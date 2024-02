El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como falsos y calumnias los reportajes que aseguran que el Cártel de Sinaloa financió la campaña en 2006. Es completamente falso, es una calumnia. No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premian. Esto se da después de que aseguraron que el Cártel de Sinaloa financió con 2 millones de dólares la campaña presidencial de AMLO en 2006, a cambio de que su gobierno facilitara sus operaciones y realizara nombramientos a modo. López Obrador atribuyó dichos señalamientos a la temporada de elecciones en Estados Unidos, ya que este año se llevarán a cabo los comicios para elegir al próximo presidente estadounidense. Nada es casual. ¿Por qué ahora?. La calumnia cuando no mancha tizna. “Y hay elecciones”. El mandatario acusó a la prensa de estar subordinada al poder. Asimismo, sostuvo que las agencias y el Departamento de Estado de Estados Unidos tienen mucha influencia en los medios de comunicación. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estar prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. Por lo tanto, dijo no a la DEA, a la cual acusó de meterse y hacer lo que les da la gana. No dejan de haber estas agencias que se dedican a la subversión, al espionaje, a la politiquería, al chantaje. Asimismo, pidió pruebas a quienes dicen que su movimiento va a continuar por el apoyo del narcotráfico.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; DESTACA LOGROS LEGISLATIVOS QUE RECUPERAN DERECHOS SOCIALES DE LOS MEXICANOS

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera durante la inauguración de los trabajos de la XII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, destacó el papel de los y las senadoras de Morena, porque sin ser un Constituyente han sido capaces de reconstruir el tejido social y recuperar los derechos sociales de los mexicanos. La legisladora aseguró que a los hombres y mujeres de su movimiento les ha tocado vivir los momentos estelares de la historia de México, porque gracias a una lucha legítima se logró consolidar un gobierno de izquierda con humanismo social. Hoy, el movimiento de transformación, denominado como humanismo mexicano, es el rostro de quien defiende las ideas, la política y los derechos, ante un modelo que agobió las economías del mundo; el neoliberalismo, que empobreció a los que menos tienen, enriqueció a unos cuantos, y deja una estela de daño brutal en todo el mundo. Rivera Rivera también resaltó el modelo de economía moral que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su administración, y destacó los logros legislativos que han realizado los y las senadoras de Morena en beneficio de las mexicanas como la Ley 3 de 3. Somos los senadores y las senadoras que construyeron derechos sociales que desde 1917 no se construían y que además reflejan que nunca más la maternidad será cuestión sólo de las mujeres, porque podemos limitar los derechos políticos de aquellos que violentan, abandonan a sus hijos y lastiman a una mujer. Agregó que las mejoras legales no sólo fueron en materia de derechos humanos hacia las mujeres, sino también a hacia los niños y a las niñas como las reformas que eliminaron el matrimonio forzado de las menores en las comunidades indígenas. Los legisladores que estamos aquí, dijo, acabamos para siempre con la partida secreta del presupuesto, renunciamos a fueros y privilegios, y bajamos nuestro salario sin reparos. Aclaró que los senadores y senadoras de su partido son personajes de la vida política, disciplinados, obedientes, no al mandato de un hombre, sino del pueblo que les pidió renunciar a cualquier acto de soberbia y vanidad, para entregarse de lleno al movimiento de la Cuarta Transformación, que nos permitió avanzar con más de 60 reformas a la Constitución. En este sentido, destacó que, en plena pandemia, a pesar de la corrupción que se heredó en la compra de medicamentos, con las modificaciones legales se logró adquirir insumos en el extranjero y se avanzó en materia laboral. Estos legisladores que estamos aquí, sea cual sea el destino a donde nos lleve los próximos días y años, hicimos lo que nos tocaba. Éste fue nuestro tiempo y supimos estar a la altura de los tiempos que nos reclamaron obedecer los sentimientos del pueblo de México. Ana Lilia Rivera pidió a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, que nunca olvide que los senadores y los diputados son los mejores aliados que tendrá en la construcción del segundo piso de la Transformación. Además, solicitó a los próximos legisladores que no olviden que a quien se deben es a la voluntad de la gente, a la voluntad del pueblo. Aquí manda el pueblo y, si quien mandará, mandará con la voz del pueblo, tendrá el respaldo legítimo de todos los senadores y diputados que acompañarán el segundo tramo de estas reformas que vendrán seguramente.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; SENADORES DE MORENA HAN DADO GRAN BATALLA PARA APROBAR REFORMAS DE LA 4T

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, durante la apertura de la XII Reunión Plenaria de la mayoría legislativa, subrayó que el Grupo Parlamentario ha dado una gran batalla en las LXIV y LXV Legislaturas, para aprobar las reformas constitucionales impulsadas por el movimiento de la Cuarta Transformación. Ramírez Aguilar también dio a conocer que el senador Ricardo Monreal regresará a la Coordinación de Morena en la Cámara de Senadores. Subrayó que Monreal cuenta con el respaldo de Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. El Grupo Parlamentario, trabaja en estrecha coordinación con el Ejecutivo Federal, por lo que el regreso del legislador Ricardo Monreal a la coordinación de la mayoría legislativa tiene el apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eduardo Ramírez comentó que entre las reformas que se han aprobado en los últimos cinco años están las relativas a la extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa, así como la reforma educativa para reivindicar a las y los maestros de México. Además, se avanzó en materia de democracia participativa, en la eliminación del fuero al Poder Ejecutivo, el proyecto para acabar con la condonación de impuestos y la creación de la Guardia Nacional. Todos y todas las que están aquí, con nuestras diferencias, porque somos un grupo plural con un pensamiento diverso, siempre coincidimos en lo más importante, que son los principios de nuestro movimiento. Señaló que la mayoría de las y los legisladores del movimiento se han mantenido firmes, pues quienes se han ido, nunca fueron parte de la Cuarta Transformación. Además, que más legisladoras y legisladores se sumaron al Grupo Parlamentario. El senador enfatizó que quienes forman parte de Morena en la Cámara, han hecho un trabajo patriótico y con profundo amor a México, trabajo que, sostuvo, continuará con el liderazgo de Claudia Sheinbaum como próxima Presidenta de México.

DIPUTADO IGNACIO MIER; RECHAZÓ LOS SEÑALAMIENTOS EN CONTRA DE LÓPEZ OBRADOR SOBRE UN DONATIVO DEL NARCOTRÁFICO “METO LAS MANOS AL FUEGO POR AMLO”

El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, rechazó los señalamientos que se hacen en un reportaje periodístico sobre un presunto narco donativo por más de 2 millones de dólares a la campaña proselitista de 2006 en favor del entonces aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador. El diputado dijo no extrañarle ese tipo de acusaciones que buscan el desprestigio de alguien que siempre ha estado bajo el escrutinio público, que ha sido víctima de ataques y denuestos, por lo que podría meter las manos al fuego por López Obrador. El presidente de la República es un hombre íntegro, honesto, abandonado al servicio a la Patria, así lo dijo públicamente y ha sido víctima durante los últimos 30 años de cuestionamientos a su vida personal, a sus hábitos, a su lenguaje, ha sido objeto de escrutinio público como nadie. Si por algo tengo que meter las manos al fuego es por Andrés Manuel López Obrador.

SENADOR RICARDO MONREAL; COORDINADOR DE SENADORES DE MORENA SUSTITUYE A EDUARDO RAMIREZ

El legislador Ricardo Monreal se reincorporó al Senado el 23 de noviembre tras irse de licencia unos meses, para realizar giras y competir por el cargo de coordinador de comités de defensa de la cuarta transformación, la antesala de la candidatura presidencial de Morena. Monreal confirmó que volverá a liderar al grupo parlamentario y a encabezar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado a partir de hoy, día en el que inicia el periodo ordinario de sesiones. En la reunión plenaria de senadores de Morena, el actual coordinador de la bancada, Eduardo Ramírez, quien pedirá licencia y dejará la coordinación para irse como candidato de Morena al gobierno de Chiapas, aseguró que hubo un amplio consenso en favor de Ricardo Monreal para sustituirlo.

CLAUDIA SHEINBAUM; ELECCIONES 2024 PACÍFICAS, LIMPIAS Y DE UNA GRAN PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia de México, señalo que pese al asesinato de varios aspirantes a cargos de elección popular en distintas entidades del país en los meses recientes, aseguró que las del 2 de junio próximo serán elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México. Así lo consideró luego de las declaraciones de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que existe una fuerte influencia del narcotráfico en las campañas políticas y de que existe el riesgo de que el crimen controle la política del país. Sobre el tema, dijo que respeta al Tribunal Electoral, pero no coincidimos en que esa sea la situación del país. Claudia Sheinbaum aceptó que hay lugares en el país en donde, inclusive, están mapeados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la República y que requieren una atención especial. Pero, no es la generalidad del territorio nacional. Y enfatizó: Van a ser elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México. Así será, no sé si se puede decir, pero el próximo dos de junio de este año así será..

XÓCHITL GÁLVEZ; VA A FAVOR DE REFORMA A PENSIONES DE AMLO

La precandidata de Fuerza y Corazón por México a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, anunció que apoyará la iniciativa de reforma de pensiones que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, le pidió que empiece por los trabajadores del gobierno. La aspirante presidencial aseguró que estaban absolutamente de acuerdo en que los mexicanos tengan una pensión digna, por lo que irían con la propuesta de AMLO. Además, le lanzó tres solicitudes al respecto. Yo desde aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo, que las pensiones de los maestros que hoy están en humas, las pase inmediatamente a Salarios Mínimos, porque hoy los maestros tienen una pensión miserable por esta reforma que se hizo. Estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Asimismo reveló que junto a los dirigentes de PRI-PAN-PRD aceptaron apoyar la iniciativa del presidente López Obrador. Además, instó al mandatario federal a que elimine el outsourcing del gobierno, en el cual, aseguró, hay aproximadamente 300 mil trabajadores por honorarios no tendrán acceso a pensionarse. El buen juez por su casa empieza, yo le pido que lo empiece haciendo con los trabajadores del gobierno y aquí cuenta con nosotros para mejorar las pensiones de los trabajadores.

MARIO DELGADO; EL TEPJF CEDIÓ A LAS PRESIONES DEL PAN Y AVALÓ UN PROCESO LLENO DE IRREGULARIDADES AL CONFIRMAR LA MULTA A MORENA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la multa del Tribunal Electoral impuesta al partido por supuestas irregularidades en su proceso interno de selección es ridícula y cede a las presiones del PAN. La multa a Morena que avala hoy el TEPJF es ridícula. El órgano electoral cedió a las presiones del PAN al aprobar un proyecto lleno de irregularidades. Esto no da certeza a los aspirantes y a los partidos políticos de ser un tema jurídico, sino una decisión política. Delgado Carrillo aseguró que el PAN sigue metiendo las manos en el proceso electoral a través de sus enlaces, ya reconocidos simpatizantes del blanquiazul: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes ahora llegaron al Tribunal Electoral a través del magistrado Felipe de la Mata, quien admitió las presiones del partido opositor. El magistrado Felipe de la Mata cedió a las presiones del PAN, después de que de manera ilegal recibió a su dirigente para una audiencia en un tema que no era de su incumbencia. El presidente de Morena aclaró que, contrario a lo que mencionó el TEPJF, el INE sí actuó de manera arbitraria y fortuita, ya que nunca presentaron pruebas de lo acusado. Explicó que desde la Unidad de Fiscalización, aún controlada por personas vinculadas a Córdova y Murayama, se encontraron varias irregularidades. La principal de ellas: que el INE no tomó en cuenta ni los deslindes por parte de Morena ni las observaciones de las evidencias en donde se detectaron cosas que nunca pudieron comprobar, asumiendo que había beneficios para los aspirantes de cosas tan sencillas como: una bandera verde, una playera con la palabra sonríe, y así cada una de éstas se fue acumulando hasta llegar a un monto de 62 millones de pesos.

MANLIO FABIO BELTRONES; PRIIRSTA DE HUESO COLORADO LISTO PARA LA PRECANDIDATURA A UN ESCAÑO EN EL SENADO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 2024

Manlio Fabio Beltrones, priista de hueso colorado listo para la precandidatura a un escaño en la Cámara de Senadores en la jornada electoral del 2024. Ya fue aceptado su registro por la Comisión de Procesos Internos del partido y oficializaron su registro para participar en la contienda. Hay quien podría imaginar que no era tan difícil el registrarse, pero después de todos estos requisitos, creo que quedó muy claro que Manlio Fabio Beltrones sí cumple y eso es lo que quisiera yo comprometerme con los sonorenses, señaló el aspirante. Agradeció la oportunidad a los priistas. Ahora falta cumplirle a Sonora. Manlio Fabio Beltrones fue el primero en presentar su registro por parte del PRI para ir por un puesto en el Senado, recinto en el que ya ocupó un lugar en el pasado. En lo personal, a mi me interesa mucho. Manlio Fabio Beltrones fue diputado y senador en 1988, y en 1991 fue electo como gobernador de Sonora, con solo 39 años de edad, mandato que concluyó en 1997. Después fue diputado federal y senador, para las LIX, LX y LXI Legislaturas, donde fue elegido como presidente de la Mesa Directiva del Senado. Durante su tiempo como diputado entre 2012 y 2015, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue coordinador de la bancada del PRI. Posteriormente fue líder del partido, pero renunció debido a las pérdidas electorales en bastiones como Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA CHÁZARO; RENUNCIA AL PRD; NO APARECÍA EN ENCUESTAS

El diputado federal Luis Ángel Espinosa Cházaro renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que era coordinador de los diputados federales, inconforme con el procesamiento de las candidaturas, de las que quedaron excluidos él y al menos siete legisladores de esa bancada. Hay una crisis en el PRD. El legislador refirió el clima de descontento en la bancada, donde los demás diputados seguramente tomarán sus propias decisiones respecto a sus militancias, ya que la mayoría fueron marginados. El grupo parlamentario inició con 14 diputados al arranque de la 65 Legislatura, en septiembre de 2021, y aunque sufrió algunas salidas, a unos meses de concluir la actual integración de la Cámara de Diputados el PRD terminará con el mismo número de legisladores tras la salida de Cházaro, pues en el inter se sumó Francisco Huacus, ex petista. Cházaro llegó al PRD hace 17 años, fue abanderado de ese partido en Querétaro y siempre fue cercano a Zambrano, del que fue secretario particular y coordinador de asesores, en tanto que al estar cerca de la dirigencia consiguió la reelección legislativa bajo el registro perredista. Espinosa Cházaro dio sus razones para renunciar a la coordinación y al PRD. Hoy con mucho pesar, les informo, que después de 17 años de militar en el PRD; el único partido en que he militado y siempre en la expresión de Nueva Izquierda, renuncio al cargo de coordinador y a mi militancia. El ahora ex perredista acusó al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, de haber entregado las postulaciones de ese partido a los aliados de la Coalición Fuerza y Corazón por México, de entrada la que impulsarían juntos para el gobierno de la ciudad de México, misma que él buscó encabezar. Morena nos ofrecía irnos en su momento a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, nos quedamos a trabajar por el PRD y hoy no somos considerados, pues yo ya no entiendo si lo que quiere Zambrano es que el PRD desaparezca. Asimismo aseguró que no se va por no tener una candidatura, pero recordó cómo fue bajado de la contienda por la postulación al gobierno capitalino. Zambrano le pidió participar en el proceso interno por la candidatura a jefe de gobierno, pero al final los líderes decidieron apoyar mediante una negociación al panista Santiago Taboada, quien no fue producto de un método democrático. Y aunque cuestionó la legitimidad del abanderado opositor Taboada, aseguró que él se va del PRD y de la coordinación, pero me quedo en la Coalición, pues ya platicó con la abanderada presidencial Xóchitl Gálvez y se mantendrá cerca, sin irse a otro partido, pese a que ha sostenido pláticas con el Revolucionario Institucional (PRI). El diputado se mantendrá como independiente.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; PRI APOYARÁ LA REFORMA DE PENSIONES DE LÓPEZ OBRADOR

Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, tras recibir a Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial opositora, las bancada del Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso lanzaron el reto a Morena de votar juntos por la entrega de pensión para adultos mayores desde los 60 años y la reducción a 40 horas de la semana laboral. Gálvez, quien será electa formalmente candidata presidencial del PRI el próximo 7 de febrero, como ya lo hicieron Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), participó en la plenaria de diputados y senadores del PRI, en donde les llamó a ser valientes. Los proyectos de una sola persona ya no caben en el país. Es tiempo de ser valientes, defender a la patria y recuperar esas causas por las que lucha el PRI. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, felicitó a la aspirante Xóchitl Gálvez porque tiene corazón priista, cercano a la gente, a los campesinos, a los obreros. Anunció que los legisladores de su partido votarán a favor de algunas propuestas de Morena, como la de reducir la edad para recibir pensión para adultos mayores, porque están de acuerdo con una jubilación digna. Moreira estableció el reto a las bancadas de Morena y les pidió apoyar las propuestas tricolores. No sólo vamos a favor en la de fortalecer el sistema de pensiones, lanzamos el reto a Morena de votar la iniciativa de 40 horas laborales por semana y otorgar la pensión de adultos mayores a partir de los 60 años. La propuesta de Morena en materia de pensión para adultos mayores es reducirla de 68 que hoy marca la ley a 65, que en los hechos comenzó a hacerse, aunque aún no está legislado. Sobre la semana laboral de 40 horas, es una propuesta que quedó congelada luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en diciembre que hace falta más discusión, pese a que ya hubo parlamento abierto sobre esa propuesta.

DIPUTADO JORGE ROMERO; SEÑALÓ QUE ANALIZARÁN LA INICIATIVA DE PENSIONES, DARÁ SU VOTO CUANDO SE ACLARE DE DÓNDE SE OBTENDRÁN LOS RECURSOS

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, sobre la iniciativa de reforma de pensiones que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que analizarán la iniciativa de pensiones, no obstante, dará su voto cuando se aclare de dónde se obtendrán los recursos para cumplir con la promesa de AMLO. Lo único que queremos saber es el ligero detallito de dónde piensan sacar ese dinero porque en recaudación ordinaria no da porque todo los fideicomisos ya se los acabó. Vamos encampados si nos explica de dónde saca los recursos y que no sea mediante la destrucción de instituciones. Ante su propuesta de pensiones, AMLO dio una idea de dos rutas de donde saldrán los recursos para las pensiones: más austeridad y desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Señaló que como este organismo, hay muchas estructuras improductivas como la de los organismos autónomos que se crearon para proteger la corrupción. También se pronunció por aplicar una mayor austeridad al Gobierno con el fin de que la administración federal pueda aportar al fondo y se pueda compensar las pensiones que reciben los trabajadores.

JOE BIDEN; MOMENTO DECISIVO EN LAS PRIMARIAS DEMÓCRATAS DE CAROLINA DEL SUR

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, se encuentra ante un momento decisivo en las primarias demócratas de Carolina del Sur. A pesar de contar con la victoria prácticamente asegurada al no tener competidores significativos, su verdadero desafío reside en demostrar que aún puede generar entusiasmo dentro de la base del partido, especialmente entre la comunidad afroamericana. Carolina del Sur inaugura el calendario de primarias demócrata, lo que concede al estado una posición privilegiada para medir el entusiasmo hacia Biden y le otorga un peso importante para seleccionar a los candidatos demócratas durante futuros ciclos electorales. El Partido Demócrata modificó el año pasado el calendario de primarias, arrebatando a Iowa y Nuevo Hampshire los primeros puestos que habían ocupado desde 1972, y concediéndole ese honor a Carolina del Sur. Apodado como el estado de las palmeras, Carolina del Sur fue clave para que Biden pudiera revivir su candidatura en las primarias demócratas de 2020 tras haber quedado cuarto en Iowa y quinto en Nuevo Hampshire. ¡Ustedes son la razón por la que soy presidente!, proclamó hace solo unos días durante un evento de campaña en Columbia, la capital de Carolina del Sur. Los demócratas han argumentado que estos cambios eran necesarios para ampliar las voces de los votantes afroamericanos, fundamentales para la base del partido. Mientras que Iowa y Nuevo Hampshire son mayoritariamente blancos, con solo un 5 % y un 1,5 % de población afroamericana respectivamente, en Carolina del Sur el porcentaje asciende al 27 %, según datos del censo de 2020. Con una cita diseñada a medida, la victoria de Biden en Carolina del Sur está prácticamente garantizada y es muy probable que los principales medios de comunicación estadounidenses proyecten su triunfo solo unos minutos después del cierre de los centros de votación. Según la encuesta más reciente de las primarias demócratas, publicada por Emerson College a principios de enero, Biden lidera la intención de voto con un contundente 69 %, por encima de sus dos principales rivales: el congresista de Minnesota, Dean Phillips (5 %), y la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson (3 %). Este estudio también revela que un 22 % de los votantes se encuentran indecisos, sin saber por quién decantarse o si acudir a votar. Uno de los indicadores clave para medir el entusiasmo que despierta será el nivel de participación de la comunidad afroamericana, que podría jugar un papel decisivo en las elecciones de noviembre. Ante esos datos, la campaña ha invertido una cantidad significativa de dinero en anuncios televisivos y de radio en ese estado con el objetivo de silenciar las críticas y demostrar que Biden es capaz de movilizar a los votantes afroamericanos no solo en Carolina del Sur, sino en todo el país. En cualquier caso, a pesar de ser el primer estado, el peso de Carolina del Sur es relativo. En las primarias solo se distribuirán 53 delegados de los 4.532 que, en agosto, participarán en la convención del partido para nominar oficialmente a Biden como el candidato demócrata. Además, Carolina del Sur no está en juego en las elecciones de noviembre, ya que está considerado como un estado conservador que no ha votado por el candidato presidencial demócrata desde 1976 con Carter.

