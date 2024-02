La policía de Kansas City reportó que al menos dos personas fallecieron y 22 más resultaron heridas tras el tiroteo que se registró este miércoles 14 de febrero, durante el desfile de celebración de los Chiefs de Kansas City, quienes ganaron el Super Bowl LVIII de la NFL.

En un primer momento, se habló de que habían sido nueve lesionados y un fallecido, pero horas después, la policía local y bomberos reportaron un incremento en la cifra.

Te podría interesar: Hieren a más de ocho personas en tiroteo en Kansas City en desfile de campeones

En tanto, la policía había señalado que “dos personas armadas” fueron detenidas tras el incidente que tuvo lugar cerca de la estación de trenes Union Station, donde -momento antes del tiroteo- los jugadores del equipo de futbol americano saludaros a los aficionados que se hicieron presentes en el desfile.

Sin embargo, horas después, la jefa de la policía local precisó en una conferencia de prensa que una tercera persona fue detenida por el incidente.

Un hombre vestido con un traje deportivo rojo figura entre los detenidos, según periodistas de la AFP. Asimismo, en videos que circulan en redes sociales, se aprecia al hombre esposado y resguardado por dos policías.

Tras los disparos en el desfile de los campeones de la NFL, la policía local recomendó a “cualquier persona que se encuentre cerca abandone la zona lo antes posible”. Lo anterior, a través de su red social X.

Asimismo, mencionaron que se encontraban despejando Unión Station, para liberar a quienes se encontraban dentro del edificio, esto mientras los aficionados de Chiefs huían del lugar. Además de que se encontraban determinando el número de víctimas.

Officers are working to clear Union Station itself. We will release everyone inside the building once that is complete.

We are still trying to determine the number of shooting victims.

— kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024