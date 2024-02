Como parte de una colaboración especial, Lionel Messi, futbolista del Inter Miami y campeón del mundo en Qatar 2022, publicó la playlist que usualmente usa para los entrenamientos y calentamientos con su actual club.

Por medio de un video especial publicado por la cuenta de X de Apple Music, la compañía de música streaming puso a disposición de todos sus seguidores la lista de canciones preferidas por el astro argentino.

Con la leyenda “Desde el emblemático pop latino hasta el reggae, Lionel Messi comparte la música que lo conmueve el día del partido”, la playlist titulada “Calentamiento Messi” fue lanzada dentro de su plataforma para todos los usuarios de Apple Music.

En la playlist revelada por Apple Music se incluyeron cerca de 60 canciones de distintos géneros, ya sea en español o en inglés, quedó claro que el astro argentino tiene un amplio gusto musical, sobre todo con lo realizado por artistas mexicanos.

Esta lista de reproducción especial cuenta con varios exponentes de la música mexicana como Selena Quintanilla, Peso Pluma, Los Tucanes de Tijuana, Fuerza Regida, entre otros muchos más.

Aquí algunos de los artistas que aparecen:

