Por mayoría oficialista, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado determinó aceptar los trabajos en conferencia con la Cámara de Diputados para participar en los 10 foros que analizarán las iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que la oposición se pronunció en contra del trabajo en conferencia, el voto ponderado de Morena aprobó la participación en los foros, incluso la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera y de la Jucopo, Ricardo Monreal, advirtieron que podría haber un período extraordinario para aprobar las reformas del Ejecutivo.

Ricardo Monreal reconoció que el tiempo del período ordinario no alcanza para su aprobación “no es fácil la profundidad del planteamiento de cada una de las reformas es tan fuerte, que no puede predecirse un plazo corto para su análisis. Son cincuenta reformas a las Constitución, a cincuenta artículos de la Constitución en distintos párrafos y son cincuenta leyes ordinarias las que esto modifica al marco jurídico nacional, entonces no es un trabajo fácil que pueda decirse que en unos días concluiremos”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, declaró que la oposición no estaba de acuerdo con esta decisión de la Junta de Coordinación Política, que presiden Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena.

“No estamos todos de acuerdo, pero bueno parece que eso es lo que se va a imponer. (…) Vamos a escuchar, hay varias propuestas que no estamos en contra, ya lo hemos reiterado en varias ocasiones. (…) El método parlamentario es en el que no estamos coincidiendo. (…) Deberíamos de empezar a trabajar en todo caso aquí en el Senado también. No ha funcionado”.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, explicó que el trabajo en conferencia “nunca ha sido un tema que realmente produzca de manera eficaz productos legislativos”.

Reiteró que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no tiene el consenso, en todo caso se tomó por una mayoría, que es la que ha resuelto las cosas cuando no tiene los argumentos suficientes, aunque no descartó la participación de su bancada en los foros.

“Como están propuestos los foros no hay manera de que se aprueben estas reformas en este periodo, por lo tanto no podrán ser reformas incorporadas ya como asuntos legislativos concluidos a las leyes en este año”.

EAM