En redes sociales circula un video que captó el indignante momento que protagonizó un menor de edad tras intentar abusar sexualmente de una mujer embarazada.

En X, quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad de un negocio, otro intento de abuso sexual, esto luego de que un adolescente deseara aprovecharse de una mujer embarazada.

Los hechos se registraron el pasado 14 de febrero en Atlixco, Puebla, en el centro de trabajo de la víctima —una tienda de abarrotes— ubicada en la colonia Los Ángeles, señaló la fémina en sus redes sociales.

Según relató la mujer, el agresor llegó a comprar, pero en un descuido la atacó por la espalda con manoseos e intentó meterla a la bodega. Sin embargo, la joven opuso resistencia hasta que la dejó tranquila y evitó que el hecho pasara a mayores.

“Hoy quiero hacer público lo que me pasó, lo pensé mucho y no quería hacerlo por vergüenza y miedo, porque esas palabras son las que definen perfectamente lo que siento en este momento, además de impotencia y asco… No estaba borracha, no caminaba sola por la calle, no vestía de manera provocativa, no me le insinué a nadie.

Estaba trabajando como cualquier día cuando a este asqueroso se le hizo fácil la idea de meterse a la tienda. Él nunca mencionó el dinero, se dirigió al área de refris donde yo estaba y, aprovechando que estaba de espaldas, llegó por detrás y empezó a manosearme y quererme meter en la bodega, pero como pude me defendí, le dije que lo estaban grabando y no le importó, le dije que estoy embarazada y tampoco le importó”.

Ante los hechos, la embarazada señaló que llamó a la policía y tomaron sus datos y le indicaron que debía levantar una denuncia de manera formal, y así lo hizo y fue ahí donde se llevó otra desagradable sorpresa.

Pues el adolecerte tenía poco que había salido del tutelar de menores, ya que no era la primera vez que cometía este tipo de actos contra las mujeres del municipio.

En tanto que, decidió alzar la voz porque no desea que a más mujeres les pase lo mismo.

