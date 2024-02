El querido personaje de “Plaza Sésamo”, Elmo, acaparó la atención en redes sociales tras develar las malas condiciones de las generaciones más jóvenes tras un post en X.

El pasado 29 de enero, el famoso personaje creado por Jim Henson causó revuelo, principalmente en X, luego de una publicación que realizó con motivo de conocer el estado actual de los internautas.

“Elmo está comprobando… ¿Cómo están todos?”, escribió el personaje a quien Paola Suárez imita la voz.

Ante dicho cuestionamiento, cientos de usuarios no tardaron en externar su sentir en unos de los últimos días del primer mes del año, y aunque podría haberse esperado comentarios positivos tras la llegada de un nuevo ciclo, proyectos o metas para este 2024, lo que realmente reflejó ese inofensivo post fue una crisis existencial entre los seguidores.

Pues en los comentarios de la publicación, que rápidamente se viralizó y ha alcanzado 183 mil 800 millones de reproducciones, 50 mil retuits y 126 mil me gusta, celebridades, medios de comunicación y público en general señalaron que no se encontraban bien.

Debido a que estaban pasando por los peores momentos de su vida, por lo que incluso muchos se sentían agobiados, agotados, con pavor existencial, sufriendo, desesperados y preocupados por su futuro.

Dichos comentarios, si bien también fueron bromistas, el tono general también reflejaba un sentimiento de desesperanza que parece ser común, por lo que el equipo de Plazas Sésamo, tuvo que poner enlaces a recursos sobre cuidado de la salud mental para todos aquellos que lo necesiten.

Te podría interesar: ¿Dónde se podrá ver en vivo el Cosquín Rock 2024?

Dado que el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre las personas de 10 a 14 años, y Sesame Workshop ha tratado de abordar la salud mental de los niños y sus familias en vídeos, pódcast y cursos.

“Gracias, @Elmo, por registrarte con un recordatorio para que hagamos una pausa y tomemos un momento consciente para enfocarnos en cómo nos sentimos”, escribió la cuenta oficial de Plaza Sésamo. “Para recursos de #BienestarEmocional y más, visita @SesameWorkshop: http://sesame.org/mentalhealth”, escribió la cuenta.”

Algo que destacar es que, Óscar el Gruñón, el Monstruo de las Galletas y Big Bird, también se unieron a la espantosa diversión.

Elmo is just checking in! How is everybody doing?

— Elmo (@elmo) January 29, 2024