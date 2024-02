El 5 de abril de 1988 se lanzó el álbum debut de Tracy Chapman a través de Elektra Records. En ese LP, que lleva por título el nombre de la compositora estadounidense, se encuentra Fast Car, su éxito jamás superado, mismo por el que, treinta y seis años después, a unas horas de la reaparición de la cantante en los Grammy, su nombre ha sido devuelto a las listas de lo más escuchado.

Un año después de lanzado su debut musical, en 1989 le fue otorgado el premio Grammy a Mejor álbum de Folk Contemporáneo, así como también el galardón a la Mejor Interpretación de Pop Femenino, por la canción que la volvió a poner en el mapa de las plataformas de streaming. Acaso un fenómeno parecido a lo sucedido con Running Up That Hill de Kate Bush, tras su aparición en el éxito televisivo, Stranger Things.

Sin embargo, antes de este ascenso vertiginoso, poco o nada se sabía de ella, al menos hasta el pasado octubre, en la edición de los Country Music Awards, donde le fue entregado el premio a la mejor compositora, convirtiéndose así en la primera mujer de color en ganar este galardón. Pero no asistió a recibir el premio, y sólo hizo llegar algunas palabras como discurso de aceptación para que Sarah Evans, presentadora y cantante de música country, las leyera en el podio.

Un lustro antes, en 2018, la también autora de Matters of the Heart volvió a los focos de la vida pública a través de la celebración de su álbum debut, que para ese año cumplía su 30 aniversario. Pero también volvió para hacer sudar a la cantante Nicki Minaj, cuando ésta recibió una demanda de parte de Tracy Chapman por no respetar su negativa ante el uso de un fragmento de Baby Can I Hold You en Sorry, una canción de la artista nacida en Puerto España.

Antes de eso, sólo una aparición en 2015 en la que ella misma acompañó al lanzamiento de su álbum de grandes éxitos. Ahí, aseguró que no se estaba despidiendo de los escenarios. No ha habido ninguna presentación que antecediera su aparición en la edición número 66 de los Premios Grammy que se llevó a cabo el pasado domingo.

En ese efímero retorno junto a Luke Combs en un escenario en Los Ángeles, California, Tracy Chapman interpretó su inolvidable Fast Car, donde propios y ajenos se entregaron por completo al momento irrepetible, del que hacía años no se tenía registro. Del que, probablemente, no se tendrá registro en mucho tiempo. Es que las huellas tan discretas que la cantautora da de su vida a los medios son difíciles de seguir. Queda seguir trayéndola a las listas y posicionarla en el número uno de reproducciones y ventas, tal como en los viejos tiempos.

We are going to be blasting this #GRAMMYs rendition of “Fast Car” by @LukeCombs and #TracyChapman on all of our road trips from now on. 🎻 pic.twitter.com/utYXDxiwHg

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2024