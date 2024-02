Un hombre incendió esta tarde la camioneta de la periodista Yolanda Caballero en Tijuana, Baja California.

El hecho ocurrió, de acuerdo con reportes de medios, a las 15:00 horas en el fraccionamiento Loma Dorada cuando ella realizaba en una entrevisa y quedó grabado en video.

En las imágenes compartidas por la periodista Azucena Uresti en su cuenta de X (@azucenau), se observa a un hombre romper la ventana del copiloto para luego lanzar un objeto y prenderle fuego.

Tras lo ocurrido, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de la entidad, informó que ofreció su respaldo para garantizar la seguridad de la periodista.

Además de que solicitó a la Fiscalía estatal realizar la investigación para encontrar a los responsables.

“Hace unos momentos sostuve comunicación con Yolanda Caballero, por la lamentable agresión sufrida en contra de su automóvil.

Le ofrecí todo mi respaldo y apoyo para garantizar su seguridad. Además, instruí a la FESC y solicité a la FGE, que lleguen al fondo del caso, para castigar a quienes realziaron tan cobarde acto”.

Un día antes, Yolanda Caballero denunció públicamente a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.

“Soy Yolanda Caballero, soy periodista desde hace 14 años y quiero contarles que el martes 30 de enero, fui injustamente señalada por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.

Me hizo sentir vulnerable y expuesta. Como lo he hecho en los últimos años, me presenté en un evento público fuera de Palacio Municipal para ejercer mi derecho al libre ejercicio periodístico.

Esa mañana sufrí la segunda agresión, en menos de 15 días, por parte de la alcaldesa de esta ciudad”.

La periodista indicó que todo empezó cuando un ciudadano, a quien no conoce, reclamó a la funcionaria el abandono de la ciudad y la colonia donde este vive.

“Entonces en un ataque directo hacia mí y al oficio que ejerzo, la funcionaria me culpó frente a todo el evento y lanzó una frase que me expuso y me colocó en la mira de todos: ‘Viene con Yolanda, qué gusto'”.

Yolanda Caballero continuó:

“Consideró que las palabras de la alcaldesa son un ataque sin sustento que me coloca en una situación de vulnerabilidad, ya que ella, al ser la máxima autoridad en mi ciudad, me pone en una situación de riesgo ante el poder”.

Ante lo anterior, la alcaldesa respondió a la comunicadora con el siguiente mensaje:

“Me gustaría comprobara su dicho y mostrar el audio del video que comenta, si pienso que te debes a los intereses de algunos políticos, por los cuales te desvives en elogios y a mi en ofensas, sin embargo jamás ensuciaría mis manos en nadie y menos en una mujer madre de familia como tú (…)”.

