, por lo que no pudo ocultar su emoción al entregar los documentos requeridos. La panista pidió guardar un minuto de silencio por la muerte de Carlos Urzúa, quien se había unido a su equipo a finales de 2023. Tras su registro como candidata presidencial, Xóchitl Gálvez emitió un discurso en el aseguró que la democracia se construye con la gente y la defensa de las instituciones democráticas. El hecho de que pensemos diferente, no debe ser motivo para el discurso del odio o el insulto. Yo solo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública. La pluralidad necesita de la democracia. Pidió que las autoridades no interfieran en el proceso electoral y señaló que tampoco se debe permitir que el crimen organizado participe en el proceso electoral. Cierro con una convocatoria a la reconciliación, y recordando al poeta Carlos Pellicer, dijo que la patria es para todos.

MANLIO FABIO BELTRONES; ASPIRANTE AL SENADO POR SONORA VA EN FÓRMULA CON LILLY TÉLLEZ

Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, al registrarse como aspirante al Senado de República por el PRI ante el Instituto Nacional Electoral del estado, contenderá en fórmula junto a la actual senadora Lilly Téllez, quien buscará la reelección, por la coalición Frente y Corazón por Sonora. El aspirante por un escaño en el senado dijo: Creo que cada vez hay más entusiasmo, la gente ya está muy cansada de que le sigan dando atole con el dedo, de tal suerte que lo que queremos es buscar soluciones de adveras a los problemas que vive México. Ya nos veremos, entonces, en el inicio de campaña. Desde enero pasado, el ex gobernador de Sonora ya había dejado entrever que podría volver al Senado de la República: Las cosas en el país no marchan bien y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré. El sonorense ocupó el cargo de senador de 2006 a 2012, donde estuvo al frente de la Mesa Directiva, de la Jucopo y fue coordinador de los priistas, además fue parte de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.

JOE BIDEN; EL 14º MEJOR PRESIDENTE, DONALD TRUMP FUE EL PEOR

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una nueva encuesta elaborada con las opiniones de 154 académicos y expertos se determinó que Abraham Lincoln fue el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, Joe Biden se ubicó en el puesto 14 y Donald Trump terminó en la última ubicación. Entre los principales puestos, a Lincoln (95,03 de media) lo siguen Franklin Delano Roosevelt (90,83), George Washington (90,32), Theodore Roosevelt (78,58), Thomas Jefferson (77,53), Harry Truman (75,34), Barack Obama (73,8) y Dwight D. Eisenhower (73,73). En la zona baja de la clasificación, Donald Trump aparece como el peor valorado (10,92), por detrás de James Buchanan (16,71), el presidente previo al estallido de la Guerra de Secesión. Joe Biden, en el puesto 14º, con 62,66 puntos, se ubica por detrás de John F. Kennedy (10º) y los recientes demócratas Barack Obama (7º) y Bill Clinton (12º), pero por delante de los recientes republicanos Ronald Reagan (16º), George H. W. Bush (19º) y George W. Bush (32º). La buena posición de Biden se debe, en buena medida, a que reemplazó a Trump en la Casa Blanca. Los logros más importantes de Biden pueden ser que rescató la presidencia de las manos de Trump, retomó un estilo más tradicional de liderazgo presidencial y se está preparando para mantener el cargo fuera de las manos de su predecesor este otoño.

