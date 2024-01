Tras una escandalosa tercera edición, la Leagues Cup anunció este miércoles 31 de enero la fase de grupos para la edición 2024 del torneo celebrado entre los equipos de la MLS y la Liga Mx. Esta cuarta edición del torneo iniciará el próximo 26 de julio del presente año.

Mediante un anuncio en sus redes sociales, la organización del certamen reveló la distribución de los 15 grupos, los cuales serán divididos por conferencia este y oeste, tal como sucedió la edición pasada.

También se reveló que los actuales campeones de ambas ligas, América y Columbus Crew, estarán exentos de jugar la fase de grupos y clasificarán automáticamente a la ronda de dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Al igual que el año pasado, la edición 2024 contará con una duración de cuatro semanas.

Inter Miami, equipo de Lionel Messi, buscará refrendar su corona como el mejor equipo de ambas naciones, mientras que los equipos de la Liga Mx buscan revertir la pésima imagen que dieron durante su participación en 2023.

Debido a las múltiples quejas interpuestas por todos los equipos de la Liga Mx por los problemas en la logística y la obligación de que los clubes mexicanos eran los únicos que tenían que viajar para acudir a sus juegos, la organización anunció una serie de cambios en el certamen.

Mediante un sistema de clasificación por puntos por sus actuaciones en los torneos locales, los mejores equipos de la Liga Mx y de la MLS contarán con ciertos privilegios para evitar la necesidad de realizar viajes, así como de fungir como locales de manera administrativa.

Por último, el formato de no empates y tiros penales para la definición de los encuentros se mantendrá en esta edición. Recordemos que el campeón del torneo clasifica a la Concacaf Champions Cup, así como a la nueva Copa Interamericana.

Aquí la lista con cada uno de los grupos.

4 weeks, 3 nations, 2 leagues, 1 champion. 🇲🇽🇺🇸🇨🇦

It all starts with the Group Stage on July 26.⚽🔥

🔜 #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/GD2iRxJDx2

— Leagues Cup (@LeaguesCup) January 31, 2024