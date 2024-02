La integrante de Las Perdidas, Paola Suárez ha compartido a sus seguidores que ya tiene casa nueva. Esto lo anunció mediante una transmisión desde su cuenta de YouTube en el que presumió su domicilio en León, Guanajuato.

Y es que luego de la agresión de la que fue víctima por parte de su expareja, Paola ha retomado sus actividades y seguido su vida dando shows y realizando transmisiones en su canal.

“Es un logro más para mi vida, estoy muy feliz, algo que sí les tengo que decir es gracias a ustedes, en serio, sin ustedes yo no estuviera logrando esto y no me duele decirlo como otros youtubers… por ustedes tenemos lo que tenemos”, mencionó en la transmisión.

Paola Suárez compartió que vivirá con su mamá y su hermano, quienes ya tienen sus habitaciones. Además de que informó que su nuevo hogar está valuado en varios millones de pesos.

Aunque ella aclaró que no la pagó de contado sino que adquirió un crédito para poder hacerse de su casa por lo que poco a poco la irá pagando.

“Yo siempre he trabajado, me he rascado con mis propias uñas, si le pido algo a alguien pues se lo pago. Soy una persona que viene de muy abajo y espero ser un reflejo para muchas personas, no se rindan, échenle muchas ganas”, declaró.