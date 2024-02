Reformas de López Obrador son neoliberales e insuficientes: Rubén Moreira, pero ofrece apoyar varias

Las 20 iniciativas de reforma que envío el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados son “bastante neoliberales e insuficientes”, afirmó el coordinador de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira.

Aseguró, sin precisar el número, que varias de las propuestas recibidas podrán ser votadas sin problema.

“O sea, el caso de las pensiones, del salario no hay ningún problema por votar eso. Pero también hay que decirle a la gente la verdad: se está generando una expectativa que es falsa, muy poca gente va a tener una pensión de 16 mil pesos, porque no es retroactivo, porque así lo dice la iniciativa, dice: se les pensionará a aquellos que tengan 65 años y 750 semanas de cotización. El número va a ser muy reducido”, advirtió el priista.

Explicó que a quienes se pensionen por cesantía o por invalidez no les va a aplicar la reforma propuesta por el mandatario.

“Esto se va a votar, pero es muy insuficiente y además se está perdiendo la oportunidad de resolver las pensiones de los trabajadores municipales y no me refiero a la alta burocracia municipal, me refiero a los que barren las calles, a los que colocan la luz, a los trabajadores de los sistemas de agua, a ellos no se les contempla, ni se les contempla a los trabajadores universitarios, ni se les contempla a muchísimos trabajadores”, reclamó Rubén Moreira.

Consideró que las modificaciones propuestas por López Obrador a las pensiones será un beneficio que va a ser para muy pocas personas y fondeado de una manera que no es correcta.

“Por votarlo no hay problema, el PRI lo va a votar, pero no engañen a la gente. Esto no es lo que se dijo, se dijo que se jubilarían con el 100%, falso. Si alguien ganaba 20 mil pesos, no se va a jubilar con 20 mil pesos. Y a los que se les va a subir son muy poquitos, pero no a los que se van por cesantía, ni a los que se van por invalidez, eso hay que decirlo. Ni se le arregló el problema a los municipios, ni a los estados, ni a los trabajadores universitarios”, insistió.

Sobre los salarios mínimos superiores a la inflación, tampoco, dijo habrá problema, pero no resuelve las pocas horas que tienen los profesores de educación física, educación especial y educación secundaria, ni se está resolviendo el tema de que se jubilan en UMAS y no en salarios mínimos.

Otras propuestas presidenciales, consideró Moreira, están huecas, como la protección a los animales que no dice nada de prohibir las corridas de toros o las peleas de gallos.

En cambio, continuó, hay otras iniciativas que no las apoyarán como la elección de jueces, magistrados y ministros.

El tema, expresó el priista, es que quieren que el Congreso discuta cosas distintas a lo que realmente importan en el país, que es la inseguridad, la inflación, la caída del sistema de salud y la escasez de agua, particularmente en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Finalmente, Rubén Moreira retó a Morena a votar la reforma de las 40 horas, a discutir todo el sistema pensionario, no solamente el mencionado en la iniciativa remitida y una iniciativa del PRI para que no solamente se fortalezca el derecho a la salud, sino el derecho a la accesibilidad al sistema de salud.

LEO