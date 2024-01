Asociación civil quiere evitar la revictimización en caso de Andrés Roemer

Luego de que por la mañana de este martes se diera a conocer que autoridades de Israel concedieron la libertad al escritor Andrés Roemer, señalado en México por acoso, abuso y violación sexual, la Asociación Civil Nosotras para Ellas, publicaron en sus redes sociales una carta con su postura respecto a este hecho.

La organización no gubernamental sin fines de lucro que brinda asesorías jurídicas, acompañamiento psicológico, talleres y protocolos de género para sector público y privado, informó que desde hace meses decidieron no dar réplica a los hechos que señalan al exdiplomático debido a que entendieron que el trabajo y los esfuerzos se debían centrar en el campo legal y dejar que este camino hablará por sí mismo.

En dicho comunicado aclaran que a lo largo de estos casi tres años han cambiado la vida de todas las mujeres que fueron agredidas por el inculpado, que han sanado algunas heridas aunque ahora tienen otras que difícilmente van a olvidar.

“Hoy decidimos hacer este comunicado para esclarecer los hechos y a su vez, evitar nuestra revictimización”, se lee en el documento dividido especialmente por tres puntos específicos:

Es falso que Andrés N esté en libertad. Roemer fue arrestado el 2 de octubre de 2023 en Israel, ya que el 7 de ese mismo mes y año estalló una guerra sin precedentes y de manera lamentable, sus derechos humanos no podían ser salvaguardados en este contexto, por lo que el Estado de Israel decidió que no era uno de los presos que en ese momento acreditaba esa medida y decidió ponerlo en prisión domiciliaria.

El sujeto en cuestión no es considerado como peligroso y a esto se debe la nueva medida, es totalmente falso. Andrés cuenta con cuatro fichas rojas de Interpol, esto conlleva que no hay muchos países donde pueda ir y ninguno de esos tendría un vuelo directo con Israel; no tiene riesgo de fuga, porque al lugar que decidiera irse sería aprehendido y extraído a México.

El Estado de Israel no ha encontrado “falacias” en las carpetas de investigación. Por lógica no le corresponde a ese Estado investigar o determinar la veracidad de las acusaciones, si no los elementos necesarios para una extradición; aunado a eso, el Estado de Israel va a menos de la mitad del proceso de extradición y de hecho, en estos días el exconductor de televisión tendrá una audiencia importante pero no definitiva. Si Andrés fuera inocente de acuerdo al Estado de Israel no tendría un dispositivo en el tobillo y podría salir de su domicilio de manera legal.

En esa misiva el organismo señala que el exempleado del empresario Ricardo Salinas Pliego no es víctima, “ya que por más de dos años ha acechado y amenazado a todas las personas que somos parte de este caso e incluso a nuestras familias, ha utilizado un sistema a su conveniencia. Sabíamos que se defendería y no estamos en contra mientras esto sea mediante el debido proceso y sin la utilización de las instituciones de manera facciosa”, se lee.

El comunicado concluye con una reflexión en la que sostienen que si 75 días en la cárcel no lo han hecho reflexionar, “hoy más que nunca sabemos que tomamos la decisión correcta y no descansaremos hasta tener justicia”.

