Los Yankees jugarán contra los Diablos Rojos en el estadio Harp Helú

El conjunto de los New York Yankees se enfrentará a los Diablos Rojos en el Estadio Alfredo Harp Helú; disputarán dos partidos.

Buenas noticias para todos los fanáticos del mundo del béisbol, esto después de que se informara que el equipo de los New York Yankees se enfrentará a los Diablos Rojos de México dentro del estadio Alfredo Harp Helú.

Estas dos escuadras se medirán en el terreno de juego en dos partidos históricos que formarán parte de la exhibición, los cuales se llevarán a cabo el domingo 24 y el lunes 25 de marzo.

Con estos dos partidos, los Yankees darán por terminados sus encuentros de Spring Training y a la par el equipo neoyorquino tendrá otros dos encuentros en la Grapefruit League.

The New York Yankees and the Diablos Rojos del México today announced they will hold a historic two-game exhibition series at Alfredo Harp Helú Stadium in Mexico City. The games are scheduled for Sunday, March 24 and Monday, March 25.

