Durante el desfile de los Jefes de Kansas City se desató un tiroteo en donde varias personas fueron lesionadas. El atentado tuvo lugar al oeste de Union Station en 27th y McGee Avenue cuando los fanáticos de los Chiefs celebraban en un despliegue por las calles, dijeron las autoridades locales.

Officers are working to clear Union Station itself. We will release everyone inside the building once that is complete.

We are still trying to determine the number of shooting victims.

— kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024