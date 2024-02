El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar protegido ante señalamientos de ser un narcopresidente. Afirmó que tiene la autoridad moral para hacer frente a las acusaciones. Estoy protegido, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Ante las recientes etiquetas de narcopresidente y narcotraficante que han circulado, el mandatario aseguró estar protegido debido a su compromiso con la honestidad y la falta de pruebas que respalden dichas afirmaciones. Señaló que quienes lo llaman narcopresidente buscan desestabilizar su gobierno, argumentando que su administración está comprometida con la democracia y la transparencia. Asimismo, denunció la presunta manipulación de la opinión pública a través de la compra de seguidores y la difusión de información falsa por parte de lo que él describió como granjas de Bots. El presidente también hizo referencia a la ironía de las acusaciones en su contra, señalando a figuras del pasado gobierno que enfrentan cargos por nexos con el narcotráfico, y acusando a periodistas extranjeros de difundir artículos con el fin de desacreditarlo. El mandatario destacó que su compromiso con la lucha contra el narcotráfico es firme y respaldado por pruebas, y que las acusaciones en su contra buscan desviar la atención de los logros de su administración. El mandatario denunció la hipocresía de quienes lo acusan, recordando episodios de corrupción en gobiernos pasados, como el caso de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, quien está actualmente bajo proceso por vínculos con el narcotráfico. López Obrador cuestionó la imparcialidad de ciertos medios de comunicación en el país, señalando su vínculo con lo que llamó mafia de la información. Enfatizó que su administración está comprometida con la honestidad y la lucha contra la corrupción, al tiempo que desafió a quienes lo señalan a presentar pruebas concretas en lugar de difundir acusaciones infundadas.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; AVALAN DICTAMEN DE IDONEIDAD DE ASPIRANTES AL CARGO DE MAGISTRADOS ELECTORALES DE TRES ESTADOS

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, aprobó el dictamen de idoneidad de las y los aspirantes a ocupar Magistraturas de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de Nayarit, Aguascalientes y Ciudad de México. Además, remitió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores el listado con las y los candidatos que cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo. El pasado 16 de febrero, Sánchez Cordero compartió un mensaje en el que dio a conocer que en reunión de la Comisión de Justicia del Senado aprobamos el dictamen de idoneidad de las y los aspirantes a ocupar Magistraturas de los órganos jurisdiccionales en materia electoral de Nayarit, Aguascalientes y Ciudad de México. De acuerdo con el documento, el listado de aspirantes para Nayarit incluye a José Luis Brahms Gómez, Irina Graciela Cervantes Bravo, Mauricio Corona Espinosa, Pamela Lili Fernández Reyes y Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez. A Selma Gómez Castellón, Gabriel Gradilla Ortega Mejía, Alejandro Olvera Ulises, Aarón Hernán Montañez Casillas, Candelaria Rentería González, Alba Zayonara Rodríguez Martínez, Héctor Alberto Tejeda Rodríguez y José Guadalupe Virgen Ceja. Para la Ciudad de México están Darinka Pamela Camarillo Delgado, Paula Chávez Mata, Haydeé María Cruz González, Sabina Reyna Fregoso Reyes y Vania Ivonne González Contreras. Así como José Antonio González Flores, Ileana Hidalgo Rioja, Mauricio Huesca Rodríguez, Javier Jiménez Corzo, Laura Berenice Sámano Ríos, Paola Virginia Simental Franco, Gustavo Uribe Robles, Osiris Vázquez Rangel y Moisés Vergara Trejo. Y los aspirantes para ocupar Magistraturas de los órganos jurisdiccionales en materia electoral en Aguascalientes son Alan David Capetillo Salas, Yolanda Franco Durán, Héctor Salvador Hernández Gallegos, Cynthia Astrid Hernández García y Sandor Ezequiel Hernández Lara. Además de Zayra Fabiola Loera Sandoval, Ricardo López Castañeda, Cindy Cristina Macías Avelar, Óscar Guillermo Montoya Contreras, Nora Lizbeth Muñoz Chávez y Hugo Carlos Oropeza Carmona. En el dictamen también se expone que la Comisión de Justicia da cuenta que ninguna de las personas aspirantes se encuentra en algún supuesto que lo inhabilite o desacredite para ser considerado elegible para el cargo de Magistrado, Magistrada o Magistrade del órgano jurisdiccional electoral de las entidades federativas de Nayarit, Aguascalientes y Ciudad de México.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EN SAN LAZARO INICIARÁN DIÁLOGOS PARA ANALIZAR REFORMAS CONSTITUCIONALES DEL PRESIDENTE

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que la Cámara de Diputados tendrá una semana de arduo trabajo, ya que comenzarán los diálogos para el análisis y debate profundos sobre las reformas constitucionales que envió el Ejecutivo Federal. Asimismo, informó que hoy martes 20 de febrero, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostendrá una reunión privada con los líderes parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Al reconocer la labor de la funcionaria federal al frente de esta dependencia, el líder de la bancada mayoritaria celebró la eficacia, valentía e inteligencia con que ha conducido la estrategia de seguridad en beneficio de la ciudadanía. Por otro lado, recordó que se aproxima el ejercicio de diálogo y debate nacional a través de los Parlamentos Abiertos sobre las reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que se expondrán claramente las distintas posturas con el objetivo de garantizar el derecho a la información de las y los mexicanos. Mier Velazco recordó que la ruta para la realización de foros nacionales y regionales será del 21 de febrero al 15 de abril. Explicó que, para su análisis, estas iniciativas estarán agrupadas en cuatro grandes ejes principales: libertad, bienestar, justicia y democracia; Además, en este gran diálogo nacional se incluirán la reforma en materia de reducción de la jornada laboral y la propuesta del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz en materia de efectos de las sentencias de acciones y controversias constitucionales. Mier Velazco manifestó que, a través de estos diálogos, las 20 iniciativas de reforma que presentó el titular del Ejecutivo, 18 de ellas constitucionales y dos legales, serán sometidas a la mayor discusión, deliberación y, escrutinio por parte de todas y todos los mexicanos que deseen participar. Lo anterior, a través de la opinión de colegios, de organizaciones, asociaciones civiles, especialistas, investigadores, universidades, partidos políticos, y de todas las y los mexicanos que estén interesados en este proceso de reforma a la Constitución.

EDUARDO RAMÍREZ; ES RESPALDADO POR PÍO LÓPEZ OBRADOR QUIEN LO APOYARA RUMBO A LA GUBERNATURA DE CHIAPAS

El precandidato único de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, es respaldado por el cofundador del partido Morena Pío López Obrador, quien aseguró que Ramírez Aguilar es un lopezobradorista cabal, honesto, con principios y voluntad para atender los problemas del estado. Además, hizo un llamado a que en las próximas elecciones del próximo 2 de junio, tanto en Chiapas como en el país se vote por la 4T, con el fin de continuar la gran obra de transformación nacional que está en marcha. El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que Ramírez Aguilar es un hombre con experiencia que ha dado resultados en los cargos que ha desempeñado en las distintas órdenes y niveles del Gobierno. Se trata de un lopezobradorista a carta cabal que conoce muy bien los principales problemas del estado y tiene las propuestas adecuadas y la voluntad para resolverlas. Expuso que desde hace mucho tiempo conoce a Eduardo Ramírez Aguilar, por lo que puede afirmar que, sin lugar a dudas, es un hombre que viene de abajo, con principios, honesto, con convicciones e ideales progresistas, quien ha demostrado en su quehacer público que ha servido a todos, principalmente a la gente que más lo necesita.

CLAUDIA SHEINBAUM: PERFILA PROPUESTAS DE CAMPAÑA CON PROYECTOS Y PENDIENTES DE AMLO

Claudia Sheinbaum Pardo, indico que para construir el segundo piso de la llamada “Cuarta Transformación” tendrá como cimientos el proyecto que confeccionó en 2004 y puso en marcha en 2018 Andrés Manuel López Obrador, así como los pendientes que dejará al finalizar su gobierno el 1 de octubre de 2024. Primero al delinear sus sueños y luego al presentar su plataforma electoral, Claudia Sheinbaum y la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Ecologista de México (PVEM) han planteado que en el próximo gobierno continuará la política de su antecesor y hará suyo el paquete de 20 iniciativas de reforma que presentó López Obrador, el 5 de febrero pasado. Entre las cosas que ha ofrecido dar continuidad está la austeridad, mantener los programas sociales, fortalecer al IMSS-Bienestar y reactivar el transporte de pasajeros vía ferrocarril y así como las reformas estructurales planteadas por el presidente al Poder Judicial, al sistema electoral y a los órganos autónomos. La propuesta es total continuidad, ello para no marcar ningún tipo de distancia de López Obrador que pueda implicar pérdida de votos de la base dura de la que ya goza Morena

XÓCHITL GÁLVEZ; LLAMA A PONERLE FIN A LA DIVISIÓN Y AL ODIO ENTRE MEXICANOS

Xóchitl Gálvez Ruiz en un encuentro con líderes de la Cultura y las Artes en México, afirmó que la división y el odio no caben en su visión de país, donde se lucha por la vida, la verdad y la libertad de todos los mexicanos. A un día de la marcha donde miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestarse a favor de la democracia, movilización que ha sido descalificada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la ingeniera condenó que se quiera fragmentar a los mexicanos entre los buenos y los malos. Hoy lo que necesitamos son ciudadanos y políticos que trabajen de la mano. Vamos a poner fin a la división. Aquí no habrá un México que le apueste a los buenos, a los malos, de si los güeritos son los que fueron a la marcha. Aseguró que ha experimentado en carne propia el racismo y el clasismo, por eso, toda su vida se ha dedicado a luchar contra la discriminación y a favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Reprochó que el Gobierno Federal tenga el dinero suficiente para invertir en cultura, pero no lo ha hecho y mejor decidió destinar millones de pesos a obras faraónicas como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que registran altos sobrecostos. En el acto se pidió un minuto de silencio por las víctimas de la masacre en Tlaquepaque, Jalisco, donde menores de edad perdieron la vida. Gálvez Ruiz se dijo convencida que la cultura, la música y el deporte tienen que ser las grandes herramientas para sacar a los jóvenes de las adicciones y quitarle a la delincuencia organizada la oportunidad de sumarlos a sus filas.

SENADORA JOSEFINA VAZQUEZ MOTA; DICTAMEN POR EL QUE SE PROHÍBEN LOS MATRIMONIOS INFANTILES FORZOSOS

La senadora Josefina Vázquez Mota, hablo sobre el dictamen por el que se prohíben los matrimonios infantiles forzosos. Yo me sumo a las voces que han hablado con antelación y pedir que podamos poner a consideración de este Pleno esto que ya estaba agendado y que tienen una enorme relevancia y el Pleno justamente es el espacio para debatir y para poder en todo caso expresar en el tablero nuestra voluntad, tanto en matrimonio infantil en el que hemos trabajado muchísimo por su prohibición. Que merece todo nuestro compromiso, esta prohibición, y a atender estas realidades, como lo expresado por mi coordinador en cuanto a otra reforma, pues son fundamentales, así es que, de mi parte, me parece que de mi parte muchas y muchos nos sumamos a esto, aquí estamos en el Pleno y estamos listos para discutir y para votar.

MANLIO FABIO BELTRONES; SE REGISTRA ANTE EL INE COMO CANDIDATO AL SENDO

Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, hizo oficial su registro como candidato al Senado de la República por Sonora en las oficinas del Instituto Estatal Electoral (IEE) del estado; acto por el que expresó que hay entusiasmo y que la gente ya está cansada de que le sigan dando atole con el dedo. ¡Listo! Hace unos momentos hice mi solicitud de registro como aspirante a senador de la República ante el Consejo Electoral del INE en Sonora. Manlio Fabio Beltrones compartió el entusiasmo que dijo hay entre la ciudadanía. Manlio Fabio Beltrones Rivera es originario de Villa Juárez, Sonora, nació el 30 de agosto de 1952, es decir, que actualmente tiene 71 años y estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una amplia trayectoria, desde gobernador de Sonora, diputado federal y senador, presidente en la Cámaras de Diputados y el Senado; así como dirigente nacional del PRI. Su militancia en el tricolor inició en las juventudes del PRI, partido en el que también ha desempeñado diferentes cargos, entre ellos: presidente del PRI en Sonora, dirigente de la CNOP y Coordinador del Grupo Parlamentario en ambas cámaras, entre otros. Además fue diputado federal en tres ocasiones (1982-1985, 2003-2006 y 2012-2015); así como senador de la República dos veces; en su estado se desempeñó como secretario general de Gobierno (de 1985 a 1987) y gobernador de 1991 a 1997; y en la Secretaría de Gobernación ejerció varias funciones.

HÉCTOR MELESIO CUÉN; MI AFILIACIÓN AL PRI ES SOLO UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO REQUERIDO PARA EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL

Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo que es común ser siglado por cualquier partido cuando se está en una coalición, como fue mi caso para la participación en este 2024. Cuén Ojeda aclara las cosas: Me he afiliado al PRI para poder ser candidato a Diputado Federal, pero mi corazón siempre será PASista. Para ser Diputado Federal se requieren ciertas cosas, entre ellas estar afiliado a un Partido Nacional, como lo exigen los estatutos de estos partidos. Por ello, dejé mi militancia en el PAS para afiliarme al PRI. El Partido Sinaloense cuenta con la mayor estructura y la mayor militancia pero solo puede postular a nivel local, afirmó Héctor Melesio Cuén Ojeda. Nosotros vivimos en un verdadero estado de derecho, sin engañar a la sociedad sobre lo que algunos medios de comunicación están manipulando sobre mi afiliación al PRI, aseguró Cuén Ojeda. Los partidos locales no pueden participar a nivel federal, aunque lo hemos dicho una y otra vez que esto es injusto. Sin embargo, en una coalición a veces se abren estas oportunidades, como hoy fue el caso, en el que me ofrecieron participar como Diputado Federal en la quinta posición, explicó Cuén Ojeda. Lamentable es ver cómo a través de algunos medios de comunicación tratan de desinformar a la gente, diciendo que traicioné al PAS para irme al PRI. Yo soy más PASista que cualquiera, jamás dejaré de buscar el bien del Partido, pero sobre todo de los Sinaloenses. Los estatutos del PAS no permiten que sea Presidente sin estar afiliado al Partido, y, los estatutos del PRI requieren que para ser candidato a Diputado, se debe estar afiliado a su Partido. Es por ello que realicé dicha renuncia al PAS.

PEDRO RODRÍGUEZ; SEGURIDAD EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA EN 2 AÑOS DE GOBIERNO

Pedro Rodríguez, alcalde del municipio de Atizapán de Zaragoza, anunció la disminución de la incidencia en delito de robo a vehículo, de acuerdo con lo reflejado en las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). De acuerdo con la dependencia, del 2021 al 2023 se registró una baja del 42.8 por ciento, pasando de 1 mil 343 vehículos robados a 768. Con estos datos, el municipio de Atizapán de Zaragoza se colocaba en el octavo lugar a nivel estatal en robo de autos. Ahora, salió de la lista de los primeros 10 lugares para ubicarse en el 11 en el 2022, y en el 13 para 2023. Pedro Rodríguez ha reconocido el trabajo de la Dirección de Seguridad Pública y Transito municipal que dirige el Comisario Ricardo Fabián Gómez Calcáneo, pues van varias semanas en las que solo se registra un robo de automóviles. En ese sentido, Atizapán de Zaragoza representa un caso de éxito de coordinación de operación entre un gobierno municipal y la Marina Armada de México, por lo que se espera sea replicado en el resto de México. Además, recalcó los trabajos de seguridad que se han realizado con la mejora del cuerpo policial. Hoy tenemos más de 264 patrullas recorriendo Atizapán, el haber hecho una inversión histórica en patrullas, el aumento a policías, el haberlos capacitado, preparado para enfrentar el delito, es lo que nos ha colocado como el municipio más seguro del Estado de México y ha hecho que Atizapán de Zaragoza brille a nivel estatal y nacional.

SENADORA SYLVANA BELTRONES; PRESENTAN EXPOSICIÓN DEL ARTISTA SONORENSE SERGIO RASCÓN

Las magníficas obras del pintor sonorense, Sergio Rascón, fueron expuestas en el Senado de la República, proyecto impulsado por la Senadora Sylvana Beltrones y el Instituto Belisario Domínguez; dicha exposición denominada “Paraísos Perdidos” se presentará también en la antigua sede del senado de República en Xicoténcatl. Es para mí un honor inaugurar la exposición de Sergio Rascón, un artista oriundo de Caborca, Sonora. Como sonorense, me llena de orgullo que se le reconozca, ya que no solo demostró su excepcional talento a través de su obra, sino que también fue un embajador de nuestra cultura. Sergio Rascón, nacido el 27 de octubre de 1957 en Caborca, Sonora, es un claro ejemplo de cómo el talento sonorense trasciende fronteras, desde su primera exposición en Tijuana hasta sus muestras internacionales. Reconocido a partir de diversos premios nacionales e internacionales, su carácter lo llevó a ser un conocido personaje en Hermosillo y Caborca, en donde trabajó y vivió. Es momento de que se comprenda su obra, pues sigue siendo su tiempo y su circunstancia histórica la que lo representa en su obra.

JOE BIDEN; EVALÚA MÁS SANCIONES A RUSIA TRAS MUERTE DE ALEXÉI NAVALNY

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que está considerando sanciones adicionales contra Rusia tras la muerte en prisión de líder opositor Alexéi Navalny, mientras que el ex mandatario Donald Trump evitó condenar a Moscú por lo ocurrido. Ya hay sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales, sí, dijo a la prensa Biden, que ha responsabilizado directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, y sus matones por la muerte de Navalny. Navalny murió el viernes en circunstancias desconocidas a los 47 años en una prisión del Ártico ruso, en un hecho que conmocionó a la oposición rusa en el exilio. Biden y otros aliados occidentales ya han impuesto sanciones sin precedentes para frenar las acciones de Moscú en la guerra con Ucrania, aunque no han logrado detener el conflicto. Sin embargo, las dudas sobre el futuro compromiso de Washington con Kiev han aumentado recientemente. Con la financiación estadounidense ya agotada, los aliados republicanos del ex presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes han paralizado 60 mil millones de dólares en nueva ayuda militar. Biden volvió a arremeter contra los republicanos por el fracaso en la aprobación del paquete de ayuda. La forma en que se alejan de la amenaza de Rusia, la forma en que se alejan de la OTAN, la forma en que se alejan de cumplir con nuestras obligaciones, es simplemente impactante.

