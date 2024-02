Sheinbaum llama a no caer en fake news

La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia“, Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadanía a estar atentos a la información oficial y evitar caer en fake news, esto durante una conversación en vivo con sus seguidores de redes sociales, a quienes aseguró que las noticias falsas sobre la Cuarta Transformación solo buscan detener el gran cambio que está viviendo México.

‘’Hay que estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, porque lo hemos platicado aquí en el podcast, lo que significan las noticias falsas, las fake news y como van construyendo este esquema porque van a seguir. Nosotros somos no a la corrupción, no a los privilegios, no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, pero sí a la igualdad, sí a los derechos, sí a las libertades, a la democracia, sí al bienestar del pueblo de México, pues del otro lado es pura crítica’’, comentó.

Además recalcó que en el pasado ya ha quedado demostrado cuales son los proyectos que operan en contra del pueblo de México, esto tras las noticias falsas referentes a que la campaña de 2006 del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue financiada con recursos ilícitos, lo cual ya fue desmentido.

Asimismo, durante la charla en redes sociales, Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación únicamente busca seguir fortaleciendo los derechos del pueblo de México y destacó las reformas constitucionales presentadas el pasado 5 de febrero por el Presidente López Obrador como muestra de ello.

Por ello, aseguró que las iniciativas presentadas por el Presidente harán de la Constitución mexicana una de las más vanguardistas en la historia, no solo porque busca generar un nuevo sistema de justicia que ayude a quienes verdaderamente lo necesitan o por dar acceso a programas sociales, sino que también porque le da voz a quienes por años fueron ignorados, como es el caso de los pueblos originarios del país.

En tanto, la candidata presidencial destacó que con las reformas constitucionales no solo se trata de seguir luchando por los derechos y las libertades del pueblo de México, sino que además se busca defender a quienes no pueden hacerlo, como es el caso de los animales, los cuales no son considerados en muchas constituciones en el mundo.