Con un uso de su éxito “Caught Up” lanzado públicamente en 2004, Usher inició su presentación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVIII, para hacer una reseña a toda su carrera musical, con interpretaciones cortas de sus principales éxitos que también incluyeron en su intervención inicial “Superstar” y “Love in this Club”.



Ante un escenario del Allegiant Stadium, que vio la diversificación que el mismo cantante texano ha tenido durante su recorrido artístico, la presencia de artistas invitados le dio un sello especial a la presentación del cantante de 45 años, que inició con Alicia Keys y la canción de “If I Ain’t Got You” y que continuó con “My Boo” en colaboración con el cantante estelar.

El escenario tuvo uno de sus momento de mayor expectación con la interpretación de O.MG. y la fusión con Will.I.Am, para repetir la unión entre artistas tal y como sucedió en 2011 para la ejecución de dicho éxito, en una presentación que también fusionó el cambio de indumentarias de Usher.



“Turn Down For What” junto a Lil Jon fue otra de las interpretaciones memorables para, para ver un show musical que dio cierre con “Yeah!” con el mismo Lil Jon y Ludacris, para mostrar el éxito mundial que tuvo hace 20 años cuando presentó su disco Confessions, queen su momento fijaron récords en ventas a nivel mundial para el género Rythm anda blues.