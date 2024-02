El género Norteño Sax sonará en la Ciudad de México por parte de cuatro de sus más grandes exponentes del momento, Los Pescadores del Río Conchos, La Fiera de Ojinaga, La Maquinaria Norteña y La Energía Norteña.

“La primera vez que venimos a tocar al Estado de México, la verdad me preguntaba mucho como por qué habíamos venido si aquí la gente le gusta bailar puras cumbias y salsas, estaba influenciado por lo que decían pero me llevé una sorpresa cuando vi cómo nos recibieron, como bailan el norteño y que además, la gente se sabía las canciones.

“De ahí me di cuenta que es un buen destino para nuestro género y nos encanta estar de regreso”, aseguró en conferencia de prensa Sergio Soto, integrante de La Maquinaria Norteña.

Esta visita de las cuatro bandas recibe el nombre de Vive Chihuahua Fest, un tour que pasó por Estados Unidos y terminará en la capital mexicana, lo cual es muestra del éxito de este género.

“El hecho de hacer gira por Estados Unidos y que los géneros norteños aparezcan nominados en premios y categorías importantes ponen a México en el mapa como nunca y todos desde donde podemos, aportamos a esto”, contó Adrián Zamarripa de La Energía Norteña.

Pero aseguró que existen algunas cosas que no le gustan de estos géneros que más fama tienen como los corridos tumbados.

“A mí no me gusta usar malas palabras en las canciones porque nos escuchan personas de todas las edades y creo que le debemos un respeto a eso, pero igualmente las generaciones y la música cambia, también el lenguaje y a los jóvenes les gusta expresarse así y pues no puedo decir nada de ello.

“De igual forma, nosotros hemos evolucionado aunque no dejamos de hacer Norteño Sax, no nos podemos aferrar a grabar como nuestros antepasados, si no combinamos nos quedamos en el camino”, dijo.

Este cuarteto de bandas tendrá su concierto el 23 de marzo en la Arena CDMX.